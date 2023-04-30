Động thái này được ra khi trên đại bàn huyện Trần Văn Thời vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 1 người chết, 7 người nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 30/4, Chủ tịch Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc "triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc rượu , bia".

Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan triển khai cụ thể việc thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: Thanh Niên

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra rượu và các mẫu đồ ăn, thức uống có liên quan; xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc rượu đối với các trường hợp ở xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan triển khai cụ thể việc thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc; cấp cứu, điều trị tích cực hoặc chuyển viện kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu. Trong đó, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không sử dụng cồn công nghiệp, các loại cồn không rõ nguồn gốc xuất xứ để pha chế rượu.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia; giám sát điều kiện kinh doanh rượu, bia, an toàn thực phẩm, khuyến mại, tài trợ, ghi nhãn sản phẩm; địa điểm, đối tượng, phương thức bán rượu, bia theo quy định.

Theo Thanh Niên trước đó, ngày 23.4, gia đình ông N.U.H (65 tuổi, ngụ ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) tổ chức đám tang cho ông H.

Đến 8 giờ ngày 26.4, người nhà ông D.V.M (58 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) phát hiện ông M. tử vong sau khi đi đám tang ông H. Người nhà cho biết, ông M. có mặt suốt thời gian ở đám tang và có uống rượu. Khi về nhà, sức khỏe ông M. hơi yếu, sau đó tử vong.

"Qua xác minh, bước đầu đoàn giám sát chưa xác định rõ nguyên nhân tử vong của ông M. Tuy nhiên, cái chết của ông M. vẫn có khả năng do ngộ độc rượu, vì trong suốt những ngày dự đám tang, ông M. cùng với một nhóm người có uống rượu với số lượng nhiều (người nhà kể lại)", nguồn tin cho biết thêm.

Có 8 người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang. Ảnh: Lao Động

Cũng trong ngày 26.4, ông Đ.V.N (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dấu hiệu mệt mỏi, mờ mắt, được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị và được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu. Người nhà ông N. thông tin, sau khi chôn cất ông H. xong, ông N. về nhà và đến sáng 26.4 thì có những triệu chứng nêu trên.

Tiếp đến, các ông N.V.N (55 tuổi), N.V.N (50 tuổi), T.V.U (45 tuổi), L.T.K (45 tuổi) và anh T.V.L (34 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) đều có triệu chứng mệt mỏi, mờ mắt và phải nhập viện điều trị.

Qua tìm hiểu, có khoảng 300 người đến dự đám tang ông N.U.H. Các món ăn phục vụ đám do gia đình mua ở chợ về tự chế biến. Còn rượu mua của bà T.K.H (ngụ cùng địa phương), do bà này tự nấu ở nhà. Trong đám tang có khoảng 200 người uống rượu, đã uống khoảng 86,5 lít. Hiện tại nhà tổ chức đám tang còn 3,5 lít.

Ngày 28.4, tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 5 người với chẩn đoán ngộ độc rượu. Người nhà cho biết 5 người này đều có viếng chung đám tang, gồm các ông N.V.N, N.V.N, Đ.V.N, T.V.L (những người đã nêu ở trên) và N.V.M (nhập viện ngày 28.4).

Riêng ông T.V.U và ông L.T.K đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP.Cà Mau. Như vậy, đã có 8 người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang.