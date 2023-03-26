Thực tế, tác dụng của hai loại thực phẩm chức năng này không đúng như trên quảng cáo, gây hiểu nhầm về tác dụng chữa bệnh như mạng xã hội đăng tải.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi thông tin cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang được quảng cáo vi phạm quy định trên một số website, trang mạng xã hội như https://www.tensicare.vn/, https://trungtamthuoc.com/tensicare, https://www.suanutrizabet.com/, https://www.tieuduongnutri.click... Theo đó, các địa chỉ này quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, không đúng nội dung cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, trong khi thực tế đây chỉ là các thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sữa tiểu đường, viên ngừa tăng huyết áp quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Internet Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tensicare do Công ty TNHH Nature Origin (địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Các website trên quảng cáo viên sủi Tensicare có công dụng hỗ trợ giúp làm giảm các biểu hiện chóng mặt, đau đầu, hỗ trợ giúp ngừa nguy cơ tăng huyết áp, giúp bảo vệ thành mạch,... Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (địa chỉ: Tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trên các website do Cục An toàn thực phẩm nêu tên trong bản thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường...

Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng hóa đặc biệt có tác động tới sức khỏe, do vậy phải được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Internet Cũng theo VnExpress, trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật để mua và sử dụng sản phẩm. Thời gian qua, nhiều nhãn hàng bị phát hiện vi phạm quy định như quảng cáo thổi phồng tác dụng, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Hôm 23/3, viên uống viêm da Vida Nano cũng được quảng cáo như thuốc. Bà Trần Việt Nga, Phó cục trưởng An toàn Thực phẩm, cho biết theo quy định, trước khi quảng cáo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được cơ quan chức năng thẩm định và quảng cáo đúng nội dung đã được chấp nhận. "Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng hóa đặc biệt có tác động tới sức khỏe, do vậy phải được kiểm soát chặt chẽ", bà Nga nói.

Ngăn chặn hơn 1 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ Số lượng dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên do Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Bản Phiệt – huyện Bảo Thắng phát hiện và xử lý.

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