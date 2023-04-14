Nhiều quốc gia đối diện với dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Các quốc gia châu Á đều đối diện với nguy cơ dịch bùng phát. Đặc biệt, biến thể phụ XBB.1.16 của biến thể Omicron là nguyên nhân chính.

Theo Quốc hội TV thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện tại khoảng 20 quốc gia, và WHO đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ này. Phần lớn mẫu bệnh phẩm của XBB.1.16 được thu thập tại Ấn Độ. Hôm nay, Ấn Độ ghi nhận 10.158 ca mắc mới, tăng 30% so với số ca bệnh trong ngày 12/4. Tỷ lệ lưu hành của biến thể phụ XBB.1.16 đã tăng từ 21,6% vào tháng 2 lên 35,8% vào tháng 3, nhưng không có trường hợp nhập viện hay tử vong nào được ghi nhận. Chính phủ Ấn Độ cho biết, đại dịch Covid-19 tại nước này đã bước vào giai đoạn “bệnh lưu hành” và số ca bệnh sẽ tăng trong 10-12 ngày tới, sau đó sẽ giảm dần.

Cảnh báo về dịch COVID-19. Ảnh: Internet Còn tại Singapore, số ca mắc Covid-19 đang tăng trở lại, do các biến thể phụ XBB, trong đó có XBB.1.5, XBB.1.9 và XBB.1.16, gây ra. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết hầu hết các ca mắc đều nhẹ, đồng thời cho rằng đây là một phần tất yếu của việc chung sống với Covid-19 khi dịch bệnh tại nước này chuyển sang giai đoạn bệnh lưu hành. Khi Singapore chuyển sang chung sống với virus, Bộ Y tế nước này và các bác sĩ khuyến nghị người dân tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 khi đến hạn và tiếp tục duy trì các thói quen có ích như đeo khẩu trang ở nơi đông người và yêu cầu được hỗ trợ y tế ngay lập tức khi không khỏe mạnh. Theo VietNamNet, tình hình tại Việt Nam, các bệnh viện không có trường hợp mắc Covid-19 nguy kịch nhưng có nhiều ca phải thở oxy. Bệnh nhân đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Điển hình là bệnh nhân 102 tuổi đang được theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca Covid-19 nhập viện cũng tăng lên so với tháng 3. Ngoài ra, tại các địa phương khác, tình hình dịch Covid-19 cũng có diễn biến mới. Điển hình là tại Lào Cai, ngành y tế vừa phát hiện chùm ca mắc Covid-19 tại trường THCS thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Chưa ghi nhận sự xuất hiện của chùng COVID-19 mới Từ hai trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã phát hiện thêm 52 ca sau khi tổ chức sàng lọc cho hơn 500 học sinh, cán bộ, giáo viên. Trong số này, 32 trường hợp mắc lần 2, 20 người mắc lần 1. Đa số ca mắc có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM thông tin trên VietNamNet, cho biết: "Theo tôi, hiện tượng này là bình thường bởi Covid-19 đã là bệnh lưu hành. Vấn đề cần lưu ý là bệnh này có tạo gánh nặng cho ngành y tế khi phải tiếp nhận điều trị cấp cứu không, có dẫn đến tử vong không". Do đó, ông khuyến cáo người mắc Covid-19 chỉ cần xử lý như những ca mắc bệnh đường hô hấp khác như đeo khẩu trang, khi có triệu chứng nặng thì nhập viện. Về tình trạng một số người có cảm giác mệt hơn sau khi tái mắc Covid-19, liệu có phải do sự xuất hiện của chủng mới, bác sĩ Khanh thông tin: "Hiện nay, ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đều là chủng Omicron, chưa ghi nhận chủng mới mà chỉ có các nhánh mới của biến chủng này. Những biến thể mới này được đánh giá không liên quan độc lực mà chỉ khác nhau về tính lây lan". Thời tiết thay đổi cũng là môi trường virus lây lan trong đó có SARS-CoV-2. Đồng thời, người dân hiện có tâm lý chủ quan cho rằng không còn dịch Covid-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang. PGS Phu cho rằng chúng ta cần duy trì nguyên tắc 2K không chỉ phòng Covid-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.

Bộ Y tế bác tin đồn về việc phát hiện biến thể COVID-19 mới "độc hơn Delta gấp 5 lần" Thực hư thông tin có biến thể COVID-19 mới 'độc hơn Delta gấp 5 lần là chưa thể khẳng định, việc lý giải vẫn theo trình tự gen được thực hiện thường xuyên.

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