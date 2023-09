Sữa tiểu đường, viên ngừa tăng huyết áp quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Internet

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tensicare do Công ty TNHH Nature Origin (địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Các website trên quảng cáo viên sủi Tensicare có công dụng hỗ trợ giúp làm giảm các biểu hiện chóng mặt, đau đầu, hỗ trợ giúp ngừa nguy cơ tăng huyết áp, giúp bảo vệ thành mạch,...

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (địa chỉ: Tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trên các website do Cục An toàn thực phẩm nêu tên trong bản thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường...