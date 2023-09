Sau sinh, người phụ nữ có dấu hiệu chảy máu ở tử cung, mất máu liên tục phải chuyển viện cấp cứu.

Theo VnExpress, bệnh nhân mang thai lần ba, nhau tiền đạo, tiền sử mổ đẻ hai lần. Sau sinh, sản phụ chảy máu âm đạo liên tục, mất khoảng một lít máu. Nhân viên y tế cấp cứu, truyền hơn một lít hồng cầu khối song không cải thiện, chuyển tuyến lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Ngày 23/3, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4, cho biết bệnh nhân sốc mất máu do đờ tử cung, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch 120 lần/phút, huyết áp 60/40 mmHg. Siêu âm buồng tử cung cho thấy vị trí đoạn dưới có khối máu tụ lớn, chỉ định mổ cấp cứu, lấy ra 500 g máu cục. Ngoài ra, sản phụ được truyền hơn ba lít hồng cầu khối, nhóm máu O.

Hiện, bệnh nhân đã phục hồi, được về nhà.

Sau sinh mổ, sản phụ 38 tuổi chảy máu âm đạo liên tục do đờ tử cung, huyết áp tụt còn 60/40 mmHg, tính mạng nguy kịch. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, thông thường, cơ tử cung sau khi sinh sẽ thắt chặt hoặc co lại để làm bong rau. Quá trình tử cung co hồi sẽ siết chặt các mạch máu gắn với bánh rau, giúp ngăn tình trạng chảy máu. Vì lý do nào đó gây ra đờ tử cung sau sinh, cơ tử cung không co đủ mạnh, máu sẽ tiếp tục chảy tự do, nhiều khả năng dẫn đến băng huyết, mất máu quá nhiều.

Đờ tử cung là biến chứng nguy hiểm đến tính mạng sản phụ. Theo thống kê, đờ tử cung chiếm 80% nguyên nhân gây băng huyết (một trong 5 tai biến sau sinh thường gặp).

Đờ tử cung sau sinh cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Ảnh: Internet

Tai biến thường gặp ở sản phụ sinh đa thai (sinh đôi, ba), thai to, đa ối, mẹ thể trạng yếu hoặc từng sinh nở nhiều lần nên cấu tạo cơ tử cung kém. Đờ tử cung sau sinh cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Do đó, sản phụ sinh nhiều lần, tiền sử băng huyết, thai to, thai nghén, cần được theo dõi chuyển dạ và sinh đẻ có kế hoạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-mau-lien-tuc-sau-sinh-nguoi-phu-nu-suyt-nguy-kich-566396.html