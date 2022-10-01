5 thói quen sau 9 giờ tối 'tàn phá' dạ dày và não bộ, cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Theo các chuyên gia, sẽ rất khó để cải thiện tình hình cơ thể nếu bạn liên tục duy trì những thói quen này.

Thói quen được hình thành từ cách sống và cách sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, các loại bệnh tình như dạ dày và não bộ được chỉ đích danh có ảnh hưởng không nhỏ sau 9h tối. Những hoạt động này sẽ khiến cơ thể xuống cấp, thậm chí gây nguy hại bởi các căn bệnh như: suy giảm trí nhớ, đau dạ dày, béo phì, ung thư, đột quỵ.

Các chuyên gia có lời khuyên, nên ăn ít nhất 1-2 tiếng trước khi ngủ. Thực chất, một giấc ngủ đảm bảo có thể phát huy từ 10 - 11h. Tuy nhiên, thời gian ăn sau 9h sẽ không đảm bảo được cơ thể hấp thụ và tiêu hóa tốt thức ăn, đồng thời dễ gây béo phì. Khi ăn sau 9h tối, cơ thể không còn hoạt động nhiều, nếu bạn ăn để làm việc khuya, chúng cũng khiến cơ thể tăng tiết axit, mang lại nhiều gánh nặng cho dạ dày.

Ăn tối quá khuya gây bất lợi cho cơ thể. Ảnh: Internet

Lời khuyên thiết thực cho việc ăn tối là sớm trước 7h. Đồng thời, bạn có thể lựa chọn các loại thực phẩm ít béo nhưng giàu protein như: sữa, khoai lang, bánh mì nguyên cám, rau xanh,... các loại nước uống như trà thảo mộc để giấc ngủ nhẹ nhàng hơn không có cảm giác đầy bụng khó tiêu.

Tiếp xúc với ánh sáng xanh

Ánh sáng xanh được chỉ ra như các thiết bị điện tử: điện thoại, máy tính, tivi, ipad… Nó cũng được chỉ đích danh có nguy cơ ảnh hưởng cao đến não bộ, ức chế bài tiết melatonin và tăng cường sản xuất hormone tuyến thượng thận làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, béo phì và sự thoái hóa sớm của đôi mắt.

Tiếp xúc ánh sáng xanh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, béo phì và sự thoái hóa sớm của đôi mắt. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi tiếp xúc với ánh sáng xanh, nó sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và căng thẳng hơn, ảnh hưởng đến sự tập trung vào ngày mới. Nhiều phụ nữ dễ bị ánh sáng xanh phá hủy sự cân bằng nội tiết tố và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ.

Tốt nhất, bạn nên kết thúc việc tiếp xúc ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ 1-2 tiếng. Hãy nên mang một cặp kính hấp thụ ánh sáng xanh hoặc cài đặt các ứng dụng có khả năng lọc các ánh sáng bước sóng xanh và lục.

Tập thể dục quá nặng

Nhiều bạn tranh thủ thời gian đi làm về để tập thể dục. Tuy nhiên, sau thời gian này, cơ thể có thể bị phản ứng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Chưa kể tập quá khuya và quá nặng không được các chuyên gia khuyên. Bạn chỉ nên tập trong thời điểm buổi sáng hoặc trước 7h tối. Duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Tắm đêm

Cho dù có sử dụng nước nóng để tắm cũng vẫn gây ra nhiều tác hại. Nó khiến các tĩnh mạnh giãn ra, huyết áp giảm. Những người huyết áp thấp, huyết áp không ổn định có thể xuất hiện hiện tượng thiếu máu não dẫn đến bất tỉnh, hôn mê, khả năng tử vong là rất cao.

Tắm đêm có thể gây bất lợi. Ảnh: Internet

Uống nước ngọt có gas

Nếu bạn đang hình thành thói quen uống nhiều nước ngọt có gas vào buổi tối thì có lẽ bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng bệnh proteinuria. Chứng này được hiểu là hàm lượng protein có trong nước tiểu quá nhiều.

Khi bạn uống không kiềm chế nước ngọt có gas nghĩa là bạn đang gia tăng hàm lượng trong nước tiểu, cũng đồng nghĩa với khả năng cao là thận của bạn đang phải chịu tổn thương.

Những thói quen tốt cho sức khỏe sau 9h tối

Uống 1 cốc nước ấm

Uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ giúp giấc ngủ trọn vẹn hơn mà còn có nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe. Một ly nước ấm vào buổi tối có thể giúp lưu thông máu tốt hơn và loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nhấm nháp một chút nước ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ sâu hơn, kiểm soát tốt tâm trạng và giảm bớt áp lực, mệt mỏi.

Vào ban đêm, chúng ta có thể mất đi một lượng nước đáng kể. Do đó, uống một cốc nước ấm giúp giữ cho các hệ thống thiết yếu của cơ thể hoạt động trơn tru. Ngoài ra, nó cũng giúp giảm đau, tốt cho tiêu hóa và hạn chế co thắt dạ dày. Bạn nên uống 1 cốc nước ấm ít nhất 30p trước khi ngủ.

Ngâm chân nước ấm

Ngâm chân nước ấm giúp cho trái tim thứ hai khỏe mạnh. Phòng chống rất nhiều bệnh tật, cải thiện trí não và tinh thần, giúp tăng lưu thông máu, giải độc và bổ sung dinh dưỡng cho những vùng cơ thể cần chữa lành, giảm mất ngủ và chữa trị cả các bệnh mãn tính như: tiểu đường, lạc nội mạc tử cung, đau cơ xơ hóa, đau xương khớp, ung thư…

Ngâm chân nước ấm. Ảnh: Internet

Bạn có thể thêm một ít muối, gừng giã nát, sả, chanh, vài giọt tinh dầu hay có thể thêm một số cánh hoa hồng, cúc la mã mang đến hiệu quả thư giãn cao. Một số người xơ cứng và tắc nghẽn động mạch, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, thường xuyên chóng mặt, người vừa uống rượu hoặc bị bong gân, có vết thương hở thì nên hạn chế.

Massage chân, hít thở sâu

Massage nhẹ trước khi đi ngủ giúp duy trì tuổi thanh xuân, có lợi cho sức khoẻ thể chất và tinh thần. Bạn có thể tiến hành massage từ trên xuống dưới. Duy trì tư thế nâng chân không được thả xuống, hoặc nằm sát vào tường theo hình chữ L để tiêu trừ mỡ ở bắp chân.

Cũng có thể nằm trên giường, hai chân co lại trước ngực, phần ngực tì vào phần bắp vế, 2 tay giơ thẳng kẹp vào 2 bên tai, từ khuỷu tay trở lên tới lòng bàn tay áp xuống mặt giường. Động tác này giúp bài trừ phân ứ đọng.

Thư giãn buổi tối có tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bạn có thể ngồi yên trên giường, chân khoanh lại, mắt nhắm, hít thở sâu trong khoảng 1-2 phút giúp tâm trí vững vàng, não bộ khỏe mạnh hơn.

Chải tóc bằng 10 đầu ngón tay

Một trong những cách đơn giản nhất giúp chị em trẻ mãi không già là dùng 5 đầu ngón tay của mình làm lược chải tóc. Chúng ta biết rằng, phần đầu tập trung một số huyệt quan trọng của cơ thể người, thông qua kích thích trong quá trình chải đầu, có thể có tác dụng massage.

Động tác này giúp lưu thông máu não, giúp não nhận được đầy đủ ôxy. Từ đó đạt được hiệu quả nâng cao trí nhớ, bảo vệ chân tóc, củng cố nang tóc, tiêu trừ mệt mỏi cho đầu óc. Chải tóc sẽ tạo ra những phản ứng điện, kích thích lên thần kinh ngọn của da đầu và các mao mạch. Nhờ đó, thần kinh được thư giãn, sự tuần hoàn máu được thúc đẩy.