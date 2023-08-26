Bị giật mình vì chủ đùa giỡn quá mức, chú cún cưng bất ngờ táp vào mặt cô gái 18 tuổi: Rách vùng môi, miệng, phải nhập viện cấp cứu

Vì đùa giỡn quá mức khiến chú chó giật mình, cô gái bất ngờ bị vật nuôi tấn công và cắn vào vùng mặt, khiến miệng rách toạc sâu một đường dài và chảy máu lênh láng.

Theo thông tin từ Dân Việt, trưa 25/8, H.L.C (18 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng rách môi trên và môi dưới nặng. Qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết trước đó có chơi với cún cưng của mình. Vì đùa giỡn quá mức khiến chú chó giật mình, C. bất ngờ bị vật nuôi tấn công và cắn vào vùng mặt, khiến miệng rách toạc sâu một đường dài và chảy máu lênh láng.

Dù đã cố sơ cứu nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cô gái được gia đình đưa đến một cơ sở y tế để tiêm vaccine bệnh dại, trước khi đến bệnh viện thẩm mỹ để đặt vấn đề xử lý vết thương vì sợ để lại sẹo xấu, ảnh hưởng đến diện mạo sau này. Chú chó đã bất ngờ tấn công và cắn vào mặt, khiến môi, miệng rách sâu 1 đường dài và chảy nhiều máu - Ảnh: Thanh Niên Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ Thanh Niên, qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân bị rách cơ bờ môi trên dài 3 cm, sâu 1,5 cm và rách niêm mạc bờ môi dưới gần 2 cm. Ngoài việc thực hiện các yếu tố sơ cứu cần thiết, yếu tố thẩm mỹ cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với các vết thương trên gương mặt.

Các bác sĩ Bệnh viện JW đã tiến hành mở vết thương để vệ sinh, sát khuẩn và khâu tạo hình thẩm mỹ vùng môi cho chị C. "Khâu cấp cứu là thao tác để cầm máu kịp thời, nhưng nếu sử dụng những sợi chỉ lớn sẽ dẫn đến kém thẩm mỹ. Các bác sĩ đã sử dụng những sợi chỉ nhỏ và khâu theo đúng từng lớp cơ nhằm phục hồi lại cấu trúc, tránh trường hợp môi bị lệch", bác sĩ Dung chia sẻ. Bệnh nhân được tiến hành mở vết thương để vệ sinh, sát khuẩn sạch sẽ, sau đó khâu tạo hình thẩm mỹ vùng môi theo đúng từng lớp cơ nhằm phục hồi lại cấu trúc cơ, tránh trường hợp môi bị lệch - Ảnh: Dân Việt May mắn là chị C. đã đến bệnh viện kịp thời nên thao tác thực hiện thủ thuật dễ dàng hơn cho các bác sĩ, tránh để lại sẹo cho gương mặt về sau. Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo các bạn trẻ, những gia đình có nuôi thú cưng hãy cẩn trọng khi chơi cùng vật nuôi để tránh những chuyện không may xảy ra.

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