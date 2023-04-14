Cấp cứu hàng chục bệnh nhân ngộ độc thuốc trị đái tháo đường, đã có ca tử vong

Tin y tế 14/04/2023 10:36

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã ghi nhận hơn 10 ca bệnh ngộ độc Metformin - một loại thuốc trị bệnh đái tháo đường. Có những bệnh nhân toan chuyển hoá rất nặng đã phải lọc máu cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi

Theo thông tin Báo Lao động, Thạc sĩ, bác sĩ Mè Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết hơn 3 tháng qua,  ghi nhận hơn 10 ca bệnh ngộ độc Metformin - một loại thuốc trị bệnh đái tháo đường. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng toan chuyển hóa, phải hồi sức tích cực rất lâu thậm chí có bệnh nhân đã tử vong.

Điển hình gần đây nhất là bệnh nhân nữ, 70 tuổi (trú tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, Sơn La) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó thở và thở nhanh sâu.

Người nhà cho biết, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường và đang uống duy trì thuốc Metformin 750mg x 2 viên/ngày, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm duy trì thuốc không rõ loại, suy tim, tăng huyết áp, hội chứng Cushing.

Bác sĩ cho biết, từ những triệu chứng trên, tiền sử uống thuốc, kết hợp với xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc Metformin.

Sau đó, bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch thải độc, lợi tiểu, truyền Natribicarbonate. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng toan chuyển hóa đã được kiểm soát và tình trạng suy thận, tổn thương gan được cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục điều trị đợt cấp COPD, chưa phải lọc máu để điều trị toan chuyển hóa.

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Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng toan chuyển hóa đã được kiểm soát và tình trạng suy thận, tổn thương gan được cải thiện - Ảnh: Lao động

Được biết, loại thuốc Metformin này chống chỉ định sử dụng ở bệnh nhân suy thận nặng, nguy cơ nhiễm toan lactic rất nguy hiểm, nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Theo Vietnamnet thông tin thêm, qua trường hợp trên, bác sĩ Xuân cũng lưu ý với những bệnh nhân tiểu đường điều trị bằng thuốc Metformin cần được đánh giá chức năng gan, thận trước và trong quá trình điều trị đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi. Đồng thời bệnh nhân cũng cần đánh giá về các yếu tố nguy cơ liên quan như suy tim, suy giáp và nhiễm trùng cấp tính nặng.

Đối với người bệnh lớn tuổi, người thân nên quan tâm, hỗ trợ trong việc kiểm soát liều lượng thuốc uống hàng ngày để tránh tình trạng bệnh nhân tự dùng thuốc, quên uống thuốc hoặc uống thuốc quá liều, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Khi có các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược cơ, yếu cơ, nôn mửa, đau bụng, khó thở, hạ thân nhiệt, giảm nhịp tim… cần ngừng ngay việc dùng thuốc và đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

 

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