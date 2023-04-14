Tiếp tục thực hiện thông điệp khẩu trang và khử khuẩn trong tình hình MỚI hiện nay

Bộ Y Tế cho biết, số ca COVID-19 gia tăng liên tục từ đầu tháng 4 đến nay, đặc biệt bảy ngày gần đây đã ghi nhận 639 ca mới, trung bình có 90 ca mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với bảy ngày trước đó. Bộ chỉ đạo khẩn gửi các tỉnh thành, yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là
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Theo Thế giới & Việt Nam thông tin, Bộ Y tế khuyến cáo, khẩu trang và khử khuẩn là biện pháp tốt để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, với các biện pháp:
2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.
- KHẨU TRANG:
Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.
Bắt buộc đeo khẩu trang đối với:
+ Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19;
+ Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4.
+ Và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.
- KHỬ KHUẨN: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.
- VẮC XIN: thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác:
+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.
+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.
+ Các biện pháp khác: theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương
Theo Tuổi trẻ thông tin thêm, sáng 14/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ đầu tháng 3, số ca mắc mới Covid-19 của địa phương dưới 3 ca/ngày, trung bình mỗi ngày có một trường hợp. Đặc biệt, trong 7 ngày gần đây số ca COVID-19 tăng mạnh ghi nhận 639 ca mới, trung bình có 90 ca mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với bảy ngày trước đó.
Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn 11/1 đến 20/3. Kết quả ghi nhận có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó có 2 mẫu thuộc biến thể phụ BA.5, 1 mẫu BA.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5 (chiếm 20%).