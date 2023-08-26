Sản phụ mang tam thai tự nhiên cùng trứng cực hiếm, vỡ oà hạnh phúc đón các con chào đời

Tin y tế 26/08/2023 16:25

Ca mổ đẻ đã diễn ra thành công với 3 bé trai đều chào đời khỏe mạnh. Trong đó 1 bé nặng 2,1 kg, 1 bé nặng 2 kg và 1 bé nặng 1,9 kg.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 26/8, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết này vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang 3 thai tự nhiên cùng trứng rất hiếm gặp. Sản phụ và 3 bé trai sơ sinh đều khỏe mạnh và đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25/8, sản phụ L.T.T.G (23 tuổi, ngụ tại xã Hương Trạch, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) được người thân đưa vào khoa Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để sinh con.

Đây là lần thứ 2 sản phụ G. mang thai và lần này là 3 thai cùng trứng tự nhiên đã ở tuần thứ 35. Trong quá trình mang thai, sản phụ G. đã theo dõi thăm khám thai kỳ đầy đủ tại bệnh viện và được các bác sĩ tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm cho sản phụ G., phát hiện có 1 thai ngôi thuận và 2 thai ngôi chưa thuận. Đến 16 giờ cùng ngày, sản phụ G. được chuyển vào phòng sinh để mổ đẻ.

Ca mổ đẻ đã diễn ra thành công với 3 bé trai đều chào đời khỏe mạnh. Trong đó 1 bé nặng 2,1 kg, 1 bé nặng 2 kg và 1 bé nặng 1,9 kg. 

Sản phụ mang tam thai tự nhiên cùng trứng cực hiếm, vỡ oà hạnh phúc đón các con chào đời - Ảnh 1
3 bé trai cùng trứng sau mổ - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào tháng 2/2023, 1 trường hợp tương tự được ghi nhận tại Hải Dương. Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang tam thai cùng trứng. Đây là một trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp.

Sản phụ Đ.T.H. (22 tuổi, Hải Dương) nhập viện sinh con ở tuần 37. Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Lần lượt 3 bé gái có cân nặng 1.8 kg, 1.9 kg, 2 kg chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ mang tam thai tự nhiên cùng trứng cực hiếm, vỡ oà hạnh phúc đón các con chào đời - Ảnh 2
3 bé chào đời khoẻ mạnh - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ. Chị H. mang thai tự nhiên, trong quá trình mang thai, tình trạng sức khỏe ổn định. 3 thai có chung 1 bánh rau và có 3 buồng ối.

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