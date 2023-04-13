Cảnh báo: Triệu chứng mắc Covid-19 thay đổi khác thường, nhiều người đau cơ thay vì mất khứu giác

Ngoài ra, Covid-19 có thể ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan của con người bao gồm cả tim và hệ thần kinh, gây ra các bệnh nghiêm trọng.

Theo đó, giờ đây, không còn nhiều người mắc bị mất khứu giác, thay vào đó, họ đau cơ. Theo Zing News, các chuyên gia cho rằng mặc dù các triệu chứng mắc Covid-19 hiện nay tương đối nhẹ hơn, nhưng những ảnh hưởng lâu dài của nó vẫn là một mối lo ngại.

Nhưng với sự xuất hiện của chủng Omicron và phạm vi tiêm chủng ngày càng tăng, các triệu chứng đã thay đổi. Các hiện tượng được ghi nhận rộng rãi hiện nay lại là đau họng, sổ mũi, nhức đầu và mệt mỏi. Một số bệnh nhân Covid-19 lại gặp tình trạng đau nhói ở vai và chân, thường được gọi là đau cơ.

Mất khứu giác và vị giác, sốt cao và khó thở được coi là những dấu hiệu "kinh điển" cho thấy một người đã mắc Covid-19.

Nhiều người bị đau cơ khi mắc COVID-19. Ảnh: Zing

Những cơn đau cơ được cho là bắt nguồn từ tác động của các phân tử gây viêm do các tế bào miễn dịch giải phóng để đáp ứng với virus.

Theo một ứng dụng theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân mắc Covid-19, đau cơ được coi là dấu hiệu hàng đầu của Covid-19 và hiện đã được ghi nhận rộng rãi.

Theo tiến sĩ Angelique Coetzee, người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron, những bệnh nhân chưa được tiêm ngừa Covid-19 có thể phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ chứng đau cơ. Bên cạnh đó, những bệnh nhân từng tiêm phòng vẫn có thể trải nghiệm những cơn đau này.

Một nghiên cứu cho hay các cơn đau cơ liên quan đến Covid-19 thường xuất hiện ở vai hoặc chân, khiến mọi người mệt mỏi.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các cơn đau cơ liên quan đến Covid-19 có thể từ nhẹ đến khá nặng, đặc biệt là khi chúng đi cùng với sự mệt mỏi.

“Đối với một số người, cơn đau cơ này khiến họ không thể thực hiện các công việc hàng ngày", báo cáo nghiên cứu cho biết thêm.

Đau cơ do Covid-19 kéo dài trung bình 2-3 ngày nhưng cũng có thể lâu hơn. Vì vậy, nếu một người đang trải qua cơn đau cơ như vậy, có thể người này đang nhiễm SARS-CoV-2.

Theo VOV, trước đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhận định: "Hà Nội đang ở thời điểm giao mùa, là điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng các dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh hô hấp. Ngày 12/4/2023, trên nhiều diễn đàn phụ huynh xôn xao về chuyện tăng số ca mắc COVID-19, các trường học ở Hà Nội tính phương án học online. Đối với nội dung này, thành phố đã xác nhận là thông tin không chính xác, cũng đã có trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo".

Cũng theo Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn, trong trường hợp lớp học có ca mắc COVID-19, có thể học sinh phải đeo khẩu trang khi học: "Hiện nay, số ca mắc vẫn trong kiểm soát, không thể vì lớp có 1 đến 2 ca mắc mà cho cả lớp, cả trường nghỉ học được".

Cẩn trọng tình trạng bệnh. Ảnh: Internet

Để chủ động phòng, chống các dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch hoặc chất sát khuẩn; thực hiện thường xuyên đeo khẩu trang tại các khu công cộng; Thực hiện nghiêm khuyến cáo 2K của Bộ Y tế. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần chủ động thông báo ngay cho Trạm y tế trên địa bàn nơi sinh sống để được tư vấn kịp thời.

Đối với các trường học, cơ quan, đơn vị cần định kỳ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, thường xuyên lau, rửa, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc, đồ chơi, dụng cụ học tập của trẻ. Căn cứ vào tình hình thực tế dịch trên địa bàn, cũng như về chuyên môn y tế thì các hoạt động trong sinh hoạt, lao động và học tập vẫn tiếp tục diễn ra bình thường trên địa bàn.