Ca biến thể phụ XBB.1.5 của Covid-19 đầu tiên xuất hiện TPHCM

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu (chiếm 47,1% số trường hợp trong tháng 3-2023, so với 39,8% trong tháng 2-2023), XBB.1.5 đã được phát hiện ở 94 quốc gia.

Theo các dữ liệu phân tích hiện nay trên thế giới cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng cao hơn đối với các biến thể đang lưu hành, cũng không có báo cáo nào về việc gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong ở các khoa ICU do bất kỳ biến thể từ dòng XBB hiện đang lưu hành.

Theo thông tin đăng tải Vietnamnet, hiện nay, WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm (Variant Of Interest - VOI), tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời có bảy biến thể khác thuộc nhóm đang được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM) bao gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Như vậy, hiện nay chưa xuất hiện biến thể thuộc nhóm biến thể đáng lo ngại (Variant Of Concern - VOC) hoặc biến thể gây hậu quả nghiêm trọng (Variant Of High Consequence - VOHC).

Theo thống kê, trong vòng 4 tuần trước đó (từ 6-3 đến 2-4), trên phạm vi toàn cầu đã ghi nhận gần 3,3 triệu ca mắc mới và hơn 23.000 ca tử vong, giảm lần lượt 28% và 30% so với 28 ngày trước đó (6-2 đến 5-3-2023).

Người thuộc nhóm nguy cơ cao đến Trung tâm Y tế quận 3 (TP.HCM) tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh: Vietnamnet

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, ngành Y tế kêu gọi người dân TPHCM bảo đảm duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên), đặc biệt nhóm có yếu tố nguy cơ cao đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nếu chưa tiêm, và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.