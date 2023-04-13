Kịch bản phòng chống COVID-19 ở các tỉnh thành

Tin y tế 13/04/2023 18:08

Tình hình dịch bệnh COVID-19 có số ca tăng lên bất thường, Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh thành lên kịch bản ứng phó.

Theo VietNamNet mới đây, báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca Covid-19 mới tăng mạnh nhưng lượng bệnh nhân nặng vẫn duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, tại một số bệnh viện ở Hà Nội, số ca nặng đang có xu hướng tăng.

Trước đó, kể từ đầu năm nay đến cuối tháng 3, số ca mắc mới dao động ở mức thấp, dưới mức 100 ca/ngày. Thậm chí, một số thời điểm, số ca mắc dưới mức 10 ca/ngày.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Y tế, dù số ca mắc mới tăng mạnh nhưng lượng bệnh nhân nặng thấp (chỉ có 10 người đang phải thở oxy), không có thêm trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số bệnh viện ở Hà Nội, tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp hơn.

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Diễn biến dịch COVID-19. Ảnh: VnExpress

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca Covid-19 nhập viện cũng tăng lên so với tháng 3.

 

Theo VnExpress, số ca Covid-19 mới hiện tăng gần 4 lần, dẫn đến số người trở nặng cần nhập viện tăng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đánh giá cấp độ dịch, chuẩn bị kịch bản ứng phó.

Trong công văn khẩn ngày 12/4, Bộ Y tế ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4), cả nước có 639 ca mắc mới, trung bình 90 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%).

Số ca nặng cũng có xu hướng gia tăng, trung bình 1-2 trường hợp nặng nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế đánh giá trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do Covid đã giảm đáng kể so với một năm trước. Việt Nam nhiều tháng trước đó ghi nhận số ca nhiễm rất thấp, có ngày cả nước chỉ hơn 10 ca. Dù vậy, vẫn có một số nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, bao gồm người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ.

Trên cả nước, các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm đang tăng, nguy cơ dịch chồng dịch, gây áp lực lên hệ thống y tế, ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh.

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Tổ chức phòng, chống COVID-19. Ảnh: VietNamNet

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành theo dõi sát tình hình, đánh giá cấp độ dịch, lên kịch bản ứng phó kịp thời. Giám sát tại cửa khẩu, trong các bệnh viện và tại cộng đồng để sớm phát hiện ca lây nhiễm cũng như biến chủng mới, không để dịch bùng phát. Cơ sở y tế cũng đảm bảo thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao. Thúc đẩy tiêm vaccine, nhất là cho các nhóm dễ chuyển nặng.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

 

"Virus chưa mất đi mà vẫn tồn tại và lây lan trong cộng đồng", ông Phu chia sẻ thêm trên VnExpress rằng số ca nhiễm thực tế cao hơn số được Bộ Y tế công bố. Lý do là nhiều người có triệu chứng Covid nhưng không xét nghiệm, hoặc tự test dương tính nhưng tự điều trị ở nhà.

Hiện, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đánh giá Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, sự biến đổi và xuất hiện của các chủng virus mới.

 

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Từ khóa:   kịch bản phòng COVID-19 COVID-19 dịch COVID-19

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