Beethoven tên đầy đủ là Ludwig Van Beethoven (1770-1827), nhà soạn nhạc tài ba người Đức. Từ năm 26 tuổi, thính giác của Beethoven bắt đầu suy giảm. Năm 30 tuổi, ông đã bị điếc.

Theo CBS News, 5 lọn tóc của nhạc sĩ thiên tài Beethoven đã được các nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu thông tin về sức khỏe của ông.

Tiến sĩ Schmidt qua đời trước Beethoven 18 năm. Gần 2 thế kỷ sau đó, các nhà nghiên cứu đã có thể khám phá sức khỏe của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven và công bố kết quả trên tạp chí Current Biology.

Suốt thời gian này, ông thường gặp gỡ tiến sĩ Johann Adam Schmidt để thăm khám. Nhờ đó, tiến sĩ Schmidt mới có nhiều thông tin để cung cấp cho công chúng về chứng rối loạn khiến Beethoven mất thính lực.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Ảnh: Internet

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập 8 lọn tóc và thông qua phân tích DNA, họ xác định được 5 trong số 8 lọn đó là của nhạc sĩ Beethoven. Kế đến, nhóm cố gắng phân tích bộ gene để xác định nguyên nhân gây ra mất thính giác và các vấn đề về đường tiêu hóa của ông.

Tuy không thể xác định nguyên nhân chính xác của những vấn đề nêu trên, các nhà nghiên cứu vẫn phát hiện ra Beethoven bắt đầu bị mắc viêm gan B ít nhất 3 tháng trước khi qua đời. Họ nhận định nhiễm trùng viêm gan, yếu tố di truyền và việc uống rượu đã làm bệnh gan của ông diễn biến nặng hơn, sau cùng dẫn đến cái chết.

Ngoài ra, các nhà khoa học tiết lộ họ đã tìm thấy bằng chứng về các vấn đề với bộ máy tiêu hóa của Beethoven. Đây là vấn đề mà thiên tài âm nhạc người Đức đã thường xuyên phàn nàn trong những năm cuối đời.

Ngoài những bệnh lý trên, Beethoven còn được cho là đã gặp vấn đề nghiêm trọng với thính giác trước khi bị điếc hoàn toàn ở tuổi 44.

Phần mộ của nhà soạn nhạc Beethoven tại nghĩa trang trung tâm ở thủ đô Vienna, Áo. Ảnh: Dân Trí

"Trong trường hợp của Beethoven, những vấn đề bệnh lý đã có ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo của ông ấy. Với giới nghiên cứu, các bệnh lý của nhà soạn nhạc từng là một bí ẩn mà chúng tôi luôn muốn khám phá", nhà sinh học Axel Schimdt, thành viên của công trình nghiên cứu, chia sẻ.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức. Từ nhỏ, ông đã được cha mình dạy đàn clavico, sau đó là những bài luyện tập trên các cây đàn violin, piano, và organ. Được tiếp xúc sớm với âm nhạc, Beethoven đã bộc lộ một năng khiếu tuyệt vời và được coi là nhạc sĩ nổi danh nhất kể từ thời Mozart khi còn rất trẻ.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã cống hiến cho nền âm nhạc cổ điển một kho tàng tác phẩm, được coi là di sản của nhân loại. Trong số đó, Bản giao hưởng số 9 là tác phẩm được trình diễn thường xuyên nhất và đã được đưa vào Danh sách Di sản phi vật thể thế giới của UNESCO.