Hóa ra Quỳnh búp bê - Phương Oanh 'kết thân' với món ăn đắt xắt ra miếng có tác dụng dưỡng nhan, phục hồi sức khỏe kì diệu: 33 tuổi vẫn trẻ đẹp như tuổi 18

Sức khỏe 29/08/2022 18:03

Là một diễn viên nổi tiếng, nữ diễn viên Phương Oanh không ngại chi nhiều tiền cho các phương pháp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Thành công trong phim ảnh cũng giúp Phương Oanh trở thành một trong những mỹ nhân có khối tài sản ‘kếch xù’. Nữ diễn viên được biết đến với việc sở hữu căn hộ cao cấp hơn 100m2 thiết kế châu Âu sang trọng tại Hà Nội. Người đẹp cũng mạnh tay chi tiền tỷ để sở hữu xế hộp sang chảnh cùng hàng loạt món đồ hiệu xa xỉ 'dát' trên người khiến ai cũng phải hờn ghen đỏ con mắt.

Hóa ra Quỳnh búp bê - Phương Oanh 'kết thân' với món ăn đắt xắt ra miếng có tác dụng dưỡng nhan, phục hồi sức khỏe kì diệu: 33 tuổi vẫn trẻ đẹp như tuổi 18 - Ảnh 1
Nữ diễn viên Quỳnh búp bê. Ảnh: Internet

Bên cạnh thói quen chăm sóc da cầu kỳ từ tẩy trang, làm sạch, cấp ẩm cho đến spa để thực hiện phương pháp trẻ hóa da, nâng cơ, kích thích sản sinh collagen tự nhiên (60 - 70 triệu đồng/lần) thì nữ diễn viên này còn ưa chuộng món ăn làm từ tổ yến, được biết đến là một trong những thực phẩm cao cấp, quý hiếm, có giá trị cao. Thông thường, 100 gr tổ yến trên thị trường có giá dao động khoảng từ 3 - 5 triệu đồng (loại đã được làm sạch).

Tổ yến thường được dùng để phục hồi sức khỏe cũng như rất tốt cho phụ nữ và những người sử dụng. Với các thành phần giàu protein; nhiều glucose; các acid amin cần thiết khó thay thế: cystein, phenyllamin, tyrosin...; các vitamin B, C, E, PP; các muối natri, sắt, phosphor và các nguyên tố vi lượng.

Hóa ra Quỳnh búp bê - Phương Oanh 'kết thân' với món ăn đắt xắt ra miếng có tác dụng dưỡng nhan, phục hồi sức khỏe kì diệu: 33 tuổi vẫn trẻ đẹp như tuổi 18 - Ảnh 2
Tổ yến. Ảnh: Internet

Các lợi ích từ việc sử dụng yến

Theo các chuyên gia Đông y, ăn yến thường xuyên giúp cho chị em loại bỏ mọi vết thâm nám và các nếp nhăn trên làn da trả lại sự tươi tắn xinh đẹp.

Một số nghiên cứu mới đây cho thấy, tổ yến có tác dụng ích khí, cường dương, có lợi cho phổi và thận, rất tốt cho da, tăng hấp thu các chất dinh dưỡng và kích thích sự phân chia các tế bào của hệ miễn dịch. Do đó, Tổ yến được cho là hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Trong Đông Y, tổ yến tính bình, vị ngọt, có tác dụng dưỡng âm nhuận táo, ích khí bổ trung, sử dụng lâu ngày, ngoài việc tư bổ cơ thể, tăng cường thể lực, nâng cao khả năng tính dục ra, còn hỗ trợ giúp dưỡng da đẹp tóc, thân thể khỏe đẹp.

Tổ yến còn có chứa kích tố thúc đẩy tế bào phân chia và gen biểu bì tăng trưởng, thúc đẩy các tế bào tái sinh, tăng cường sức miễn dịch, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cơ thể.

Đối với các chứng bệnh ho lâu đàm suyễn, âm hư phát sốt, người muốn nhanh chóng phục hồi bệnh… sử dụng tổ yến mang đến hiệu quả cao.

Hóa ra Quỳnh búp bê - Phương Oanh 'kết thân' với món ăn đắt xắt ra miếng có tác dụng dưỡng nhan, phục hồi sức khỏe kì diệu: 33 tuổi vẫn trẻ đẹp như tuổi 18 - Ảnh 3
Tổ yến được nữ diễn viên ưa chuộng. Ảnh: Internet

Với công việc bận rộn, Phương Oanh không bỏ qua việc tiêu thụ những thực phẩm đắt đỏ như tổ yến, đông trùng hạ thảo... để kéo dài thanh xuân, và quả thật, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc ở tuổi 33.

Cách sử dụng và những người cần kiêng kỵ tổ yến

Tổ yến có lợi cho sức khỏe nhưng cũng nên lưu ý về cách chưng và cách dùng. Theo đó, phương pháp chưng tổ yến được chỉ rõ chỉ nên chưng chứ không nên hấp, nhằm giữ lại dinh dưỡng và các lợi ích tối đa từ thực phẩm này. Thời gian hấp khoảng từ 20 - 30 phút. Chị em phụ nữ cũng có thể kết hợp thêm một số loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe khác được kể tên như: táo tàu, kỷ tử, hạt chia, hạt sen, đường phèn.

Với liều lượng ăn tổ yến hợp lý, cụ thể:

- Trẻ em 1-4 tuổi:1 – 2 gram tổ yến tinh/ngày

- Trẻ em 4 tuổi trở lên, Phụ nữ mang thai, và thanh niên: 2 – 3 gram yến tinh/ngày

- Người già, người có bệnh (tiểu đường, ung thư, mới mổ dậy…): 3 - 4 gram yến tinh/ngày. Sử dụng đều đặn khoảng 2-3 lần/tuần và không nên ăn quá nhiều hay lạm dụng thực phẩm này.

Một số cơ địa kiêng kỵ với tổ yến

- Tổ yến dù tốt nhưng vẫn có nhưng kiêng kỵ và lưu ý để tránh phản tác dụng. Theo đó, một số nhóm người được chỉ ra không nên sử dụng yến:

- Những người cảm mạo, sốt nhức đầu, đau bụng do lạnh hoặc đầy bụng, ho nhiều đàm loãng.

- Những người có triệu chứng viêm da, viêm phế quản cấp, viêm nhiễm tiết niệu, sốt thực nhiệt không nên dùng yến sào.

- Những người gầy yếu, cơ thể xanh xao, tỳ vị hoạt động yếu, không hấp thu được thực phẩm, dưỡng chất.

- Người suy dương, tiểu lỏng, nước tiểu trong cũng không nên dùng tổ yến sào.

- Trẻ em dưới 07 tháng tuổi hoặc đang bị sốt cũng không nên sử dụng yến sào.

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Từ khóa:   Phương Oanh Quỳnh búp bê tổ yến và sức khỏe

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