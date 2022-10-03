Ánh nắng mặt trời kích hoạt hormone sinh lý đặc biệt khiến đàn ông "đói" hơn đáng kể

Sức khỏe 03/10/2022 11:17

Khi thế giới quay cuồng dưới tác động của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là các đợt nắng nóng, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng ánh sáng mặt trời không chỉ khiến chúng ta nóng và đổ mồ hôi mà còn khiến chúng ta đói hơn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ánh sáng mặt trời kích hoạt một loại hormone tăng sự thèm ăn duy nhất ở nam giới.

Ánh nắng mặt trời kích hoạt hormone sinh lý đặc biệt khiến đàn ông 'đói' hơn đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Khoa Di truyền người và Hóa sinh, Khoa Y Sackler tại Đại học Tel Aviv đã xem xét các dấu hiệu môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc với tia cực tím mặt trời (UV), gây ra những thay đổi độc đáo. Họ phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với tia mặt trời có thể gây ra nhiều tác động phức tạp hơn đối với sinh lý nam giới so với những gì đã hiểu trước đây.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Metabolism cho biết, "Tiếp xúc với năng lượng mặt trời gây ra hành vi tìm kiếm thức ăn, lượng thức ăn ở nam giới nhưng không phải ở phụ nữ." Nhóm nghiên cứu cho rằng sự khác biệt về giới tính có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và hành vi. Tuy nhiên, liệu đàn ông và phụ nữ có phản ứng khác nhau với các dấu hiệu môi trường, chẳng hạn như bức xạ tia cực tím (UV) hay không, vẫn còn đang được nghiên cứu.

Nghiên cứu được thực hiện trên chuột cho thấy rằng việc tiếp xúc với ánh sáng cực tím dẫn đến tăng hành vi tìm kiếm thức ăn, ăn vào và tăng cân đối với con đực. Bài báo cho biết: "Ở chuột đực, sự thèm ăn gia tăng có tương quan với mức độ tăng của ghrelin trong tuần hoàn."

Ánh nắng mặt trời kích hoạt hormone sinh lý đặc biệt khiến đàn ông 'đói' hơn đáng kể - Ảnh 2

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 3.000 người tham gia trong một cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia. (Hình ảnh đại diện)

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 3.000 người tham gia như một phần của cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia trong ba năm và phát hiện ra rằng chỉ có nam giới mới tăng lượng thức ăn của họ trong mùa hè và tiêu thụ thêm 300 calo mỗi ngày. Tuy lượng dùng không nhiều nhưng nếu ăn uống liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân.

Nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn là do sự giải phóng ghrelin có thể xảy ra do tổn thương DNA trong tế bào da do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Đối với phụ nữ, điều này có thể bị chặn bởi estrogen. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều chỉnh sự thèm ăn là một quá trình phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và liên quan đến các hormone ghrelin và leptin. Mức grelin ở mức thấp nhất sau bữa ăn và được tăng lên sau đó.

Ánh nắng mặt trời kích hoạt hormone sinh lý đặc biệt khiến đàn ông 'đói' hơn đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các yếu tố môi trường kiểm soát việc giải phóng ghrelin là âm nhạc, ánh sáng và mùi, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà nghiên cứu cho biết: "Những kết quả này xác định da là trung gian chính của cân bằng nội môi năng lượng và có thể có cơ hội điều trị cho các phương pháp điều trị dựa trên giới tính đối với các bệnh liên quan đến nội tiết."

Theo Indiatoday

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