4 lần đầu gặp nhau, họ cùng trải qua những phút dạo đầu nồng cháy, nhưng đến lúc anh chạm vào "vùng nhạy cảm" của chị thì cả hai phải dùng lại vì cơ thể chị co rúm lại. Chị nói do mình vừa sợ đau vừa cảm thấy xấu hổ vì chưa có kinh nghiệm tình trường. Hiểu được tình trạng bạn gái, người yêu chị cũng không cố "làm tới". Lần thứ 5 gặp gỡ là khi cả 2 đã có gần 2 năm yêu xa. Trước cuộc gặp này, anh đã chia sẻ thẳng thắn với chị mong muốn được "hòa nhập làm một", cũng như gửi cho chị một số bài viết hướng dẫn các cách để hai người có thể gần gũi. Vì thương và yêu anh, chị cũng tìm hiểu kỹ, mong ngày gặp anh sẽ có cuộc yêu trọn vẹn.

Tuy nhiên, lần thứ 5 của anh chị cũng không thành công nên khi vừa về nước, anh nhắn cho chị nói về việc sẽ dừng mối quan hệ này. Theo anh, hai người chỉ yêu “chay” thì sau này thành vợ chồng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Anh muốn dừng lại để tìm hiểu người khác, nếu với người này không hạnh phúc sẽ nối lại tình cảm với chị.Sau khi chia sẻ chuyện buồn của mình lên một nhóm kín trên mạng xã hội, chị Kim Loan được nhiều thành viên khác trong nhóm khuyên nên đi gặp bác sĩ sản phụ khoa để được tư vấn và điều trị sớm. Tại phòng khám sản phụ khoa tư nhân, chị Kim Loan được chẩn đoán bị co thắt âm đạo do yếu tố tâm lý.

Theo Báo VnExpress, co thắt âm đạo là một dạng rối loạn chức năng tình dục xảy ra ở bộ phận âm đạo. Khi quan hệ, các cơ âm đạo bị căng ra hoặc thắt chặt lại mỗi khi có sự động chạm hoặc muốn xâm nhập vào bên trong. Căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống tình dục của chị em cũng như hạnh phúc gia đình.

Có nhiều nguyên nhân gây co thắt âm đạo như cơ sàn chậu bị rối loạn dẫn đến co thắt không kiểm soát. Trường hợp bị viêm nhiễm, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... cũng dẫn đến các cơn co thắt. Yếu tố tâm lý cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng này. Nhiều trường hợp căng thẳng, chưa tin tưởng đối tác hoặc người từng bị hiếp dâm, bạo dâm cũng lo lắng, dẫn đến co thắt, không thể quan hệ.

Người phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo không có nghĩa là họ không muốn quan hệ hay không yêu "nửa kia" của mình. Ảnh: Internet

Theo bác sĩ, người phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo không có nghĩa là họ không muốn quan hệ hay không yêu "nửa kia" của mình. Với những trường hợp như thế này, người phụ nữ và cả đối tác cần sự kiên trì.

Điều trị tình trạng này như thế nào?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, phụ nữ bị co thắt âm đạo có thể thực hiện các bài tập tại nhà để học cách kiểm soát và thư giãn các cơ xung quanh âm đạo. Lưu ý, bài tập tại nhà cần được sự hướng dẫn, tư vấn của bác sĩ điều trị.

Đầu tiên, thực hiện các bài tập Kegel bằng cách siết chặt các cơ để ngăn dòng chảy khi bạn đi tiểu với các thao tác sau:

Bóp các cơ.

Giữ chúng trong 2 đến 10 giây.

Thư giãn các cơ.

Phụ nữ bị co thắt âm đạo có thể thực hiện các bài tập tại nhà để học cách kiểm soát. Ảnh: Internet

Làm khoảng 20 động tác mỗi lần, có thể thực hiện chúng nhiều lần trong ngày tùy thích.

Sau một vài ngày, hãy đưa một ngón tay lên đến khoảng khớp ngón tay đầu tiên, vào bên trong âm đạo trong khi thực hiện bài tập. Nên cắt móng tay trước và sử dụng một loại thạch bôi trơn. Hoặc thực hiện các bài tập trong bồn tắm, hơi nước là chất bôi trơn tự nhiên.

Bắt đầu với một ngón tay rồi đến ba ngón tay, phụ nữ cảm thấy cơ âm đạo đang siết chặt lấy ngón tay và có thể rút ngón tay ra nếu cảm thấy không thoải mái.

Sau một thời gian, có thể đưa các dụng cụ kiểm tra co thắt âm đạo vào âm đạo hình nón trong 10 hoặc 15 phút để giúp cơ quen với áp lực.

Cũng theo VietNamNet, dùng thuốc an thần là một phương pháp tốt giúp giải mẫn cảm toàn thể, như một thứ thuốc làm nền. Valium (seduxen, diazepam) là thuốc an thần thường dùng cho mục đích này. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc cần có chỉ định của bác sĩ, không được tự ý sử dụng.

Trong điều trị thường dùng bộ nong âm đạo từ đường kính nhỏ rồi tăng dần. dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, người phụ nữ sẽ tự mình đặt ống nong vào âm đạo, từ tốn, nhẹ nhàng để có thể yên tâm cả về thể chất và tâm lý.

Bác sĩ khuyến cáo chị em gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, khi yêu bị đau rát hoặc ân ái thành công thì nên đến bác sĩ khám để được điều trị sớm. Ngoài nguyên nhân co thắt âm đạo, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm ở nữ giới như ung thư, viêm nhiễm...