Các tia UV không chỉ có hại cho mắt mà mắt còn tiếp xúc với rác thải, ô nhiễm và nhiệt. Điều này có thể khiến nó ngứa và đau, thậm chí có thể khiến tầm nhìn bị biến dạng. Vì lợi ích của sức khỏe của mắt, điều quan trọng là phải bảo vệ mắt khỏi sóng nhiệt.

Cái nóng như thiêu như đốt đang trở nên khó chịu khi nhiệt độ tăng lên từng ngày trên khắp thế giới. Nhiều thành phố đang trải qua những đợt nắng nóng và người dân được khuyến cáo nên đề phòng. Mặc dù chúng ta có thể che chắn cơ thể bằng quần áo và kem chống nắng từ đầu đến chân, nhưng đôi mắt của chúng ta vẫn bị lộ ra ngoài.

Tiến sĩ Charu Tyagi, chuyên gia nhãn khoa cao cấp tại Ấn Độ đã chia sẻ một vài lời khuyên về cách chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt của mình trong cái nóng như thiêu như đốt.

Hầu hết tất cả các cấu trúc của mắt, bao gồm cả mí mắt, đều bị tổn thương bởi tia UV. Nên tránh các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Khi mặt trời ở trạng thái mạnh nhất, ngay cả trong một ngày mù sương, người ta có thể bị cháy nắng. Điều quan trọng không kém là đeo kính râm có đủ khả năng chống tia cực tím cũng như đội mũ rộng vành.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Charu Tyagi cho biết: "Những chiếc kính rẻ tiền là loại kính acrylic, không phù hợp và chúng chủ yếu có tầm nhìn không rõ ràng, khiến bạn mỏi mắt và nhức đầu, chúng không cung cấp khả năng bảo vệ khỏi tia cực tím thích hợp".

2. Những nguy hiểm của ánh sáng trực tiếp

Tia UV làm lão hóa tất cả các cấu trúc của mắt. Tổn thương giác mạc, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng đều là những tác động lâu dài của việc tiếp xúc với tia cực tím có thể dẫn đến mất thị lực.

Ánh nắng trực tiếp khiến mắt bạn khô hơn và dễ bị nhiễm trùng mắt. ,Nó làm đen da với sự hình thành sắc tố melanin cao hơn thông qua sự kích thích của tuyến tùng.

Ánh nắng trực tiếp khiến bạn dễ bị tổn thương võng mạc, dẫn đến giảm hoạt động thị giác vĩnh viễn.

3. Phòng ngừa luôn tốt hơn chữa trị

Ảnh minh họa: Internet

Da mí mắt mỏng nhất trên toàn bộ cơ thể. Da khô, nếp nhăn, da nhăn nheo, chảy xệ, mất độ đàn hồi và đốm sắc tố đều là những triệu chứng của tác hại của tia UV. Ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào đáy và u hắc tố da đều có liên quan đến ánh sáng cực tím. Ung thư biểu mô tế bào vảy có thể phát triển trên da, kết mạc, giác mạc và bên trong mắt, trong một số trường hợp, cần phải loại bỏ toàn bộ mắt.

Tiến sĩ Charu Tyagi khuyên rằng: “Tránh tiếp xúc không cần thiết, đội mũ hoặc mang ô nếu bạn phải ra ngoài trời nắng nóng gay gắt, chống tia cực tím bằng cách đeo kính râm thích hợp và giữ cho cơ thể đủ nước”.

4. Bảo vệ mắt của bạn

Bức xạ UV được hấp thụ bởi bề mặt phía trước của mắt trong 99% trường hợp. Khi tia UV bị phản xạ khỏi mặt nước, chẳng hạn như trong các môn thể thao dưới nước hoặc trượt tuyết, nó có thể gây tổn thương giác mạc.

Ánh sáng mặt trời và bức xạ UV đều có liên quan đến sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể. Tổn thương này là vĩnh viễn. Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất cho bệnh đục thủy tinh thể cản trở các hoạt động hàng ngày.

Nếu tác hại gây ra bởi khi bạn nhìn thẳng vào mặt trời,. Tổn thương võng mạc này có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Ảnh minh họa: Internet

"Trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao rất quan trọng mà bạn nên bổ sung, hơn nữa hãy tránh luồng không khí trực tiếp vào mặt và mắt, đặc biệt là trong quá trình lái xe", Tiến sĩ Charu Tyagi chia sẻ.

Theo Indiatoday