Vitamin D đóng vai trò gì đối với sức khỏe của chị em? Lưu ngay bài viết này để còn biết đường mà bổ sung ngay!

Phải nói rằng vitamin D rất quan trọng trong suốt cuộc đời của người phụ nữ, cũng như các nghiên cứu khác nhau trong những năm gần đây cũng cho thấy vitamin D có chức năng bảo vệ chống lại một số loại ung thư , chẳng hạn như ung thư vú, ruột kết, tuyến tiền liệt hoặc tuyến tụy.

Vitamin D là chất cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của xương. Nó là vitamin tan trong chất béo có các chức năng khác nhau và quan trọng đối với cơ thể, loại vitamin này nổi bật với vai trò là một phương tiện hấp thụ canxi trong cơ thể vì nếu không có hợp chất này, canxi sẽ không thể được hấp thụ.

Cần bổ sung vitamin D khi nào?

Như đã nói, vitamin D thực hiện một chức năng quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ canxi và do đó giúp xương của chắc khỏe hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là để có xương chắc khỏe, bạn cần phải bổ sung vitamin D, đặc biệt nếu hàm lượng vitamin đã đủ trong cơ thể, trong trường hợp đó nó có thể phản tác dụng đối với sức khỏe.

Mặt khác, trong trường hợp thiếu vitamin D đáng kể, thực phẩm bổ sung có thể trở thành một sự lựa chọn tối ưu. Mặc dù vậy, cần nhận được sự tư vấn của bác sĩ và để bác sĩ đề xuất lựa chọn tốt nhất trong trường hợp cần bổ sung vitamin D cho cơ thể.

Thiếu vitamin D có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nào?

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Hàm lượng vitamin D thấp có thể gây ra các vấn đề sức khỏe quan trọng như bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, giảm mật độ xương dẫn đến loãng xương và gãy xương. Ở trẻ em có thể gây còi xương, nhuyễn xương. Ở người lớn, có thể gây huyết áp cao và một số bệnh tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng hoặc thậm chí ung thư.

Không nên quên rằng sự thiếu hụt vitamin D này thường xảy ra đặc biệt ở người lớn tuổi, những người có thể gặp nhiều vấn đề hơn trong việc hấp thụ vitamin D. Mặc dù vậy, cũng có những yếu tố nguy cơ khác như thừa cân, chế độ ăn uống nghèo nàn, yếu tố di truyền hoặc thậm chí là ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong những trường hợp này, một hỗn hợp đa sinh tố giàu vitamin D có thể trở nên thuận tiện miễn là bác sĩ cân nhắc và luôn ở liều lượng được khuyến cáo cho từng trường hợp cụ thể.

Tầm quan trọng của vitamin D đối với sức khỏe phụ nữ

Có mức vitamin D tối ưu cũng rất quan trọng trong suốt cuộc đời của người phụ nữ. Từ tuổi vị thành niên để ngăn ngừa các vấn đề tim mạch và trạng thái trầm cảm cho đến tuổi sinh đẻ, khi lượng vitamin D thấp có thể liên quan đến các vấn đề về khả năng sinh sản, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc thậm chí là tiểu đường thai kỳ khi mang thai.

Trong thời kỳ mãn kinh, vitamin D cũng đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trong việc ngăn ngừa loãng xương, béo phì, tiểu đường, ung thư vú hoặc các vấn đề tim mạch...

Làm thế nào bổ sung thêm vitamin D?

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Các chất bổ sung vitamin D, được bác sĩ kê đơn là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Bên cạnh đó, còn có hai nguồn vitamin D chính khác mà chúng ta không thể bỏ qua là: vitamin D từ ánh nắng mặt trời và từ chế độ ăn uống lành mạnh. Những yếu tố này là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên tốt nhất. Chỉ cần 15 phút tắm nắng mỗi ngày là đủ để duy trì mức độ tối ưu cho cơ thể.

Đối với chế độ ăn uống, cần tăng cường ăn các loại cá béo như cá ngừ, cá thu, cá hồi, cá mòi... Trong một số trường hợp, những biện pháp đơn giản này có thể đủ để cải thiện mức độ vitamin D trong cơ thể.

Theo El espanol