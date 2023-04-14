Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam tăng đột biến: hôm qua hơn hôm trước gần gấp đôi

Trong số liệu thống kê chốt báo cáo vào chiều 13/4, dịch COVID-19 có số lượng tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.

Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 13/4, cả nước ghi nhận 497 ca Covid-19. Trong ngày, 37 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện, 8 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ. Qua 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Như vậy, so với ngày hôm trước, số ca tăng gần gấp đôi. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.528.800 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.507 ca nhiễm). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Hiện nay, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này đang lưu hành ở hầu hết các nơi trên thế giới. Các chuyên gia nhận thấy đây là biến thể có đặc tính lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng số ca nặng. Số ca mắc tăng gần gấp đôi. Ảnh: VietNamnet Các chuyên gia nhận định số ca COVID-19 gia tăng do miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, còn do tâm lý chủ quan trong phòng bệnh, không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, khử khuẩn thường xuyên của nhiều người dân. Ngoài ra, tỉ lệ tiêm tại một số nơi còn thấp cũng khiến ca COVID-19 mắc, ca nhập viện có dấu hiệu gia tăng. Theo Báo sức khỏe và Đời sống, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, giải trình tự gen, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt khi các biến thể mới của virus cũng như các biến thể phụ có khả năng gây bệnh nặng, né tránh miễn dịch hay giảm hiệu quả thuốc chữa bệnh. Chủ động phòng, chống COVID-19. Ảnh: Internet Cùng đó, Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao.

Bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 được các nhà nghiên cứu công bố Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tỉ lệ cao các mẫu môi trường dương tính với SARS-CoV-2 ở khu bán nhiều động vật hoang dã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-ca-covid-19-trong-ngay-cua-viet-nam-tang-dot-bien-hom-qua-hon-hom-truoc-gan-gap-doi-572410.html