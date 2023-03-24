Sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất đã cai thở máy và theo dõi thêm về bệnh tình.
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Thông tin từ Báo Người Lao Động cụ thể, chiều 24-3, TS. Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày, bệnh nhân Hồ Văn Điều (57 tuổi; trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã dừng thở máy, có thể tự thở, sức khỏe ổn định. Đây là bệnh nhân cuối cùng cai thở máy trong số 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn cá chép ủ chua.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết sau khi hội chẩn với chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể 3 tuần mới có thể cho bệnh nhân Hồ Văn Điều ra viện, phòng biến chứng ngừng tim đột ngột (theo thời gian thải của độc tố Botulinum).
2 bệnh nhân bị ngộ độc nặng khác là Hồ Thị Tài (37 tuổi) và Hồ Văn Đại (26 tuổi) đã được rút máy thở cách đây 3 ngày. Dự kiến vào tuần sau, khi đủ thời gian và diễn biến lâm sàng tốt, bệnh viện sẽ cho 2 bệnh nhân này xuất viện.
Trước đó, theo SGGP, ừ ngày 7 đến 16-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 3 chùm ca bệnh gồm 10 người, trong đó 1 người đã tử vong. Qua điều tra, những bệnh nhân trên có đặc điểm chung là ăn món cá chép ủ chua.
Ngành y tế đã lấy mẫu món cá chép muối ủ chua gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Qua đó xác định mẫu món cá chép ủ chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.
Đến sáng ngày 18-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam kết nối hội chẩn online cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định cử các chuyên gia hàng đầu về chống độc và hồi sức trực tiếp mang 5 lọ thuốc giải độc Botulinum (thuốc rất quý và hiếm trị giá khoảng 6.000USD/lọ) lên đường ra Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ngay chiều cùng ngày.