Sâu răng không phải là nguyên nhân chính làm hư răng, đây mới chính "thủ phạm"

Trong miệng chúng ta có rất nhiều vi khuẩn nhưng đó không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên nếu thức ăn thừa còn sót lại, vi khuẩn có thể phát triển ở đó.

Khi số lượng vi khuẩn trở nên khổng lồ, nó sẽ phá hỏng cấu trức xương nâng đỡ răng. Khi cấu trúc này bị phá hỏng, răng bắt đầu lung lay và xuất hiện các cơn đau nên bạn phải nhổ đi.

Nếu vi khuẩn xâm nhập vào các khoảng trống được gọi là túi nha chu, khi đó sẽ khó loại bỏ chúng bằng cách đánh răng và bệnh có thể tiến triển nhanh chóng.

Bệnh nha chu hiếm khi xảy ra trên bề mặt răng. Đó là do lưỡi và nước bọt tiếp xúc bề mặt răng nên cặn thức ăn khó đọng lại. Tuy nhiên vi khuẩn có nhiều khả năng phát triển trong các kẽ hở của răng, đây là nguyên nhân chính gây ra bệnh nha chu.

Một số người không quan tâm lắm đến việc bị mất một chiếc răng. Tuy nhiên, răng của bạn sẽ ngày càng giảm đi. Vì vậy, khi đã nhổ một cái răng thì không có gì lạ khi bạn nhổ cái tiếp theo ngay sau đó.

Quan trọng là làm sao không nhổ sớm cái răng đầu tiên.

Kem đánh răng rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh nha chu. Tuy nhiên, sử dụng chỉ nha khoa sẽ có hiệu quả hơn khi không thể vệ sinh những vị trí không thể tiếp cận được bằng cách đánh răng. Vi khuẩn không thể sinh sôi nếu không còn thức ăn thừa sót lại. Đó là cách ngăn ngừa thông dụng nhất.

Tuy nhiên, dù bạn có cẩn thận đến đâu thì các mảng bám vẫn có thể tích tụ trong túi nha chu. Do đó, hiệu quả nhất là bạn nên đến nha sĩ làm sạch nó bằng cách lấy cao răng để loại bỏ các mảng bám.

Điều này có thể làm sạch những nơi mà cách đánh răng thông thường không thể làm sạch. Bạn có thể ngăn ngừa sâu răng bằng cách làm sạch răng thường xuyên.

Việc phải đến bác sĩ khám răng khi răng có vấn đề là rất quan trọng. Để sau khi mắc bệnh sẽ không dễ chữa khỏi hoàn toàn. Nếu các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện thì hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Có nhiều người trên thế giới mắc bệnh này nhưng có ít người tự biết cách đề phòng. Đây là một căn bệnh có ít xuất hiện triệu chứng. Có khá nhiều trường hợp khi xuất hiện triệu chứng thì lúc đó răng đã bị tổn thương quá lớn đến mức không thể phục hồi.

Chú ý

Các triệu chứng tương tự cũng xảy ra với viêm mủ phế nang, khiến nướu bị tổn thương. Trong cả hai trường hợp, chân răng bị sụp xuống nên không thể giải quyết bằng cách nẹp cố định răng hay các phương pháp tương tự. Một nhược điểm nữa là nếu không nhổ răng có thể ảnh hưởng đến các răng khác.

Theo trang kurosawa-dc.com