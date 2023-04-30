Bệnh nhân nguy kịch vì mất máu, tóc cuốn vào máy mất toàn bộ da đầu. Trường hợp gặp tai nạn nghiêm trọng này đã từng xảy ra trước đó.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, bệnh nhân nữ 43 tuổi trú tại thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Khi chị phụ chồng khoan giếng, mái tóc dài của bệnh nhân bị cuốn vào máy. Toàn bộ da trán và da đầu của chị bị lột khỏi hộp sọ, cuốn vào máy khoan. Gia đình vội đưa chị tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Vì đau và mất máu, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng xử lý sốc, cầm máu, truyền máu, an thần, đặt ống nội khí quản. Tiên lượng không thể nối lại mảnh da đầu đứt rời nên các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã xử lý bảo quản mảnh da rồi liên lạc tới các bệnh viện tại Hà Nội.

Theo thông tin, bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai sau tai nạn 12 tiếng. Lúc đó, tất cả các bác sĩ trong Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ đã có mặt đông đủ, các bác sĩ trực cấp cứu, gây mê, huyết học, chẩn đoán hình ảnh sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân. Cứu nguy cho bệnh nhân. Ảnh: Internet Tuy nhiên, các bác sĩ cũng e ngại vì phần da đầu bị bong tróc chia hai mảnh, nhiều chỗ rách nát. Da đã đứt rời 12 tiếng, quá thời gian vàng 6 tiếng, nên cơ hội sống của mảnh ghép còn rất ít.

Theo Báo Phụ Nữ trước đó, bệnh nhân nữ L.T.N. (36 tuổi, người dân tộc Lào ở Tam Đường, Lai Châu) là công nhân cũng bị tai nạn quấn tóc vào máy làm giấy. Sau tai nạn, toàn bộ da đầu của nữ bệnh nhân bị giật đứt rời cùng với 2 tai và 2 mí mắt trên. Người bệnh được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào trưa cùng ngày trong tình trạng tỉnh nhợt, mạch nhanh, huyết áp thấp, vùng đầu được băng dày nhiều lớp nhưng vẫn chảy máu nhiều do diện lột da quá lớn. Còn mảnh da đầu cùng 2 tai và 2 mi mắt trên bị lột đứt rời hoàn toàn đã được bảo quản lạnh. Nữ bệnh nhân được nối thành công toàn bộ da đầu, 2 tai, 2 mi mắt và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Ảnh: PNO Theo bác sĩ, ê kíp đã nối lại da đầu đứt rời với kỹ thuật khâu phục hồi mạch máu dưới kính hiển vi. Ca phẫu thuật phức tạp, thời gian mổ kéo dài tới gần 10 giờ. Bên cạnh phần da đầu bị lột rộng cùng với hai tai và 2 mi mắt thì vết thương còn kéo dài qua má xuống gần đến vùng cằm ở cả hai bên, tổn thương này làm kéo dài thêm thời gian phẫu thuật. Việc phục hồi mạch máu cũng gặp nhiều khó khăn do các mạch máu ở vùng thái dương hai bên bị dập nát. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) thông tin trên Phụ Nữ Online - đây là một trong những trường hợp lột da đầu rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay, kể cả so với y văn thế giới.

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