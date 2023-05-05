Hà Nội: Hai mẹ con cấp cứu 'gấp' do ngộ độc nem rán tẩm phẩm màu

Sức khỏe 05/05/2023 11:50

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng ngộ độc, nghi do ăn món nem thịt rán tẩm bột phẩm màu mua ở chợ…

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 5/5, TS BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị này mới tiếp nhận một bệnh nhân nữ 44 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng thiếu máu nặng do tan máu. Một người con thứ 2 của bệnh nhân (nam 12 tuổi) cũng trong tình trạng tương tự được nhập viện Nhi Trung ương.

Hà Nội: Hai mẹ con cấp cứu 'gấp' do ngộ độc nem rán tẩm phẩm màu - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: ANTD

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thiếu máu nặng, hemoglobin lúc thấp nhất là 51 g/L (bình thường 120-170 g/L). Các xét nghiệm khác cho thấy có tình trạng tan máu cấp tính rõ. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân được cấp cứu, truyền khối hồng cầu. Qua 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Bệnh nhân cho biết, cuối tháng 4, bệnh nhân mua 100 g bột màu thực phẩm đỏ tươi (gọi là bột mai quế lộ) ở chợ, trộn với thịt lợn xay và gói nem. Sau khi ăn, người phụ nữ thấy chóng mặt, hoa mắt, cảm giác gai sốt, đau đầu, phải nhập viện. Người con đầu ăn ít hơn chưa thấy biểu hiện.

Hà Nội: Hai mẹ con cấp cứu 'gấp' do ngộ độc nem rán tẩm phẩm màu - Ảnh 2
Gói bột phẩm màu bệnh nhân mua ở chợ - Ảnh: VnExpress

Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, mẫu bột màu thực phẩm được xét nghiệm phát hiện thấy có a xít orange 7 (4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl) diazenyl] benzenesulfonic acid). Theo tiêu chuẩn của ASEAN năm 2012 về hàm lượng phụ gia trong các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, hàm lượng a xít orange 7 tối đa cho phép là 300mg/kg (0,03%). Sản phẩm này, được dùng làm chất màu công nghiệp và phụ gia thực phẩm. Khi sử dụng liều cao trên động vật, chất này có thể gây tan máu và methemoglobin. Trên y văn chưa thấy có thông tin gây ngộ độc trên người.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên dùng các hóa phụ gia thực phẩm là các hóa chất nhân tạo, chỉ nên dùng các chất liệu tự nhiên từ các loại thực vật đã biết rõ là an toàn như gấc, cà chua, nghệ,...

Đây là các hóa chất phụ gia thực phẩm - phải kiểm soát chặt chẽ mới có thể sử dụng an toàn. Hiện chỉ các công ty sản xuất thực phẩm mới có thể đảm bảo từ việc kiểm soát nguồn hóa chất phụ gia được phép sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn tinh khiết và tính toán hàm lượng chính xác ở ngưỡng an toàn.

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