Ánh nắng mặt trời kích hoạt hormone sinh lý đặc biệt khiến đàn ông "đói" hơn đáng kể

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Khoa Di truyền người và Hóa sinh, Khoa Y Sackler tại Đại học Tel Aviv đã xem xét các dấu hiệu môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc với tia cực tím mặt trời (UV), gây ra những thay đổi độc đáo. Họ phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với tia mặt trời có thể gây ra nhiều tác động phức tạp hơn đối với sinh lý nam giới so với những gì đã hiểu trước đây.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 3.000 người tham gia trong một cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia. (Hình ảnh đại diện)

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 3.000 người tham gia như một phần của cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia trong ba năm và phát hiện ra rằng chỉ có nam giới mới tăng lượng thức ăn của họ trong mùa hè và tiêu thụ thêm 300 calo mỗi ngày. Tuy lượng dùng không nhiều nhưng nếu ăn uống liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân.

Nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn là do sự giải phóng ghrelin có thể xảy ra do tổn thương DNA trong tế bào da do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Đối với phụ nữ, điều này có thể bị chặn bởi estrogen. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều chỉnh sự thèm ăn là một quá trình phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và liên quan đến các hormone ghrelin và leptin. Mức grelin ở mức thấp nhất sau bữa ăn và được tăng lên sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các yếu tố môi trường kiểm soát việc giải phóng ghrelin là âm nhạc, ánh sáng và mùi, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những kết quả này xác định da là trung gian chính của cân bằng nội môi năng lượng và có thể có cơ hội điều trị cho các phương pháp điều trị dựa trên giới tính đối với các bệnh liên quan đến nội tiết."

Theo Indiatoday