Hà Nội: 34 học sinh mắc COVID-19, chưa rõ nguyên nhân lây nhiễm

"Sức khoẻ của 16 em hiện ổn định, chủ yếu xuất hiện các biểu hiện sốt, ho nhẹ, chưa có biểu hiện bất thường hay chuyển biến nặng", Trưởng phòng GD&ĐT Hà Đông nói trên VTC.

Theo đó, các ca mắc này đều được phụ huynh báo với nhà trường, hiện chưa ghi nhận chùm ca bệnh hay trường hợp nhiễm bệnh tại lớp.

Phòng cũng khuyến cáo các trường cho học sinh sử dụng cốc riêng hoặc chai nước riêng. Khi học sinh biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi sẽ phối hợp y tế và gia đình để theo dõi sức khoẻ...

Để tăng cường an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT quận khẩn đã nhắc nhở các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch, thường xuyên nhắc nhở học sinh rửa tay, hạn chế tập trung đông.

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: VTV

Hiện đơn vị chưa có chủ trương phun khử khuẩn ở các trường học, bởi COVID-19 chủ yếu lây nhiễm qua đường hô hấp. Đồng thời việc phun khử khuẩn phần nào sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh, do vậy việc này đặc biệt thận trọng, chờ khuyến cáo từ cơ quan y tế.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) thông tin trên VTC, trường vừa phát hiện 2 học sinh mắc COVID-19 nhưng không đáng lo. Để đảm bảo an toàn, trường liên tục nhắc nhở các lớp cho học sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và theo dõi sức khoẻ thường xuyên, "nếu có bất thường phải báo ngay cho y tế trường".

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cho hay, trường ghi nhận 7 trường hợp học sinh mắc COVID-19. Các trường hợp này đều ghi nhận tại nhà, phụ huynh thông báo với giáo viên chủ nhiệm, chưa xuất hiện ca mắc tại trường.

Đại diện Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp (quận Nam Từ Liêm) cho biết, trường phát hiện 9 học sinh lớp 12 mắc COVID-19. "Các em này học chung một lớp, do đó trường tăng cường theo dõi sức khoẻ của số học sinh còn lại", vị đại diện nói.

Nhà trường cũng đã tăng cường thông báo cho phụ huynh, học sinh nắm được tình hình thực tế, nhắc nhở các em đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn. Trường cũng trang bị thêm khẩu trang, nước khử khuẩn, bộ test nhanh COVID-19.

Trường cũng yêu cầu giáo viên các lớp hỗ trợ, dạy bù cho học sinh phải nghỉ học do COVID-19, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối lớp 12.

Theo ông Lê Đức Thuận, Trường phòng GD&ĐT quận Ba Đình, địa bàn chưa ghi nhận trường hợp học sinh mắc COVID-19. Phòng GD&ĐT đã nhắc nhở, đốc thúc các trường duy trì biện pháp chống dịch, theo dõi sát sức khoẻ của học sinh để kịp thời có phương án ứng phó.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Ảnh: VTC

Về sức khoẻ học sinh mắc COVID-19, các em đều tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 nên các biểu hiện mắc ho, sốt, mỏi cơ rất nhẹ, không có trường hợp nào chuyển biến nặng.

Phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm thông tin trên cho hay VTV, ngay từ đầu năm học, các trường đều đã có phương án phòng chống dịch bệnh theo mùa, trong đó có dịch COVID-19. Trong trường hợp có ca mắc là học sinh, nhà trường cũng sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến.

.Nhà trường vẫn song song hoạt động trực tiếp của nhà trường, kể cả hội họp giáo viên hay các cô hàng tuần vẫn có buổi giao lưu, tăng cường hỗ trợ các con học tập trên nền tảng Zoom.

Ngay tại cổng trường, bàn để dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí trở lại. Trang thiết bị y tế hỗ trợ, chăm sóc cũng như khoanh vùng khi học sinh có dấu hiệu mắc COVID-19 đã được các trường rà soát lại. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đến học sinh và phụ huynh để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.