Covid-19 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim vài tháng sau nhiễm trùng?

Sức khỏe 03/10/2022 13:25

Khi các trường hợp nhiễm vi rút corona giảm dần trên khắp thế giới thì một số quốc gia vẫn phải vật lộn để kiểm soát sự bùng phát, một nghiên cứu mới đã làm dấy lên lo ngại cho những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19. Những bệnh nhân nhiễm vi rút có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và các bệnh tim mạch vài tháng sau khi bị nhiễm bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kings College London đã phát hiện ra rằng nguy cơ cao hơn trong ba tháng đầu tiên sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 và mức độ sức khỏe chỉ có thể trở lại mức ban đầu sau 23 tuần đối với bệnh tiểu đường và bảy tuần đối với các bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng bởi vi rút.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plos Medicine cho biết tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường vẫn tăng trong ít nhất 12 tuần sau Covid-19. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng những người không mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường từ trước mắc bệnh Covid-19 dường như không có sự gia tăng lâu dài về tỷ lệ mắc các tình trạng này.

Covid-19 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim vài tháng sau nhiễm trùng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Thông tin được cung cấp bởi nghiên cứu dựa trên dân số rất lớn về tác động lâu dài của COVID-19 đối với sự phát triển của các bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường sẽ cực kỳ có giá trị đối với các bác sĩ quản lý hàng triệu người đã mắc COVID-19 cho đến nay. Rõ ràng là cần phải cảnh giác đặc biệt trong ít nhất 3 tháng đầu tiên sau COVID-19", Giáo sư Ajay Shah, Chủ tịch BHF Khoa Tim mạch và Trưởng khoa Điều hành Khoa Khoa học Đời sống & Y học cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và một số lượng bằng nhau đối chứng được phân loại theo độ tuổi, giới tính và gia đình. Phân tích cho thấy bệnh nhân nhiễm Covid-19 có nhiều chẩn đoán tiểu đường hơn 81% trong bốn tuần đầu tiên sau khi nhiễm vi rút và nguy cơ của họ vẫn tăng 27% trong tối đa 12 tuần sau khi nhiễm vi rút.

Covid-19 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim vài tháng sau nhiễm trùng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vi rút này cũng dẫn đến sự gia tăng gấp sáu lần trong các chẩn đoán tim mạch nói chung, chủ yếu là do sự phát triển của các cục máu đông trong phổi và nhịp tim không đều. Nguy cơ bắt đầu giảm năm tuần sau khi nhiễm bệnh và trở về mức ban đầu hoặc thấp hơn trong vòng 12 tuần đến một năm.

"Mặc dù trong bốn tuần đầu tiên mà bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ mắc các kết quả này cao nhất, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường vẫn tăng lên trong ít nhất 12 tuần nhưng vẫn có thể kiểm soát và điều trị", Emma Rezel-Potts, tác giả chính của bài báo cho biết.

Theo Indiatoday

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