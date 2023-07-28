Tìm lời giải cho tình trạng 'sáng dậy không được, đêm ngủ không xong': Chuyên gia chia sẻ 6 bí quyết để cải thiện 'rắc rối' này

Một phần ba cuộc đời của bạn dành cho giấc ngủ, một khi ngủ không ngon, bạn không chỉ mất đi một phần ba cảm giác hạnh phúc này mà còn bị thâm quầng mắt, mệt mỏi, tinh thần kém, khả năng miễn dịch kém,…

Là một sinh vật sống trong tự nhiên, con người tất nhiên cũng duy trì quy luật đồng bộ với tự nhiên, thức dậy khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.

Nhưng hiện nay một số người chủ quan cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ dậy, đây là chứng mất ngủ do áp lực công việc, suy nghĩ quá nhiều và các nguyên nhân khác.

Trong số đó, có một số lượng đáng kể người đã từng trải qua hiện tượng ban ngày thức không dậy, ban đêm ngủ mê, trước đây cho rằng đây là do thần kinh suy nhược gây ra.

Nguyên nhân là gì?

Quá mệt mỏi

Một số người nghĩ rằng nếu mệt thì tự nhiên sẽ ngủ ngon giấc, nhưng thực tế không phải như vậy.

Nếu bạn làm việc nặng về tinh thần vào ban ngày, sử dụng quá nhiều trí não sẽ khiến não bộ tiết ra nhiều chất truyền thần kích thích, vào ban đêm bạn sẽ vẫn còn tỉnh táo và không thể ngủ được.

Vì vậy, trước khi đi ngủ, tốt nhất là không nên sử dụng quá nhiều não, để giúp não bộ thư giãn và giúp ngủ ngon hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Quá nhiều áp lực

Hiện nay nhịp sống và công việc ngày càng tăng cao khiến nhiều người phải chịu áp lực ngày càng cao và luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, điều này sẽ khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone gây căng thẳng, lượng hormone thay đổi sẽ khiến con người không thể đi vào giấc ngủ.

Vì vậy, học cách giải tỏa căng thẳng cũng là cách giúp bạn đi vào giấc ngủ.

Gối không phù hợp

Bất kể chiếc gối nhỏ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giấc ngủ của bạn, nhưng gối quá cao hay quá thấp sẽ khiến cột sống cổ không thoải mái và gây tổn thương nhất định cho cột sống cổ, vì vậy muốn ngủ ngon, bạn nên phải chọn một chiếc gối phù hợp.

Tư thế ngủ sai

Nếu bạn ngủ sai tư thế cũng có thể khiến bạn ngủ không ngon giấc. Ví dụ, nếu tim bị ép trong khi ngủ sẽ gây ra ác mộng, nếu bạn nằm nghiêng cả đêm khi ngủ, bạn sẽ cảm thấy đau lưng và chân khi thức dậy sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ

Với sự phổ biến của điện thoại thông minh, người ta ngày càng không thể thiếu điện thoại, thậm chí còn thích đọc điện thoại trước khi đi ngủ, điều này thực tế không có lợi cho giấc ngủ, vì nó sẽ khiến não bộ cảm thấy kích thích và khó ngủ.

Ngoài ra đèn màn hình điện thoại còn phát ra ánh sáng xanh có thể ức chế sự tiết ra melatonin của não, gây ra khó ngủ.

Bí quyết để cải thiện

Dậy đúng giờ

Nếu bạn thấy không thể ngủ vào ban đêm thì đừng ép mình ngủ. Bạn có thể đứng dậy và đọc sách, nghe nhạc, đợi cho đến khi bạn cảm thấy buồn ngủ và đừng nghĩ đến việc ngủ không ngon vào ngày hôm sau. Hãy ngủ, bất kể bạn ngủ dậy muộn hay dậy đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ quá nhiều vào ban ngày

Chúng ta biết rằng một người trưởng thành cần phải đảm bảo giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày.

Vì vậy nếu bạn ngủ quá nhiều vào ban ngày, bạn sẽ rất khó đi vào giấc ngủ vào ban đêm.

Nếu như vậy trong một thời gian dài, bạn sẽ hình thành quy luật “ngày không dậy, đêm không ngủ được” theo quy luật đồng hồ sinh học.

Nếu bạn không thể ngủ được vào buổi tối, hãy tiêu thụ năng lượng hơn vào buổi chiều bằng cách bạn có thể tập thể dục vào khoảng thời gian từ 16 đến 18 giờ.

Sau khi tập thể dục, không nên ăn quá nhiều, chỉ nên ăn vừa đủ và không nên tập thể dục trước khi đi ngủ, vì nó có thể gây ra khó ngủ.

Tạo môi trường ngủ tốt

Hãy điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ để phù hợp, giữ cho không gian yên tĩnh và tối màu, không nên sử dụng điện thoại, đọc sách, ăn uống hoặc xem TV trong giường.

Hãy tập trung vào giấc ngủ, đặt cho cơ thể một thói quen về việc khi lên giường thì chỉ để ngủ.

Không ăn bất cứ thứ gì kích thích thần kinh trước khi đi ngủ

Không uống cà phê, trà đặc, rượu trước khi đi ngủ 4 tiếng để tránh hưng phấn thần kinh. Hãy tiết chế cảm xúc và giữ cho tinh thần thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tự thôi miên

Khi bạn không thể ngủ vào buổi tối, đừng nghĩ quá nhiều về những điều không vui trong ngày hoặc suy nghĩ về công việc chưa hoàn thành.

Bạn có thể thực hiện thiền, gợi nhắc cho bản thân rằng bạn rất mệt mỏi và sắp ngủ, thông qua những gợi ý này, não bộ sẽ chuyển sang giấc ngủ sâu dần và bạn sẽ ngủ thiếp đi.