"Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe" - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết

Sức khỏe 30/03/2022 21:37

Tim mạch là một trong những cơ quan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Để sống vui sống khỏe, bạn nên sử dụng những thực phẩm tốt cho tim mạch trong chế độ ăn hằng ngày. Cùng điểm qua một vài loại thực phẩm sau để bổ sung vào khẩu phần ăn nhé!

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng nên bảo vệ trái tim mình thật khỏe mạnh. Để giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và đột quỵ ngoài tập thể dục và ngủ đủ giấc, bạn nên tiêu thụ những thực phẩm tốt cho tim mạch. Cùng tham khảo một vài loại thực phẩm "vàng" hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhé!

Củ cải đường

'Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe' - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết - Ảnh 1

Các thành phần có lợi đối với sức khỏe tim mạch có trong củ cải đường là magiê và kali. Magiê cải thiện lượng máu ngăn ngừa huyết áp cao, kali thúc đẩy bài tiết và natri giúp ngăn ngừa tăng lipid máu. Ngoài chứa nhiều magie và kali, củ cải đường còn chứa các chất như betaine, vitamin, khoáng chất có tác dụng loại bỏ các độc tố gây hại cho máu. Một trong những lý do tại sao củ cải đường có thể giúp điều trị bệnh huyết áp cao là do nó có nhiều nitrat. Khi nitrat chứa trong củ cải đường được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, nó sẽ làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu và giảm huyết áp.

Hạt dẻ cười

'Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe' - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết - Ảnh 2

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Y học New England cho biết rằng một chế độ ăn có nhiều các loại hạt, chẳng hạn như hạt dẻ cười, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Các loại hạt như hạt dẻ cười làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, vì vậy nếu thường xuyên ăn các loại hạt sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Ngũ cốc nguyên hạt

'Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe' - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết - Ảnh 3

Nếu bạn thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên hạt, bạn sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt làm giảm mức cholesterol LDL và chất béo trung tính. Nếu phải kiểm soát cholesterol, bạn nên cân nhắc ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế.

Trái bơ

'Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe' - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết - Ảnh 4

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích bạn nên ăn một quả bơ mỗi ngày để giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Bạn có thể tiêu thụ "dầu bơ" thay vì dùng tươi, hơn 80% dầu bơ bao gồm các axit béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó cũng chứa nhiều axit béo không bão hòa khác nhau như omega 3, 6, 9 giúp bảo và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Cá hồi

'Cơ thể khỏe khi trái tim khỏe' - những thực phẩm VÀNG tốt cho tim mạch bạn nên biết - Ảnh 5

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên bạn nên ăn cá hồi hai lần một tuần để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Ăn cá hồi, cá trích và cá mòi hai lần một tuần giúp tăng lượng omega-3 trong cơ thể. Omega 3 có tác dụng chống đông máu, cải thiện lưu thông máu và giảm chất béo trung tính. Bạn có thể chế biến cá hồi thành các món ăn khác nhau như salad, phi lê nước ăn kèm bánh bánh mì. 

Theo Navernews

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