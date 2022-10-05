Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà "hủy hoại" sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới

Sức khỏe 05/10/2022 05:00

Ngày nay, thật khó để tìm thấy một người không có điện thoại phải không nào. Số lượng người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới đang tăng lên! Chúng ta gắn bó với chúng và hầu như luôn giữ chúng trong tay. Chúng ta mang chúng theo mọi nơi, kể cả khi tắm và trên giường. Tuy nhiên, việc để điện thoại ở một số nơi có thể gây nguy hiểm cho thiết bị và sức khỏe của bạn.

9 nơi bạn không nên cất điện thoại di động vì sẽ rất nguy hiểm. 

1. Túi sau

Bạn chắc chắn sẽ rất thoải mái khi mang điện thoại trong túi quần sau. Nhưng bằng cách chọn nơi này, chúng ta có thể gặp phải những vấn đề sau:

  • Điện thoại có màn hình cảm ứng và chúng phản ứng với không chỉ ngón tay. Vì lý do này, rất dễ dàng để quay một số khẩn cấp và thậm chí không biết về nó.
  • Bạn có thường xuyên cảm thấy đau nhức ở mông và chân? Đây cũng có thể là hậu quả của việc bạn để điện thoại trong túi.
  • Bạn cũng rất dễ để quên điện thoại và làm hỏng hoặc mất điện thoại.

2. Túi trước

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 1

Nam giới không mang theo túi xách, vì vậy họ để điện thoại vào túi trước sẽ tiện hơn. Nhưng sức khỏe của nam giới có thể bị ảnh hưởng vì điều đó. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng bức xạ điện từ của điện thoại ảnh hưởng xấu đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Một người đàn ông giữ điện thoại trong quần càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

3. Áo ngực

Trong y học, vẫn chưa có sự thống nhất về việc liệu bức xạ điện thoại di động có gây ung thư hay không. Nhưng theo một số nhà khoa học, điện thoại để trong hay gần áo ngực sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Vì vậy, tốt hơn là không nên giữ nó ở đó.

4. Trên hông của bạn

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 2

Theo nghiên cứu, việc mang điện thoại gần đùi sẽ khiến xương hông yếu đi. Vì vậy, hãy chăm sóc xương của bạn và đặt thiết bị trong một túi dày hơn khi mang theo.

5. Đặt gần làn da của bạn

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 3

Đừng giữ điện thoại di động của bạn gần với da của bạn. Khi bạn làm điều này, vi khuẩn từ màn hình và các nút điện thoại sẽ được chuyển sang da mặt của bạn, và bức xạ điện từ thậm chí còn gần hơn gây hư da nhanh chóng.

6. Trên bộ sạc

Sạc điện thoại không gây hại cho sức khỏe của bạn, ngoại trừ bức xạ điện từ nếu bạn ở gần. Nhưng tốt hơn hết bạn không nên để điện thoại sạc qua đêm. Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của pin điện thoại và giảm hiệu suất của pin .

7. Những nơi lạnh giá

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 4

Nếu bên ngoài trời lạnh và nhiệt độ giảm xuống, hãy chăm sóc điện thoại của bạn. Đừng để nó lâu trên đường phố hoặc trong xe hơi. Sự chênh lệch nhiệt độ rất có hại cho các thiết bị. Khi bạn mang thiết bị của mình trở lại nơi ấm áp, hơi nước sẽ hình thành và điều này có thể dẫn đến các vấn đề với các chi tiết bên trong của điện thoại. Nếu bạn thường xuyên ra ngoài vào mùa lạnh, hãy mua một chiếc bao điện thoại “ấm”.

8. Đặt ở chỗ quá nóng

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 5

Nhiệt độ cao cũng có hại cho đồ điện tử. Trong thời tiết nóng, bạn không nên để điện thoại trên xe hơi hoặc trên bãi biển. Ngoài ra, tốt hơn là không để nó bên cạnh lò nướng.

9. Dưới gối của bạn

Vào ban đêm, các thông báo thường đến, khiến màn hình phát sáng. Ánh sáng bên ngoài ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin và điều này có thể dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể.

Điện thoại nổ có thể gây tử vong: Đừng dại đặt điện thoại những vị trí này mà 'hủy hoại' sức khỏe, đặc biệt là với khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh 6

Trong thời gian dài, bức xạ điện từ còn có thể gây đau đầu.

Đã có những trường hợp cháy nổ điện thoại. Khi che điện thoại của bạn bằng một chiếc gối, bạn sẽ tăng khả năng mắc phải điều này. Điện thoại tỏa nhiệt khi sạc và nhiệt sẽ không thể thoát ra khỏi lớp vải của gối. Tốt hơn là bạn nên sạc nó xa bạn, giường của bạn và những người khác.

Những lời khuyên này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng sức khỏe của bạn là trên hết. Hãy cẩn trọng khi sử dụng những đồ điện tử nhé.

Theo Brightside

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