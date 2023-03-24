Mất máu liên tục sau sinh, người phụ nữ suýt nguy kịch

Tin y tế 24/03/2023 19:33

Sau sinh, người phụ nữ có dấu hiệu chảy máu ở tử cung, mất máu liên tục phải chuyển viện cấp cứu.

Theo VnExpress, bệnh nhân mang thai lần ba, nhau tiền đạo, tiền sử mổ đẻ hai lần. Sau sinh, sản phụ chảy máu âm đạo liên tục, mất khoảng một lít máu. Nhân viên y tế cấp cứu, truyền hơn một lít hồng cầu khối song không cải thiện, chuyển tuyến lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Ngày 23/3, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4, cho biết bệnh nhân sốc mất máu do đờ tử cung, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch 120 lần/phút, huyết áp 60/40 mmHg. Siêu âm buồng tử cung cho thấy vị trí đoạn dưới có khối máu tụ lớn, chỉ định mổ cấp cứu, lấy ra 500 g máu cục. Ngoài ra, sản phụ được truyền hơn ba lít hồng cầu khối, nhóm máu O.

Hiện, bệnh nhân đã phục hồi, được về nhà.

Mất máu liên tục sau sinh, người phụ nữ suýt nguy kịch - Ảnh 1
Sau sinh mổ, sản phụ 38 tuổi chảy máu âm đạo liên tục do đờ tử cung, huyết áp tụt còn 60/40 mmHg, tính mạng nguy kịch. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, thông thường, cơ tử cung sau khi sinh sẽ thắt chặt hoặc co lại để làm bong rau. Quá trình tử cung co hồi sẽ siết chặt các mạch máu gắn với bánh rau, giúp ngăn tình trạng chảy máu. Vì lý do nào đó gây ra đờ tử cung sau sinh, cơ tử cung không co đủ mạnh, máu sẽ tiếp tục chảy tự do, nhiều khả năng dẫn đến băng huyết, mất máu quá nhiều.

Đờ tử cung là biến chứng nguy hiểm đến tính mạng sản phụ. Theo thống kê, đờ tử cung chiếm 80% nguyên nhân gây băng huyết (một trong 5 tai biến sau sinh thường gặp).

Mất máu liên tục sau sinh, người phụ nữ suýt nguy kịch - Ảnh 2
Đờ tử cung sau sinh cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Ảnh: Internet

Tai biến thường gặp ở sản phụ sinh đa thai (sinh đôi, ba), thai to, đa ối, mẹ thể trạng yếu hoặc từng sinh nở nhiều lần nên cấu tạo cơ tử cung kém. Đờ tử cung sau sinh cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Do đó, sản phụ sinh nhiều lần, tiền sử băng huyết, thai to, thai nghén, cần được theo dõi chuyển dạ và sinh đẻ có kế hoạch.

Phát hiện nhạc sĩ Beethoven mắc bệnh viêm gan B ít nhất 3 tháng trước khi qua đời và tiết lộ về sức khỏe của ông

Phát hiện nhạc sĩ Beethoven mắc bệnh viêm gan B ít nhất 3 tháng trước khi qua đời và tiết lộ về sức khỏe của ông

Phát hiện mới thông qua DNA cho hay, nhạc sĩ Beethoven mắc bệnh viêm gan B ít nhất 3 tháng trước khi qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đờ tử cung băng huyết mất máu sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg