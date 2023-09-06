Hành khách đỡ đẻ thành công cho một phụ nữ bất ngờ sinh con trên tàu hỏa, sản phụ an toàn, mẹ tròn con vuông

Sáng 6/9, chuyến tàu SE22 chạy từ TPHCM đi Đà Nẵng đã ghi nhận một nữ hành khách sinh con trên tàu. Một hành khách là bác sĩ đã cùng tiếp viên đường sắt tới hỗ trợ sản phụ hạ sinh một bé gái an toàn, mẹ tròn con vuông.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, sáng nay 6/9, tổ tàu SE22 Đoàn Tiếp viên Phương Nam đã hỗ trợ thành công một nữ hành khách sinh con an toàn trên tàu.

Trưởng tàu Đặng Quốc Thông cho biết, tàu SE22 xuất phát từ TP.HCM vào tối ngày 5/9. Khi tàu chạy đến khu gian Trà Kiệu - Nông Sơn, tiếp viên toa số 7 là Nguyễn Lê Văn Anh Phúc phát hiện 1 nữ hành khách mang thai có biểu hiện trở dạ, sắp sinh con. Hành khách là Cao Thị Mỹ Duyên có vé giường số 1, toa 7, lên tàu từ ga Quảng Ngãi.

Tiếp viên phụ trách toa 7 đã báo cáo sự việc cho trưởng tàu. Ngay lập tức trưởng tàu Thông và an toàn vệ sinh viên trên tàu đã xuống toa nắm bắt tình hình, đồng thời cho phát thanh trên tàu để tìm hành khách có chuyên môn về y tế trợ giúp.

Hành khách hạ sinh bé gái trên tàu hỏa - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một hành khách là bác sĩ đã cùng tiếp viên đường sắt tới hỗ trợ sản phụ. Đến 6h ngày 6/9, hành khách đã hạ sinh một bé gái an toàn, mẹ tròn con vuông trong sự vui mừng của người nhà.

Khi tàu đến ga Đà Nẵng, tổ tàu đã bàn giao mẹ con sản phụ cùng hành lý tư trang cho bộ phận khách vận của ga và nhân viên y tế địa phương đưa đến bệnh viện để được chăm sóc y tế sau sinh.

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