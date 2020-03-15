Bệnh lây qua đường tình dục thường là vấn đề khó nói và nhiều người không dám đề cập tới. Chính vì vậy, người mắc phải thường để bệnh phát triển quá nặng mới chữa trị làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Một trong những căn bệnh lây qua đường tình dục mà nhiều người dễ gặp nhất là bệnh lậu. Hãy cùng tìm hiểu dấu hiệu của bệnh lậu để sớm phát hiện từ giai đoạn đầu, từ đó có cách điều trị sớm, kịp thời.

Vậy bệnh lậu có nguy hiểm không? Thực tế thì bệnh lậu không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ gây ra những tổn thương cho cơ quan sinh sản. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo lắng bị lậu có vô sinh không? Câu trả lời là có. Nó sẽ gây ra vô sinh hoặc hiếm muộn cho cả nam và nữ. Phụ nữ mắc bệnh khi sinh con cũng sẽ lây sang em bé. Vì vậy, hãy chú ý đến những dấu hiệu của bệnh lậu để phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh lậu là một căn bệnh xã hội phổ biến. Nguyên nhân chính gây ra bệnh lậu là do song cầu khuẩn lậu gây ra. Bệnh có 2 cấp độ là cấp tính và mãn tính.

Có rất nhiều dấu hiệu giúp bạn nhận biết mình đã bị mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh lậu

Thời gian ủ bệnh lậu sẽ khoảng từ 10 đến 20 ngày kể từ khi cơ thể bị nhiễm vi khuẩn lậu. Và những biểu hiện bệnh đối với nam và nữ sẽ khác nhau.

Dấu hiệu bệnh lậu ở nam

90% nam giới bị bệnh lậu sẽ có những biểu hiện rõ rệt. Những trường hợp còn lại dù không biểu hiện rõ nhưng không có nghĩa là vi khuẩn không truyền nhiễm. Những triệu chứng của bệnh lậu ở nam giới là:

Dương vật bị chảy mủ. Đây là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu bạn đã bị mắc bệnh. Mủ sẽ có màu vàng hoặc màu xanh. Bệnh càng nặng, nhiễm trùng càng sâu thì càng nhiều mủ. Chúng sẽ xuất hiện trong vòng 2 tuần kể từ khi bị nhiễm trùng.

Số lần đi tiểu nhiều hơn. Khi đi, bạn có cảm giác bị đau buốt và nóng rát ở đầu dương vật.

Mào tinh hoàn bị viêm. Thường sẽ xuất hiện với những người không xuất hiện các triệu chứng lậu ban đầu. Lúc này, các vi khuẩn lậu đã lan sang các vùng da xung quanh của bìu và tinh hoàn. Như vậy sẽ gây ra nhiễm mào tinh hoàn cũng như đau háng.

Viêm niệu đạo dẫn đến sưng và đau.

Tinh hoàn bị sưng đau.

Khi xuất tinh bị ra máu.

Những dấu hiệu của bệnh lậu ở nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu bệnh lậu ở nữ

Ngược lại với nam giới, có tới 80% trường hợp nữ giới mắc bệnh lậu sẽ không có biểu hiện bệnh rõ ràng. Hoặc nếu có thì thường bị nhầm với bệnh khác. Nếu xuất hiện những dấu hiệu sau, bạn đã bị mắc bệnh lậu:

Dịch âm đạo bỗng ra nhiều một cách bất thường. Khí hư sẽ có màu vàng nhạt hoặc trắng kèm theo đó là mùi hôi tanh vô cùng khó chịu.

Lỗ niệu đạo của bạn có màu đỏ.

Đi tiểu nhiều hơn bình thường và khi đi cảm giác nóng rát, buốt.

Xuất hiện máu ở âm đạo mặc dù không phải đến chu kỳ kinh nguyệt.

Đau vùng chậu, đau lưng và bụng, đặc biệt đau nếu quan hệ tình dục. Khi đó, vi khuẩn lậu đã gây biến chứng ở vùng chậu của bạn.

Sốt khi bị nhiễm trùng nặng.

Tử cung phù nề, sưng đỏ, chảy máu, mủ khi chạm vào.

Dấu hiệu của bệnh lậu ở nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu chung của cả nam và nữ

Ngoài những triệu chứng riêng biệt, cả nam và nữ khi bị lậu sẽ cùng có những dấu hiệu sau đây:

Viêm, đau họng, amidan bị sưng đỏ hoặc mưng mủ…

Hậu môn tiết dịch, cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Kèm theo đó là tiêu chảy và đau khi đi đại tiện.

Mệt mỏi, chán ăn và sức khỏe giảm sút.

Dấu hiệu chung của cả nam và nữ khi bị lậu - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh lậu lây qua những đường nào?

Bệnh lậu sẽ lây qua những đường sau đây:

Lây truyền khi quan hệ tình dục: Đây là nguyên nhân chính khiến cho bạn bị mắc bệnh lậu. Những người quan hệ bừa bãi với gái mại dâm, quan hệ đồng tính, quan hệ với nhiều người một lúc là những đối tượng dễ mắc bệnh.

Lây từ mẹ sang con: Trong quá trình mang thai, nếu mẹ bị mắc bệnh thì con cũng sẽ có nguy cơ cao nhiễm bệnh.

Lây qua truyền máu: Máu của người nhiễm vi khuẩn lậu khi truyền cho người khác cũng sẽ khiến cho bệnh lây một cách dễ dàng hơn. Khi sử dụng chung bơm kim tiêm với người bệnh, bạn cũng sẽ bị nhiễm.

Lây một cách gián tiếp: Đường lây này có tỉ lệ khá thấp tuy nhiên vẫn có thể gặp phải khi bạn dùng chung đồ cá nhân, quần áo, bồn tắm với người bị bệnh lậu. Do đó, hãy cẩn thận.

Bệnh lậu lây qua đường quan hệ tình dục là chủ yếu - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những dấu hiệu của bệnh lậu rất dễ nhận biết. Hãy thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của mình để phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh.