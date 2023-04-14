Tiếp tục thực hiện thông điệp khẩu trang và khử khuẩn trong tình hình MỚI hiện nay

2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Theo Thế giới & Việt Nam thông tin, Bộ Y tế khuyến cáo, khẩu trang và khử khuẩn là biện pháp tốt để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, với các biện pháp:

Bắt buộc đeo khẩu trang đối với:

+ Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19;

+ Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4.

+ Và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

- KHỬ KHUẨN: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

- VẮC XIN: thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác:

+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.

+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

+ Các biện pháp khác: theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương

Theo Tuổi trẻ thông tin thêm, sáng 14/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ đầu tháng 3, số ca mắc mới Covid-19 của địa phương dưới 3 ca/ngày, trung bình mỗi ngày có một trường hợp. Đặc biệt, trong 7 ngày gần đây số ca COVID-19 tăng mạnh ghi nhận 639 ca mới, trung bình có 90 ca mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với bảy ngày trước đó.

Số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4-2023 - Ảnh: Tuổi trẻ

Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn 11/1 đến 20/3. Kết quả ghi nhận có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó có 2 mẫu thuộc biến thể phụ BA.5, 1 mẫu BA.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5 (chiếm 20%).