Hơn 10 nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt tiếp tục bị thu hồi sau vụ 3 người tử vong, nhiều người mù lòa

Tin y tế 25/03/2023 13:52

Hơn 10 nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt tiếp tục bị thu hồi nghi nhiễm một dạng trực khuẩn mủ xanh kháng lại thuốc kháng sinh đang được điều tra.

Cụ thể, thông tin từ VietNamNet cho hay, hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo khác nhau đã bị thu hồi. Hầu hết các trường hợp có liên quan đến thuốc nhỏ mắt EzriCare và Delsam Pharma do Global Pharma Healthcare có trụ sở tại Ấn Độ sản xuất.

Adam Di Sarro, đội trưởng đội cứu hỏa ở bang Florida (Mỹ), đã sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm khô mắt trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Nhưng mới đây, anh gặp biến chứng nghiêm trọng.

Anh đã khởi kiện các nhà sản xuất cũng như nhà phân phối Amazon. Di Sarro nói với CBS News: “Tôi xuất hiện mẩn đỏ, kích ứng, ngứa nhiều và điều đó thật bất thường. Tình trạng dần trở nên tồi tệ hơn đến mức tôi không thể nhìn thấy”.

Hơn 10 nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt tiếp tục bị thu hồi sau vụ 3 người tử vong, nhiều người mù lòa - Ảnh 1
Ảnh hưởng thị lực sau khi dùng thuốc nhỏ mắt. Ảnh: Internet

CDC Mỹ, thông tin, Di Sarro ở trong số 68 người ở 16 tiểu bang của Mỹ bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Trong đó có 4 trường hợp đã phải cắt bỏ nhãn cầu.

Các bệnh nhân cho biết đã sử dụng các nhãn hiệu nước mắt nhân tạo khác nhau nhưng Nước mắt nhân tạo EzriCare, một sản phẩm không kê đơn, không chứa chất bảo quản, được đóng gói trong chai nhiều liều, là nhãn hiệu được dùng nhiều nhất.

Nhà sản xuất EzriCare và Delsam Phama đã thu hồi sản phẩm ở các hiệu thuốc trên khắp Mỹ vào tháng 2. Thông thường, sản phẩm được sử dụng cho những người bị khô mắt. Thuốc đã được bán tại Walmart, Target và CVS và trên Amazon.

Cơ quan y tế đang tiếp tục theo dõi các ca nhiễm bệnh khi họ điều tra ổ dịch. Họ kêu gọi những bệnh nhân đã sử dụng nước mắt nhân tạo của EzriCare hoặc Delsam Pharma và nhận thấy các triệu chứng nhiễm trùng cần tới bệnh viện ngay lập tức.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, kể từ ngày 21/3, CDC xác định 68 người ở 16 tiểu bang đã nhiễm một chủng Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc hiếm gặp chưa từng được ghi nhận tại Mỹ. Hầu hết các bệnh nhân đã sử dụng nước mắt nhân tạo, chủ yếu của EzriCare.

Hơn 10 nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt tiếp tục bị thu hồi sau vụ 3 người tử vong, nhiều người mù lòa - Ảnh 2
Loại thuốc nhỏ mắt gây mù lòa, tử vong. Ảnh: Internet

Global Pharma Healthcare đã thu hồi Thuốc nhỏ mắt bôi trơn nước mắt nhân tạo do EzriCare và Delsam Pharma phân phối do có thể bị nhiễm vi khuẩn.

Các tác dụng phụ bao gồm nhiễm trùng giác mạc, nhiễm trùng máu máu, đường hô hấp và đường tiết niệu. 8 trường hợp mất thị lực và 4 trường hợp phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu được ghi nhận.

Vào ngày 22/3, tạp chí chuyên khoa mắt JAMA Ophthalmology đã đưa ra mô tả chi tiết bệnh học về hai trường hợp nhiễm khuẩn mắt chủng hiếm gặp này.

Dấu hiệu của nhiễm trùng mắt bao gồm dịch tiết ra từ mắt có màu vàng, xanh lá cây hoặc trong suốt; đau mắt hoặc khó chịu; đỏ mắt hoặc mí mắt; cảm giác cộm trong mắt; tăng độ nhạy cảm với ánh sáng; nhìn mờ. Một trường hợp là cụ bà 72 tuổi mất thị lực mắt trái sau khi sử dụng nước mắt nhân tạo EzriCare để điều trị khô mắt trong khoảng 1 tuần.

TS. Ahmed Omar, bác sĩ nhãn khoa điều trị cho cụ bà tại Trung tâm Y tế Đại học bệnh viện Cleveland cho biết: "Cụ bà bắt đầu nhận thấy mắt trái bị mờ trong vòng vài ngày. Ban đầu không đau, nhưng qua lời kể của bệnh nhân và chồng, một sáng thức dậy thấy ra dịch vàng trên gối. Đó là lúc cụ bà nhận thấy hình dáng bên ngoài của mắt mình đã thay đổi.

Cụ bà được đưa tới phòng cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra vết loét lớn trên giác mạc mắt trái gần như xâm lấn toàn bộ mắt. Nhập viện điều trị trong vòng 3 tuần, bệnh nhân đã phải dùng tới kháng sinh thế hệ IV, thuốc nhỏ mắt kháng sinh và can thiệp phẫu thuật.

Trường hợp của cụ bà rất phức tạp do bong màng mạch huyết thanh, tích tụ dịch bất thường, cuối cùng dẫn đến mất thị lực mắt trái.

Trường hợp khác nhiễm khuẩn thuốc nhỏ mắt nêu trên là cụ ông 72 tuổi viêm giác mạc do vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa đa kháng thuốc.

Cụ ông đã tới Viện Mắt Bascom Palmer ở Miami sau một ngày đau mắt dữ dội và giảm thị lực mắt phải.

 

 

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