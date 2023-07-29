Một cô gái 13 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã nhập viện lần thứ hai sau 4 tháng vì thường xuyên dùng đồ ăn vặt.

Truyền thông địa phương đưa tin một cô gái 13 tuổi ở tình Hà Nam, Trung Quốc đã được đưa đến bệnh viện vì viêm tụy.

Khi nhập viện, cô bé rất đau đớn, kèm theo đau bụng, chướng bụng và thường xuyên nôn mửa, đồng thời cơ thể cảm thấy lạnh và ở trong trạng trái bị sốc.

Khi bác sĩ tiến hành lấy máu, họ phát hiện ra một lượng máu màu trắng sữa lớn đến 2 lít, tương đương với dung tích của 4 chai nước khoáng, trong đó còn chứa nhiều chất béo.

Vì cô gái bị viêm tụy nặng và tăng lipid máu, có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, nên bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành thay huyết tương và chạy thận nhân tạo.

Cha của cô gái cho biết, cô ấy thích ăn đồ ăn vặt của quán bên đường như bột khoai tây, kem và những thứ tương tự.

2 lít máu màu trắng sữa được rút ra trong cơ thể bé gái 13 tuổi. Ảnh: China Press

Buổi tối, cô ấy còn ăn cơm xong rồi nằm chơi điện thoại. “Tôi thấy những con ăn như bánh snack cay, đậu phụ khô, một túi đồ lộn xộn. Lần trước khi con tôi ra khỏi bệnh viện, tôi đã bảo không nên ăn những thứ đó, nhưng con tôi vẫn không nghe”, ông nói.

Bác sĩ chuyên trách tại Bệnh viện Trung ương Zhumadian, Wen Shifang, cho biết bệnh nhân đang trong giai đoạn dậy thì, tính cách khá nổi loạn, thường xuyên ăn uống quá độ và ăn các loại thực phẩm như kem, đồ sống và cay.

“Đây là một căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao”, ông nói.

Tuy nhiên, sau khi được điều trị, sức khỏe của cô gái đã có sự cải thiện và đồng thời cũng kêu gọi mọi người hạn chế ăn đồ ăn vặt và phát triển thói quen ăn uống lành mạnh.

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