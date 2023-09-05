Những tưởng mạnh mẽ, chàng trai lần đầu làm 'chuyện ấy' đã 'bất lực': Điều mà không phải ai cũng dám nói

Sau màn dạo đầu nóng bỏng, cứ tưởng đôi bạn trẻ sẽ nhập cuộc dễ dàng thì có chuyện không vui xảy ra. “Cậu nhỏ” của Long đột nhiên xìu xuống khi vừa chạm vào bạn gái. Dù Long và bạn gái đã tìm mọi cách nhưng đành chịu thua. Những lần sau đó, tình trạng của Long vẫn như vậy và ngày càng nặng hơn, khiến chàng trai sống trong lo lắng, luôn có suy nghĩ mình bị “bất lực”.

Theo chia sẻ từ Báo Người Đưa Tin, Hoàng Nguyên Long (21 tuổi, TP.HCM) và bạn gái yêu nhau được hơn 1 tháng thì cùng nhau “vượt quá giới hạn”. Do lần đầu làm chuyện ấy, Long cảm thấy hào hứng pha chút rụt rè, e ngại.

Dù làm nhiều cách nhưng Long không thể quan hệ với bạn gái. Ảnh minh họa.

Sau nhiều lần đắn đo, Long đi khám, làm các xét nghiệm về rối loạn cương dương . ThS. BS Đoàn Anh Sang thông tin trên Báo Người Đưa Tin cho biết, cũng giống như nhiều nam giới khác khi đi khám nam khoa, Long có tâm lý bẽn lẽn, ngại ngùng vì sợ có người nào đó sẽ nhận ra mình.

“Sau khi được thăm khám và tầm soát các nguyên nhân có thể gây nên tình trạng rối loạn cương thì kết quả cho thấy, Long không có vấn đề bất thường. Thậm chí nồng độ nội tiết tố nam trong máu của bệnh nhân còn tăng cao hơn mức bình thường. Từ đây cho thấy, Long là một người có sức khỏe rất tốt”, bác sĩ Sang chia sẻ.

Theo Bác sĩ Sang, trường hợp của Long rất thường gặp ở nam giới trẻ tuổi. “Các chàng trai mới lớn chưa thể kiểm soát được cảm xúc trong lúc quan hệ hay nói cách khác là chưa biết cách cầm cương, làm chủ cuộc yêu.

“Khi bước vào cuộc yêu, nếu căng thẳng hoặc quá lo lắng thì những cảm xúc này chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ của bạn, không còn chỗ cho những ham muốn hay nhu cầu tình dục. Khi đó, bạn sẽ không thể tập trung vào chuyện “yêu” nên việc duy trì độ cương lâu ở dương vật sẽ rất khó, thậm chí là không thể. Khi bạn cảm thấy không thể kiểm soát bản thân nữa thì cảm giác lo lắng càng tăng thêm khi bắt đầu nhập cuộc. Một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại khiến cho tình trạng ngày càng nặng hơn”, bác sĩ Sang lý giải thêm trên Báo Người Đưa Tin.

Theo bác sĩ Sang, "cậu nhỏ" không thể duy trì độ cương lâu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố tâm lý. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy có tới 20% nam giới hợp gặp tình trạng này do tâm lý.

Nhiều chàng trai lo lắng trong lần đầu 'nhập cuộc'. Ảnh minh họa

Nhận biết rối loạn cương dương

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, triệu chứng chính của rối loạn cương dương là không có khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng để giao hợp thỏa mãn. Theo ThS.BS. Lê Vũ Tân, chuyên khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), rối loạn cương dương nếu được phát hiện sớm sẽ hạn chế được nhiều biến chứng cho sức khỏe sinh lý của nam giới. Do đó, nam giới nên chú ý tới những dấu hiệu nhận biết rối loạn cương dương từ sớm thông qua một số biểu hiện như:

Vẫn có ham muốn tình dục nhưng dương vật không cương cứng đủ lâu để thực hiện quan hệ bình thường.

Dương vật cương cứng không đúng lúc.

Khi quan hệ tình dục, cần phải kích thích trong một thời gian dài thì dương vật mới cương cứng được, điều này cũng làm cho cả 2 người giảm hưng phấn, ảnh hưởng tới sự thỏa mãn tình dục của cặp đôi.

Dương vật cương cứng bình thường nhưng đến khi xâm nhập vào âm đạo lại xìu xuống, dù có kích thích thì cũng không cương trở lại được.

Trong trường hợp nặng hơn, nam giới hoàn toàn không cảm thấy ham muốn tình dục, chính điều này sẽ khiến dương vật không thể cương cứng để quan hệ.

Cách chữa rối loạn cương dương hiệu quả nhất

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, dưới đây là các cách bạn nên tham khảo:

1. Chế độ ăn

Chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Bộ phận sinh dục và khả năng sinh lý của phái mạnh chỉ phát triển tốt khi cơ thể được bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết như sắt, kẽm, magie… Chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng độ “nhạy” cho những tế bào thần kinh, nhờ đó cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, tăng chất lượng đời sống tình dục.

Khi bị rối loạn cương dương, chế độ ăn uống của người bệnh nên tuân theo các nguyên tắc gồm:

Cân đối các thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn, tránh bổ sung quá nhiều đạm, chất béo hoặc ăn uống kiêng khem quá mức.

Ăn đúng giờ, đủ bữa, tránh nhịn ăn hoặc ăn uống không kiểm soát.

Ăn chín uống sôi, nhai thức ăn kỹ… sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

Tăng cường các loại thực phẩm lành mạnh để nâng cao sức khỏe toàn diện, cải thiện hoạt động tuần hoàn máu. Người bệnh cần tránh những thực phẩm và thức uống gây tổn thương hệ thần kinh và mạch máu.

Các thực phẩm nên được bổ sung vào bữa ăn hàng ngày như:

Hải sản: Hàu, cua biển, tôm, bào ngư…

Thực phẩm protein có chứa l-arginine: Gia cầm, thịt đỏ, óc chó, cá, nước ép nho, các chế phẩm từ sữa…

Thực phẩm chứa nhiều flavonoid: Dưa hấu, cà chua, maca, các loại cá béo, chuối, cần tây, lựu, bông cải xanh, củ cải trắng, củ dền…

2. Tập thể dục

Một số nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất có thể giúp bảo vệ và cải thiện tình trạng rối loạn cương dương. Biện pháp này đặc biệt hiệu quả với các trường hợp béo phì, lười vận động hoặc mắc các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu vào năm 2018 nhận thấy tập thể dục nhịp điệu với cường độ từ trung bình đến cao trong 40 phút/ngày, 4 lần/tuần trong 6 tháng có thể giúp thuyên giảm rối loạn cương dương. Nam giới có thể tham gia các hoạt động như: (3)

Chạy bộ.

Đi bộ nhanh.

Đạp xe.

Bơi lội.

tập thể dục

Các hoạt động thể chất giúp cải thiện sức khỏe mạch máu, giảm căng thẳng và tăng testosterone. Điều này hỗ trợ rất tốt cho quá trình điều trị rối loạn cương.

3. Giấc ngủ

Ngủ đủ giấc không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn cải thiện chứng rối loạn cương dương hiệu quả. Theo một nghiên cứu vào năm 2017, những người đàn ông làm việc ca đêm (thường xuyên ngủ không đủ giấc) có nguy cơ mắc rối loạn cương rất cao.

Một nghiên cứu vào năm 2019 cũng cho thấy rối loạn giấc ngủ kéo dài có thể dẫn tới tình trạng rối loạn cương dương. Ngủ không đủ giấc có thể gây giảm testosterone ở nam giới. Sự sụt giảm này có thể gây rối loạn cương. Giảm cân

Theo nghiên cứu vào năm 2020, rối loạn cương dương thường xuất hiện ở nam giới béo phì, thừa cân. Một nghiên cứu khác vào năm 2014 cho thấy phẫu thuật cắt bỏ dạ dày có thể giúp cải thiện sức khỏe mạch máu, từ đó làm thuyên giảm tình trạng rối loạn cương ở nam giới béo phì. Ngoài ra, nghiên cứu vào năm 2017 cũng cho thấy bệnh rối loạn cương có thể cải thiện sau khi người bệnh béo phì thực hiện phẫu thuật giảm cân (bariatric surgery).

4. Liệu pháp tâm lý

Trong một số trường hợp, chứng rối loạn cương là kết quả của sự kết hợp các vấn đề thể chất và tâm lý. Người bệnh có thể lo sợ thất bại hoặc mắc các chấn thương tình dục.

Mặt khác, chứng rối loạn cương dương có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe tâm thần (mental health) khác như đau khổ, tuyệt vọng, cảm thấy không được tôn trọng… Tất cả các yếu tố tâm lý này đều có thể khiến tình trạng rối loạn cương trầm trọng hơn. Lúc này, việc cải thiện các vấn đề tâm lý có thể giúp thuyên giảm chứng rối loạn cương.

Theo một nghiên cứu vào năm 2021, các can thiệp tâm lý như liệu pháp hành vi nhận thức CBT (cognitive behavioral therapy) đặc biệt hiệu quả khi được kết hợp với thuốc điều trị rối loạn cương.

5. Liệu pháp tình dục

Khoảng 10% – 25% nam giới bị rối loạn cương không rõ nguyên nhân. Tình trạng này gọi là rối loạn cương dương vô căn, thường là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc do lo lắng khi quan hệ tình dục gây ra.

Một nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy liệu pháp tình dục hành vi nhận thức CBST (cognitive behavior sex therapy) và thuốc đều có hiệu quả đối với người bệnh rối loạn cương vô căn. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể tham gia các buổi tư vấn với người bạn đời để giúp đối phương hiểu rõ tình trạng của bạn. Từ đó, cả hai có thể cùng nhau tìm được giải pháp phù hợp trong đời sống tình dục.

6. Giảm rượu

Theo một nghiên cứu vào năm 2018, uống một lượng rượu vừa phải (ít hơn 21 ly/tuần) có thể giảm nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương. Mặt khác, tiêu thụ thức uống này thường xuyên có thể không ảnh hưởng đáng kể đến bệnh rối loạn cương.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác đã cho thấy sự tương quan giữa sử dụng rượu và chứng rối loạn cương. Nghiên cứu vào năm 2018 phát hiện ra rằng rối loạn chức năng tình dục, đặc biệt là rối loạn cương, thường gặp ở những người mắc hội chứng nghiện rượu. Ngoài ra, nghiên cứu vào năm 2020 cũng xác định rượu là một yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Vì thế, cần có thêm nghiên cứu về vai trò của rượu trong việc gây bệnh. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) khuyến cáo nam giới nên sử dụng ít đồ uống có cồn để đảm bảo an toàn cho khả năng sinh lý.

7. Cai thuốc lá

Hút thuốc là một trong các yếu tố gây bệnh thường gặp. Thói quen xấu này có thể làm tổn thương các mạch máu, ngăn máu đến dương vật để cương cứng.

Hút thuốc cũng có thể làm giảm lượng oxit nitric tự nhiên trong cơ thể. Chất này giúp giãn cơ trơn thành mạch, tăng cường lưu thông máu. Các yếu tố này rất quan trọng trong quá trình cương cứng của dương vật.

Theo nghiên cứu vào năm 2015, hút thuốc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn cương. Ở người rối loạn cương dương, thói quen xấu này có thể làm bệnh trầm trọng hơn.

Một số thiệt hại do hút thuốc có thể không phục hồi được. Tóm lại, bỏ hút thuốc, đặc biệt là đối với nam giới dưới 50 tuổi, là điều quan trọng trong quá trình điều trị bệnh.

Một số biện pháp khác:

1. Uống thuốc

Hiện nay có một số loại thuốc giúp quá trình điều trị rối loạn cương trở nên đơn giản, không xâm hại, hiệu quả cao (75% – 80%), ít tác dụng phụ, điển hình là nhóm thuốc ức chế men phosphodiesterases 5 (PDE-5). Có ba nhóm thuốc ức chế PDE-5 thường được dùng là sildenafil, vardenafil và tadalafil.

2. Các phương pháp không xâm lấn

Thiết bị cương cứng hút chân không: Đây là một thiết bị hút chân không kéo máu vào dương vật qua hoạt động hút, sau đó một vòng đàn hồi được đặt ở gốc của dương vật để duy trì sự cương cứng. Nhược điểm là gây bầm tím dương vật, lạnh đầu dương vật, thiếu tự nhiên.

3. Phẫu thuật

Nếu việc điều trị nội khoa thất bại, bác sĩ có thể xem xét chỉ định phẫu thuật cấy ghép một bộ phận dương vật giả – Thể hang nhân tạo. Bộ phận cấy ghép giả sẽ gồm những thanh silicone bán cứng và một số thiết bị gồm nhiều thành phần giúp bơm phồng bằng nước muối.