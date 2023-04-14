Chuyên gia nói về mũi tiêm nhắc lại trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tin y tế 14/04/2023 05:08

Theo chuyên gia, đối với những người đã tiêm vắc xin phòng dịch, mặc dù miễn dịch đã suy giảm nhưng chỉ người già, có bệnh nền mới cần tiêm mũi nhắc lại.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM thông tin trên VietNamNet, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại nhưng hoàn toàn không đáng lo. Số lượng tăng này nằm trong dao động bình thường, giống với các quốc gia khác.

Đồng thời, vị chuyên gia này cũng cho biết việc tăng trở lại số ca bệnh không phải do biến chủng mới. Ông đánh giá nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do thói quen phòng bệnh của người dân không còn chặt chẽ như trước.

Cùng quan điểm, bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cũng chia sẻ, số ca mắc Covid-19 tăng cao trong thời gian này, ngoài lý do là việc phòng bệnh của người dân không như trước, nguyên nhân khác là miễn dịch từ vắc xin đã suy giảm.

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Tiêm nhắc lại COVID-19, nên hay không?

 

Theo Chuyên gia Đỗ Văn Dũng thông tin trên Báo VietNamNet cho rằng người dân nếu đã tiêm chủng đủ vắc xin vẫn đủ miễn dịch bảo vệ tránh nguy cơ biến chứng nặng. Vì vậy, theo vị chuyên gia này không phải tất cả mọi người, kể cả trẻ em, đều phải tiêm nhắc lại vắc xin.

PGS Dũng khẳng định trẻ em khi đi học tại trường có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng đa phần triệu chứng nhẹ, thậm chí không bằng cúm mùa. Do đó, học sinh không cần phải tiêm bổ sung thêm vắc xin.

Bác sĩ Vũ Minh Điền cũng cho rằng việc tiêm lại vắc xin cho toàn bộ người dân là không cần thiết. Hiện, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ khuyến cáo tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng có bệnh nền. Người khỏe mạnh bình thường không cần phải tiêm nhắc lại hàng năm.

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Phòng, chống COVID-19. Ảnh: VNExpress

 

Theo VnEconomy, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) cũng nhận định, số ca Covid-19 tăng có thể do miễn dịch của người sau tiêm vacicne hoặc từng nhiễm đã giảm, trong khi nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, nước ta đã mở cửa du lịch, phát triển giao thương kinh tế, đo dó tình hình dịch bệnh của Việt Nam cũng không thể tách biệt với tình hình dịch của thế giới.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú ý các vấn đề dự phòng, đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, không tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ...

 

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Từ khóa:   COVID-19 dịch covid-19 covid-19

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