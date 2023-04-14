Bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 được các nhà nghiên cứu công bố

Tin y tế 14/04/2023 07:09

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tỉ lệ cao các mẫu môi trường dương tính với SARS-CoV-2 ở khu bán nhiều động vật hoang dã.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học William J.Liu từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn sinh học NHC - Viện Kiểm soát và phòng ngừa bệnh do virus Quốc gia, thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, chính là nhóm nghiên cứu của Trung Quốc sử dụng các trình tự gien virus từng được tải lên cơ sở dữ liệu quốc tế GISAID, sau đó rút lại.

Các trình tự gien này được CDC Trung Quốc giải mã từ các mẫu ở chợ hải sản Hoa Nam, nơi chính Trung Quốc nghi ngờ là khởi nguồn của vụ dịch COVID-19 tại Vũ Hán năm 2019.

 

Vụ việc từng được bàn cãi nhiều vì việc rút lại dữ liệu - mà theo Trung Quốc cho biết là để cập nhật - xảy ra sau khi một nhóm nghiên cứu quốc tế của phương Tây cho biết họ tìm ra mối liên quan giữa những con lửng chó và vật liệu di truyền SARS-CoV-2.

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Nguồn gốc của COVID-19. Ảnh: Internet

Nghiên cứu của Trung Quốc vừa công bố chính thức trên tạp chí khoa học hàng đầu Nature, cho biết động vật hoang dã trong chợ không chỉ có con lửng chó, mà có tới 10 gian hàng bán động vật hoang dã được ghi nhận trong tổng số 678 gian hàng trong chợ.

10 gian hàng này nằm ở phía Tây Nam của Khu Tây chợ, và phía Tây Bắc của Khu Đông. Các động vật bị buôn bán bao gồm một số loài gia cầm, rắn, lửng, hươu sao, chuột tre, thỏ, nhím gai, nhím lông, kỳ nhông khổng lồ, một số loài cá sấu. Trong đó rắn, cá sấu và kỳ nhông bị bán trong tình trạng còn sống.

923 mẫu môi trường cùng 457 mẫu động vật, bao gồm các con chết trong tủ đông hoặc tủ lạnh, động vật đi lạc quanh khu vực và phân của chúng, đã được tập hợp cho đến ngày 30-3-2020.

Trong 923 mẫu môi trường trong và quanh ngôi chợ ở Vũ Hán, có tới 73 mẫu dương tính với SASR-CoV-2. Xét riêng các mẫu trong chợ, 64/828 mẫu dương tính.

Đặc biệt, Khu Tây của chợ, là một trong những nơi có bán động vật hoang dã, chiếm tới 74% số mẫu dương tính. Có tới 5/14 số mẫu lấy từ các kho của chợ dương tính.

24 trong số 110 mẫu lấy từ cống chợ hoặc các rãnh thoát nước quanh chợ dương tính với axit nucelic của SARS-CoV-2.

"Dữ liệu chỉ ra rằng virus có thể được truyền trong chợ thông qua nước thải bị ô nhiễm từ người hoặc động vật nhiễm bệnh" - các tác giả viết trên Nature, đồng thời bình luận rằng lưu lượng người cao trong khu chợ có thể đã khuếch đại sự lây truyền, dẫn đến một số ổ dịch đầu tiên trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát SARS-CoV-2.

Vào ngày 22-1-2020, các cơ quan y tế cũng lấy 30 mẫu môi trường từ ngôi chợ khác tên Dongxihu ở Vũ Hán, 1 mẫu dương tính.

Bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 được các nhà nghiên cứu công bố - Ảnh 2
Nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19. Ảnh: Internet

 Trước đó, nguồn gốc của COVID-19 vẫn là một trong những câu hỏi. Theo Thanh Niên, Các ca Covid-19 ban đầu có sự liên hệ với những khu chợ ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ), tương tự chuỗi lây lan đầu tiên của dịch SARS khoảng 17 năm trước, theo nghiên cứu mới về nguồn gốc dịch Covid -19.

Sự tranh luận về nguồn gốc dịch Covid-19 hiện chủ yếu xoay quanh hai giả thuyết chính: virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm hoặc lây từ động vật.

Các tác giả của báo cáo mới đang đợi bình duyệt nhận định rằng cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực cho thấy SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.

Giả thuyết về sự rò rỉ của virus từ phòng thí nghiệm một phần do những ca bệnh ban đầu được phát hiện ở thành phố có phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu các dòng virus Corona và những dịch bệnh chết chóc khác như Ebola.

Các tác giả vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ giả thuyết virus xuất phát từ phòng thí nghiệm, nhưng cho rằng khó có khả năng xảy ra theo hướng này.

Họ nhấn mạnh sự thất bại trong việc điều tra và tìm hiểu nguồn gốc của dịch Covid-19 sẽ đẩy thế giới vào tình thế dễ bị dịch bệnh khác tấn công trong tương lai.

Vũ Hán là thành phố lớn nhất ở miền trung Trung Quốc, với nhiều chợ buôn bán động vật. Vị trí của nó giúp kết nối với những khu vực khác của Trung Quốc và là đầu mối giao thương, du lịch với thế giới. Vai trò của Vũ Hán cho thấy các mầm bệnh thường dựa vào các khu vực đông đúc dân cư để bắt đầu lây lan.

Dựa trên dữ liệu dịch tễ, chợ đầu mối hải sản Hoa Nam được xem là khu vực tập trung các ca Covid-19 ban đầu, theo các nhà nghiên cứu.

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Từ khóa:   nguồn gốc COVID-19 covid-19 dịch covid-19

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