Quảng Ninh: Em bé vừa chào đời đã bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn nghi do mẹ bị viêm phụ khoa

Tin y tế 24/03/2023 07:30

Em bé chào đời trong trạng thái khó khăn khi thở, thở rên, nhịp thở nhanh, SpO2 giảm nhiều và phải cấp cứu.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh do viêm phổi bào thai, tràn khí màng phổi. Đáng lưu ý, trong quá trình mang thai, mẹ của bé bị viêm nhiễm phụ khoa phải điều trị thuốc.

Quá trình điều trị cho bé, bác sĩ dùng kháng sinh kết hợp, thở máy, chọc hút khí màng phổi. Sau 10 giờ điều trị, tình trạng tràn khí đã ổn định dần.

Tuy nhiên, trẻ có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và tái sốc 2 lần, tình trạng suy đa tạng tăng dần, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ nhanh chóng thay đổi kháng sinh, duy trì thuốc vận mạch.  

Quảng Ninh: Em bé vừa chào đời đã bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn nghi do mẹ bị viêm phụ khoa - Ảnh 1

Bác sĩ Sơn thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VTV, quá trình điều trị bằng kháng sinh kết hợp, thở máy, trọc hút khí màng phổi. Sau 10 giờ điều trị tình trạng tràn khí đã ổn định dần, tuy nhiên trẻ có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và tái sốc 2 lần, tình trạng suy đa tạng tăng dần, tiên lượng tình trạng bệnh chuyển nặng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ nhanh chóng thay đổi kháng sinh, duy trì thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, ăn tiêu được, cai thở máy.

Quảng Ninh: Em bé vừa chào đời đã bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn nghi do mẹ bị viêm phụ khoa - Ảnh 2
Nếu người mẹ không được kiểm soát thai nghén, không được khám sức khỏe định kỳ hoặc từng mắc bệnh lý nhiễm khuẩn trong thai kỳ. Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phó Trưởng Khoa Nhi cho biết: Tình trạng của bệnh nhi rất nặng nề với sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy đa tạng, nếu không điều trị tích cực, kịp thời bệnh nhi có thể tử vong nhanh. Trong giai đoạn sơ sinh thì sức đề kháng của các bé rất yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào miễn dịch mẹ và con.

Tuy nhiên miễn dịch này có được trong thời kỳ bào thai và sau sinh phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ. Nếu người mẹ không được kiểm soát thai nghén, không được khám sức khỏe định kỳ hoặc từng mắc bệnh lý nhiễm khuẩn trong thai kỳ thì có thể truyền bệnh nhiễm khuẩn cho con dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng của trẻ sau sinh.

Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: Bà mẹ nên đi khám thai định kỳ để được theo dõi sức khỏe tốt nhất, kịp thời phát hiện các bệnh lý nguy hiểm trong quá trình mang thai, nhận sự tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng từ các bác sĩ chuyên khoa, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Đồng thời, khi mẹ mắc các bệnh lý trước và trong quá trình mang thai cần được theo dõi và thông báo cho bác sĩ để nhận được sự quản lý thai nghén tốt nhất.

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Từ khóa:   suy đa tạng trẻ sơ sinh nhiễm phụ khoa

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