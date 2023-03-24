Liên tiếp hai người nhiễm liên cầu khuẩn lợn, cơ thể bầm tím dữ dội vì món ăn yêu thích

Một bệnh nhân bị liên cầu khuẩn sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm, trường hợp còn lại bị nhiễm bệnh sau khi ăn tiết canh ngan.

Theo Báo Người Lao Động, PGS-TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não , nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn.

Sau một ngày, ông E. xuất hiện đau đầu, buồn nôn, sốt cao và mê sảng, được gia đình đưa vào Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên), chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết/suy đa tạng. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị liên cầu khuẩn lợn do vi khuẩn Streptococcus suis.

Bệnh nhân thứ nhất là ông Hà Văn E. (73 tuổi, ở Hà Nam) được hàng xóm cho một con lợn khoảng 50 kg bị ốm, một mình ông đã giết, mổ con lợn đó và nấu ăn.

Hình ảnh bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do liên cầu khuẩn lợn. Ảnh: Người Lao Động

Theo PGS Cường, đây là trường hợp điển hình của viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn sau khi có yếu tố dịch tễ là tiếp xúc với lợn ốm chết (trong quá trình giết mổ lợn ốm) và ăn thịt lợn chứa vi khuẩn.

Bệnh nhân thứ hai tên Đinh Văn Kh. (41 tuổi, ở Hưng Yên) bị viêm màng não mủ do liên cầu khuẩn lợn sau 9 ngày ăn tiết canh ngan. Người nhà cho biết cách 9 ngày vào viện, bệnh nhân ăn tiết canh ngan mua ở chợ. Sau 1 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt không rõ nhiệt độ kèm đau đầu, mệt nhiều và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, điều trị giảm đau.

Ngày 13-3, bệnh nhân xuất hiện đau đầu nhiều, vật vã, kích thích nên được chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cấy dịch não tủy phát hiện vi khuẩn liên cầu lợn Streptococcus suis. Bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh ngan.

Cũng theo Báo Dân Trí, PGS Cường cho biết, liên cầu lợn có 3 thể gồm: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai.

Khi tiếp xúc nguồn bệnh, thời gian ủ bệnh từ vài tiếng đến 4-5 ngày, tùy cơ địa mỗi người.

Khi nhiễm liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn, có thể tiêu chảy... Vì thế, rất dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thông thường.

Khi tiếp xúc nguồn bệnh, thời gian ủ bệnh từ vài tiếng đến 4-5 ngày, tùy cơ địa mỗi người. Ảnh: Dân Trí

Trường hợp nặng, người bệnh có biểu hiện ù tai, điếc, cứng gáy, tri giác lơ mơ, mê sảng, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu và sốc nhiễm trùng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh liên cầu lợn có tỷ lệ tử vong lên tới 20-30%. Nếu bệnh nhân được cứu sống, tỉ lệ di chứng cũng rất cao, phổ biến là điếc không hồi phục.

"Loại vi khuẩn này bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm nấu chín kỹ. Vì thế, không nên ăn tiết canh, thịt tái, sống. Tuyệt đối không nên giết mổ lợn ốm chết. Nên đeo găng tay và phương tiện phòng hộ khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống, rửa tay sạch sau khi chế biến thịt", PGS Cường khuyến cáo.