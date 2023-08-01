Cắt đôi chai nhựa trong suốt và úp ngược một nửa lên trên nửa kia để tạo thành phễu. Sau đó, khoét một vài lỗ nhỏ ở một bên đáy để làm lối vào cho muỗi.

Bằng cách này, chúng ta có thể dễ dàng bắt được nhiều muỗi. Làm trống bẫy thường xuyên để duy trì hiệu quả của nó.

Tiếp theo, đổ một số chất lỏng mà muỗi thích như nước hoa quả, bia hoặc nước đường vào. Muỗi bị thu hút bởi chất lỏng và chui vào chai nhưng khó thoát ra ngoài qua lỗ nhỏ

Nhang muỗi tự chế

Nhúng xiên tre vào vỏ chanh và cắm vào bánh xà phòng hoặc nến. Thắp que tre, mùi tinh dầu chanh sẽ đuổi muỗi.

Loại nhang muỗi tự chế này không chỉ dễ làm mà còn vô hại với cơ thể con người. Chúng ta có thể rải những nhang muỗi tự chế này ở mọi góc phòng, đặc biệt thắp nhang trước khi đi ngủ để xua đuổi muỗi.

Vợt đập muỗi điện tử

Ảnh minh họa: Internet

Vợt đập muỗi điện tử là một thiết bị cầm tay có lưới kim loại giết chết muỗi bằng dòng điện.

Khi muỗi đến gần, chúng ta chỉ cần dùng vỉ đập muỗi điện tử vẫy nhẹ là muỗi sẽ bị điện giật chết. Nhưng hãy chú ý sử dụng an toàn và tránh chạm vào da hoặc các đồ vật khác.

Phương pháp này có thể đuổi muỗi ngay lập tức và hiệu quả, nhưng đòi hỏi khả năng thực hành và sự thận trọng nhất định.

Dùng cây cỏ để đuổi muỗi

Các loại cây như bạc hà , hương thảo và sả đều có đặc tính đuổi muỗi nhất định. Chúng ta có thể trồng những loại cây này trong vườn hoặc ban công ở nhà để đuổi muỗi.

Ngoài ra, đập dập lá của những loại cây này và rải lên cửa sổ hoặc cửa ra vào cũng có tác dụng đuổi muỗi. Phương pháp này đòi hỏi khả năng thực hành và sự kiên nhẫn nhất định, nhưng hiệu quả rất rõ ràng.

Dùng vỏ chanh hoặc cam để diệt muỗi

Ảnh minh họa: Internet

Gọt một quả chanh hoặc cam, bỏ cùi và đặt vỏ ở một góc phòng hoặc gần cửa ra vào hoặc cửa sổ. Hương thơm của chanh và cam sẽ đuổi muỗi và giữ cho ngôi nhà của chúng ta sạch sẽ và không có muỗi.

Phương pháp này đơn giản và dễ dàng, đòi hỏi ít khả năng thực hành và không gây hại cho môi trường và cơ thể con người.