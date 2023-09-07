Không phải tốn tiền mua nhân sâm, thuốc bổ, 3 thói quen kích thích nội tiết tố nữ, làm chậm lão hóa đơn giản, cách thứ 3 rất dễ dàng

Theo thông tin từ bài viết đăng trên website bệnh viện đa khoa Vinmec cho biết, hệ thống nội tiết được hiểu là một mạng lưới các tuyến sản xuất và giải phóng các hormone giúp kiểm soát nhiều chức năng cơ thể quan trọng, bao gồm khả năng cơ thể thay đổi calo thành năng lượng cung cấp cho các tế bào và các cơ quan

Tăng hoặc giảm mức độ hormone nội tiết có thể được gây ra bởi: Một vấn đề với hệ thống phản hồi nội tiết dịch bệnh Thất bại của một tuyến để kích thích một tuyến khác giải phóng hormone (ví dụ, một vấn đề với vùng dưới đồi có thể làm gián đoạn sản xuất hormone trong tuyến yên) Một rối loạn di truyền, chẳng hạn như đa nhân nội tiết (MEN) hoặc suy giáp bẩm sinh. Sự nhiễm trùng Tổn thương một tuyến nội tiết Khối u của một tuyến nội tiết

Hệ thống nội tiết ảnh hưởng đến tim, xương và các mô phát triển, thậm chí khả năng sinh con. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp, rối loạn tăng trưởng, rối loạn chức năng tình dục và một loạt các rối loạn liên quan đến hormone khác.

Hệ thống nội tiết ảnh hưởng đến tim, xương và các mô phát triển, thậm chí khả năng sinh con. Ảnh: Internet

Các triệu chứng của rối loạn nội tiết rất khác nhau và phụ thuộc vào tuyến cụ thể liên quan. Tuy nhiên, hầu hết những người mắc bệnh nội tiết đều than phiền về sự mệt mỏi và suy nhược.

Tác hại của suy giảm nội tiết tố nữ

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, suy giảm nội tiết tố nữ khiến nhan sắc, sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ đều bị "tàn phá" nghiêm trọng:

- Làn da khô hơn, thiếu đàn hồi, xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết nám sạm, tàn nhang, tóc khô xơ, gãy rụng, chẻ ngọn.

- Vóc dáng kém thon thả, vòng 1 chảy xệ, thân hình ngấn mỡ, tăng cân mất kiểm soát.

- Bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, tim đập nhanh, đánh trống ngực, mất ngủ, tính tình thất thường, hay cáu gắt...

- Khô hạn, đau rát khi quan hệ, suy giảm ham muốn tình dục, khó đạt khoái cảm.

- Rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm phụ khoa thường xuyên tái phát.

- Nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch, loãng xương, ung thư vú.

Bắt đầu từ ngoài độ tuổi 25 trở đi, khả năng sản sinh nội tiết tố của phụ nữ sẽ giảm dần. Ảnh: Internet

Bắt đầu từ ngoài độ tuổi 25 trở đi, khả năng sản sinh nội tiết tố của phụ nữ sẽ giảm dần. Đặc biệt, đối với phụ nữ sau sinh, phụ nữ đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì tình trạng này sẽ suy giảm rõ rệt.

3 cách kích thích nội tiết tố nữ, làm chậm lão hóa đơn giản

Theo Phụ nữ Việt Nam, dưới đây là các cách phụ nữ có thể tham khảo cho mình:

Tập thể dục vừa phải

Tập thể dục vừa phải có thể giúp phụ nữ kích thích hormone và tăng hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Các bài tập aerobic như chạy, bơi lội và đạp xe có thể tăng cường chức năng tim phổi, thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện việc cung cấp oxy cho cơ thể. Từ đó giúp cân bằng nội tiết tố, làm chậm lão hóa.

Tập yoga là cách cân bằng việc kích thích nội tiết tố ở nữ giới (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các bài tập rèn luyện sức mạnh, độ dẻo dai như cử tạ hay yoga có thể tăng sức mạnh cơ bắp và tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản. Những bài tập này không chỉ giúp chị em duy trì cân nặng khỏe mạnh mà còn thúc đẩy quá trình tiết hormone. Đặc biệt, một số tư thế yoga nhất định, chẳng hạn như tư thế “chó úp mặt” và tư thế “con cá” có thể kích thích hệ thống nội tiết và thúc đẩy sản xuất estrogen.

Nhưng nên nhớ, tập luyện vừa phải mới tốt cho cân bằng nội tiết tố. Nếu tập quá sức sẽ dẫn tới phản tác dụng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Chất lượng giấc ngủ tốt rất quan trọng đối với sự cân bằng nội tiết tố của phụ nữ. Thiếu ngủ có thể gây mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ, ảnh hưởng đến cả thể chất, tinh thần, tốc độ lão hóa và gây ra bệnh tật. Vì vậy, duy trì chất lượng giấc ngủ tốt là một trong những chìa khóa để kích thích nội tiết tố nữ.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, phụ nữ có thể thực hiện các biện pháp sau: Duy trì lịch trình đều đặn, tránh uống caffeine và rượu trước khi đi ngủ và duy trì môi trường ngủ thoải mái như phòng yên tĩnh, tối và mát mẻ. Ngoài ra, thư giãn cơ thể và tâm trí như hít thở sâu, thiền và yoga thư giãn cũng có thể giúp phụ nữ chìm vào giấc ngủ. Lưu ý là nên ngủ trước 23 giờ và đảm bảo ngủ ít nhất 6 giờ vào ban đêm để đạt hiệu quả cải thiện hoặc duy trì sự cân bằng của nội tiết tố nhé.

Điều chỉnh chế độ ăn uống

Một chế độ ăn uống cân bằng là điều cần thiết để cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Phụ nữ cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, bao gồm protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất.

Đặc biệt, một số loại thực phẩm có thể giúp kích thích hormone ở phụ nữ. Ví dụ, thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá, các loại hạt và hạt lanh có thể thúc đẩy sản xuất estrogen. Ngoài ra, thực phẩm giàu vitamin B và vitamin C như rau lá xanh, trái cây và đậu cũng có thể giúp phụ nữ duy trì cân bằng nội tiết tố.

Một số thực phẩm giúp phái đẹp cân bằng nội tiết tố:

Theo VnExpress, bạn có thể tham khảo các thực phẩm đơn giản sau:

- Rau xanh

Rau bina, cải xoăn, cải rổ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giảm viêm nhiễm. Rau lá xanh giảm căng thẳng bằng cách giảm hormone cortisol, cân bằng estrogen trong cơ thể.

- Quả bơ

Bơ giàu chất béo, chất xơ lành mạnh, giảm hấp thụ estrogen, tăng testosterone. Chất beta-sitosterol tác động tích cực đến mức cholesterol trong máu, cân bằng hormone căng thẳng cortisol. Sterol thực vật trong bơ cũng ảnh hưởng đến estrogen, progesterone, hai hormone chịu trách nhiệm về rụng trứng, chu kỳ kinh nguyệt.

- Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa sulforaphane cần thiết cho quá trình chuyển hóa estrogen. Kali, canxi, magiê cải thiện chức năng cơ bắp, tốt cho xương khớp.

- Hạt quinoa

Loại hạt này hỗ trợ duy trì mức testosterone ở nữ nhờ lượng protein cao, ổn định lượng đường trong máu. Quinoa cũng chứa phốt pho, magiê giảm khó chịu do hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), giúp ngủ ngon.

- Ức gà

Ức gà giàu protein, ít chất béo. Protein thúc đẩy quá trình tiết hormone như leptin, mang lại cảm giác no. Thịt gà cũng có tác dụng tích cực với hormone như insulin, estrogen, xây dựng cơ bắp sau khi tập luyện. Đây là một trong những thực phẩm tốt để cân bằng nội tiết tố nữ.

- Trứng

Trứng tác động tích cực đến nội tiết tố insulin cùng ghrelin trong cơ thể. Insulin kiểm soát lượng đường trong máu, trong khi ghrelin kiểm soát sự thèm ăn. Nồng độ insulin, ghrelin thường thấp hơn sau khi ăn trứng vào bữa sáng.

Nội tiết tố (tên gọi khác là estrogen) là một hormone quan trọng đối với phụ nữ, đóng vai trò quyết định đến sinh lý, hình thể cũng như sức khỏe sinh sản của chị em. Tình trạng thiếu hụt hay suy giảm nội tiết tố nữ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như vóc dáng hình thể của chị em. Tuy nhiên, không phải chị em phụ nữ nào cũng hiểu được hết tầm quan trọng của nội tiết tố nữ và những ảnh hưởng này.