Hy hữu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị teo thực quản được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa kịp thời

Sức khỏe 03/10/2022 15:24

Sau khi sinh, bé gái gặp tình trạng kém linh hoạt, khó thở, miệng sùi bọt liên tục, bụng chướng hơi, không bú được và mỗi lần bú bị sặc sữa được chẩn đoán mắc bệnh teo thực quản có đường rò thực quản nguy hiểm.

Theo thông tin cụ thể từ Báo Tin Tức, khi tiến hành xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, bệnh nhi được chẩn đoán bị teo thực quản có đường rò thực quản – khí quản bẩm sinh (type C).

Nói về căn bệnh này, Bác sỹ Trần Văn Hiền, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum) chia sẻ thêm, bệnh teo thực quản bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm gặp, có tỷ lệ tử vong cao. Tại bệnh viện, các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo để thực hiện ca phẫu thuật. Em bé lúc này được thực hiện các thủ thuật như đặt ống thông dạ dày và ống thông dẫn lưu ngực.

Hy hữu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị teo thực quản được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa kịp thời - Ảnh 1
 

 

Hy hữu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị teo thực quản được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa kịp thời - Ảnh 2
Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân teo thực quản. Ảnh: VTV News

Sau 20 ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhi đã tỉnh táo, hồng hào, có phản xạ tốt, không sốt, không ho và có thể tự bú được. Dự kiến bệnh nhi có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Hy hữu bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị teo thực quản được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa kịp thời - Ảnh 3
Bệnh nhi được phẫu thuật thành công. Ảnh: Báo KonTum

Cũng theo thông tin từ Báo VTV News, teo thực quản được chia làm 5 type khác nhau, phụ thuộc vào mức độ bệnh lý. Bệnh có thể được chẩn đoán sớm trước sinh bằng phương pháp siêu âm thai ở tuần 24. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên theo dõi và khám thai định kỳ tại các sơ sở chuyên khoa uy tín, bác sĩ chuyên môn cao và hệ thống máy siêu âm hiện đại. Do đó, việc lựa chọn nơi kiểm tra cũng là điều mẹ bầu cần lưu ý.

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