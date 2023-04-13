Cảnh báo nguy cơ bệnh chồng bệnh rất cao: Thủy đậu, COVID-19, tay chân miệng đều gia tăng

Tin y tế 13/04/2023 18:48

Hiện nay, tình hình thời tiết thay đổi, càng dễ khiến cho các bệnh truyền nhiễm gia tăng mạnh hơn.

Theo bác sĩ Đặng Thị Kim Hạnh - Trưởng đơn vị - Phòng tiêm chủng Thu Cúc TCI thông tin trên Báo Dân Trí cho biết: "Đây là thời gian bệnh thủy đậu rất dễ bùng phát. Giai đoạn mùa xuân với nền nhiệt trong ngày thay đổi thất thường, độ ẩm cao, không khí ấm áp sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như: sởi, thủy đậu. Không chỉ vậy, với thời tiết này, virus thủy đậu rất khó bị tiêu diệt ở ngoài môi trường".

Bác sĩ Hạnh cho hay, trẻ em trong khoảng 2 - 7 tuổi là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh thủy đậu. Lý do bởi trẻ thường xuyên tiếp xúc, sử dụng chung đồ dùng với nhau ở trường lớp và trong các không gian kín.

Tốc độ lây lan của virus thủy đậu cũng cao hơn gấp nhiều lần so với những loại virus khác. Sau khoảng 10 - 21 ngày có tiếp xúc với virus, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng trên da như: nổi mụn nước, ngứa ngáy do nhiễm trùng, phát ban khắp cơ thể. Bệnh thủy đậu thường kéo dài khoảng 10 - 20 ngày tùy vào sức đề kháng cũng như đối tượng nhiễm bệnh. Đi kèm với các hiện tượng kể trên, trẻ còn có thể gặp một số triệu chứng khác như: sốt, bỏ ăn, quấy khóc, nôn ói, chảy nước mũi,...

Cảnh báo nguy cơ bệnh chồng bệnh rất cao: Thủy đậu, COVID-19, tay chân miệng đều gia tăng - Ảnh 1
Trẻ mắc thủy đậu tăng cao. Ảnh: Công dân khuyến học

Theo bác sĩ Kim Anh thông tin trên Công Dân Khuyến Học, hiện mỗi ngày khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận khoảng 10 - 15 trẻ mắc tay chân miệng khám ngoại trú và 5 - 7 ca bệnh đang điều trị nội trú, trong đó có một số ít trường hợp diễn biến nặng.

Theo bác sĩ Kim Anh, đa số trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường có những biểu hiện bóng nước hồng ban ở lòng bàn tay, chân. Tuy nhiên, bệnh viện tiếp nhận điều trị một số trẻ mắc tay chân miệng gặp biến chứng với những biểu hiện bên ngoài kín đáo hơn, thường đã chuyển biến nặng độ 3, 4.

Do vậy, trường hợp trẻ sau 1 ngày vẫn sốt cao thì nên đưa trẻ đi khám. Tại cơ sở y tế, trẻ có thể được làm test nhanh SARS-CoV-2, làm test nhanh kháng nguyên sốt xuất huyết để loại trừ. Song song với đó, bác sĩ sẽ thăm khám xem trẻ có loét họng, có biểu hiện bóng nước hồng ban lòng bàn tay, chân, mông, đầu gối để kịp thời phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, điều trị kịp thời, tránh tình trạng trở nặng.

Cảnh báo nguy cơ bệnh chồng bệnh rất cao: Thủy đậu, COVID-19, tay chân miệng đều gia tăng - Ảnh 2
Phòng bệnh cho trẻ. Ảnh: Internet

Trước đó, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua (từ 5/4-11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài tay chân miệng, trên địa bàn Hà Nội hiện ghi nhận nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như COVID-19, bệnh thủy đậu hay bệnh do virus hợp bào RSV gây nên…. Do vậy, việc vệ sinh cá nhân, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tiêm vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế với các bệnh đã có vaccine là rất quan trọng.

Trẻ em thường có sức đề kháng yếu, khả năng tự nhận thức bảo vệ bản thân chưa có nên dễ mắc bệnh hơn người lớn. Ngoài các biện pháp phòng bệnh cơ bản, cha mẹ nên chú ý nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua tăng cường dinh dưỡng, có chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học. Khi trẻ bệnh cần đưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, tránh tự điều trị theo kinh nghiệm của người lớn sẽ ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ.

 

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Từ khóa:   thủy đậu covid-19 tay chân miệng

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