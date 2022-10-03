Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày được nhiều người ưa chuộng. Bản thân trứng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhiều chuyên gia khuyến khích. Thực phẩm này được xem là thành phần tốt cả cho trẻ em, người già và phụ nữ mang thai. Bạn có thể chọn ăn bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối tùy thích đều mang lại nguồn dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể hàng ngày.

Trong trứng, lượng protein dồi dào được xem là thực phẩm rất cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ thể. Nó cũng cần thiết để tạo ra hormone, enzyme và kháng thể. Tùy theo trọng lượng, chế độ ăn uống được khuyến nghị cho protein là 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, bạn có thể nhân theo số kg của mình. Trong khi đó, chỉ cần ăn một quả trứng đã cung cấp gần 12% nhu cầu protein hàng ngày.

Trứng cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Thành phần protein trong trứng gần nhất với cơ thể người, tỷ lệ hấp thụ tốt hơn so với sữa, thịt hay đậu nành. Trứng rất giàu vitamin tan trong chất béo, bao gồm vitamin A, D, K,… rất cần thiết cho sức khỏe con người. Ngoài ra, với hàm lượng đạm rất cao, trứng được ví tốt gấp đôi hải sâm, nó giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng.

Giúp tăng cường thị lực

Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng có thể bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ăn trứng vào buổi sáng rất có lợi cho những người sử dụng máy tính quá mức cho mắt..Vì vậy, đối với dân văn phòng, sinh viên, việc ăn trứng vào bữa sáng là vô cùng cần thiết.

Trứng tốt cho sức khỏe mắt. Ảnh: Internet

Chống lão hóa, giúp làm đẹp da

Lecithin trong trứng có thể cải thiện sức khỏe da, thúc đẩy sự phát triển và tái tạo da. Ngoài ra, còn giảm các đốm đồi mồi, sắc tố da, đồng thời có tác dụng bảo vệ da hiệu quả. Một trong những kinh nghiệm sống thọ của nhiều người cao tuổi là phải ăn một quả trứng mỗi ngày.

Giúp giảm cân

Ăn trứng một cách thích hợp cũng có thể giúp giảm cân, bởi vì ăn trứng có thể làm giảm lượng calo trong ngày, đồng thời có thể duy trì sự thay đổi cân nặng. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng giảm được 56% trọng lượng và có nhiều năng lượng hơn những người ăn sáng nhiều carb. Khi chúng ta có thể kiểm soát chế độ ăn uống của mình, cân nặng của bạn sẽ thay đổi.

Bảo vệ gan

Protein trong trứng có tác dụng sửa chữa các tổn thương mô gan. Chất lecithin trong lòng đỏ trứng gà có thể thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan và tăng cường chức năng trao đổi chất và chức năng miễn dịch của cơ thể.

Trứng tốt cho lá gan. Ảnh: Internet

Giảm lipid máu, chứng xơ cứng động mạch và bệnh tim mạch

Trứng chứa lecithin quý, có thể giúp chuyển hóa lipid và giúp giảm lipid máu. Các nhà dinh dưỡng và nhân viên y tế ở Mỹ sử dụng trứng để ngăn ngừa và điều trị chứng xơ cứng động mạch. Chất béo trong lòng đỏ trứng gà chủ yếu là axit béo không bão hòa đơn, hơn một nửa trong số đó là thành phần chính của dầu ô liu, axit oleic, có lợi để ngăn ngừa bệnh tim.

Những món ăn kỵ với trứng cần lưu ý

Mặc dù mang đến cho cơ thể rất nhiều lợi ích, tuy nhiên bạn lưu ý khi kết hợp trứng với các thực phẩm sau dễ gây ung thư và ngộ độc thực phẩm.

Đường trắng

Protein và axit amin có trong trứng sẽ phản ứng hóa học với natri fructosyl carboxylate có trong đường tạo thành một chất khó hấp thụ trong cơ thể, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt ở nhiều nơi, thường lạm dụng đường để nấu canh trứng, rán trứng, luộc trứng...

Trong khi đó, trứng đã là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nếu thêm đường sẽ gây quá tải cho đường tiêu hóa, làm gia tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì - đây đều là những bệnh có thể kích hoạt các tế bào ung thư hoạt động.

Protein và axit amin có trong trứng sẽ phản ứng hóa học với natri fructosyl carboxylate có trong đường. Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng

Ăn hồng ngay khi đang ăn trứng rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính với các dấu hiệu như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Nếu lỡ ăn hồng khi ăn trứng, bạn có thể dùng gừng tươi nghiền nát hòa với nước ấm để uống. Trường hợp cần thiết, bạn nên uống thuốc nhuận tràng để đào thải chất độc một cách nhanh nhất.

Trứng không phù hợp với trái hồng. Ảnh: Internet

Ăn trứng, uống trà

Trứng và trà là hai thực phẩm kỵ nhau. Trong lá trà có chứa một lượng lớn axit tannic, axit tannic khi kết hợp với protein có trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein axit tannic làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Nếu ăn quá nhiều, bạn có thể đối mặt với chứng táo bón, mệt mỏi thậm chí ngộ độc.

Mẹo chế biến trứng siêu tốt cho sức khỏe

Chọn phương pháp nấu ăn ít calo

Nếu bạn đang cố gắng cắt giảm lượng calo, hãy chọn trứng luộc. Phương pháp nấu ăn này không bổ sung thêm bất kỳ calo chất béo nào, vì vậy bữa ăn sẽ ít calo hơn so với trứng chiên, bác hoặc trứng tráng.

Kết hợp trứng với các loại rau củ

Trứng rất hợp với rau. Điều này có nghĩa là ăn trứng là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường lượng rau và bổ sung thêm chất xơ và vitamin vào bữa ăn của bạn.

Một số ý tưởng đơn giản bao gồm thêm các loại rau bạn chọn vào món trứng tráng hoặc trứng bác, như trong công thức này. Hoặc đơn giản là nấu trứng theo cách nào bạn muốn và bổ sung thêm rau.

Trứng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Không chiên trứng ở nhiệt độ quá cao

Các loại dầu tốt nhất để nấu ăn ở nhiệt độ cao, như khi áp chảo, là những loại dầu vẫn ổn định ở nhiệt độ cao và không dễ bị oxy hóa để tạo thành các gốc tự do có hại. Ví dụ về các lựa chọn tốt bao gồm dầu bơ và dầu hướng dương. Nếu sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa siêu nguyên chất, tốt nhất nên nấu ở nhiệt độ thấp hơn lần lượt là 210 °C và 177 °C.

Chọn trứng tươi và trứng nuôi tự nhiên

Một số yếu tố, bao gồm phương pháp nuôi và chế độ ăn của gà, có thể ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của trứng. Nhìn chung, trứng được nuôi trên đồng cỏ và trứng hữu cơ được cho là có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với trứng nuôi trong lồng và được sản xuất thông thường.

Đừng nấu quá chín trứng

Bạn nấu trứng càng lâu và nóng thì càng mất nhiều chất dinh dưỡng. Sử dụng nhiệt cao hơn trong thời gian dài cũng có thể làm tăng lượng cholesterol bị oxy hóa trong chúng, điều này đặc biệt đúng với việc áp chảo ở mức vừa phải là đủ.