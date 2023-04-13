Bé trai sốc phản vệ, tụt huyết áp, nổi mẩn khắp người sau khi ăn xôi trứng kiến

Theo người nhà cho hay, bé được cho ăn xôi trứng kiến nhưng không ngờ gặp sốc phản vệ.

Theo Báo VietNamNet, khoảng 21h ngày 11/4/2023, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng mẩn ngứa nhiều toàn thân, mạch 110, huyết áp tụt 80/50 mmHG, nhịp thở nhanh 28 lần/phút.

Bệnh nhi có biểu hiện điển hình của phản vệ. Do đó, các bác sĩ nhanh chóng tiêm Adrenalin 1mg/ml tiêm bắp 1/3 ống/lần. Sau tiêm 2 lần, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, mạch huyết áp trở lại bình thường và được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi và điều trị.

Nhiều trường hợp dễ bị sốc phản vệ. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Pháp luật, Sau tiêm 2 lần, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, mạch huyết áp trở lại bình thường và được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi và điều trị.

Sau khi sức khỏe ổn định bệnh nhi cho biết, chiều cùng ngày vào viện cấp cứu, bé có ăn xôi trứng kiến do người thân cho, khi đó chỉ có một mình bé ở nhà. Đến tối sau khi ăn cơm cùng gia đình, bé xuất hiện nổi mẩn ngứa đỏ toàn thân nên gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi ổn định và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Xôi trứng kiến. Ảnh: Internet

Qua trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo: Dị ứng, phản vệ, sốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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