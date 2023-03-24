Thông tin từ Báo Người Lao Động cụ thể, chiều 24-3, TS. Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày, bệnh nhân Hồ Văn Điều (57 tuổi; trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã dừng thở máy, có thể tự thở, sức khỏe ổn định. Đây là bệnh nhân cuối cùng cai thở máy trong số 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn cá chép ủ chua.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết sau khi hội chẩn với chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể 3 tuần mới có thể cho bệnh nhân Hồ Văn Điều ra viện, phòng biến chứng ngừng tim đột ngột (theo thời gian thải của độc tố Botulinum).