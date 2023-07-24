Tiết lộ 3 sự thật mà nhiều người bấy lâu nay lầm tưởng về liệu pháp giác hơi

Nhiều cửa hàng vật lý trị liệu thần thánh hóa hiệu quả của giác hơi , vậy giác hơi có thực sự kỳ diệu như vậy?

Một số thẩm mỹ viện và cửa hàng vật lý trị liệu cho rằng giác hơi có thể cải thiện sắc đẹp và giảm cân nhưng trên thực tế, giác hơi chỉ có thể đả thông kinh mạch và làm săn chắc các cơ lỏng lẻo, ít có tác dụng đốt cháy mỡ. Nếu bạn muốn giảm cân thì nên kiểm soát chế độ ăn uống và kết hợp tập thể dục sẽ đáng tin cậy hơn.

Sau khi giác hơi bị phồng rộp, có phải do ẩm ướt nhiều không?

Những vết phồng rộp xuất hiện sau khi giác hơi không phải là biểu hiện của độ ẩm cao mà là dịch mô mềm của cơ thể con người xuất hiện sau khi da bị bỏng. Trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng, mưng mủ.

Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì giác hơi hàng ngày có chữa được bệnh?

Mặc dù trong y học cổ truyền Trung Quốc, giác hơi có thể trục xuất tà khí và hạ hỏa, nhưng số lần giác hơi đối với cơ thể con người không được vượt quá ba lần một tháng và không nên thực hiện nhiều lần giác hơi tại cùng một vị trí.

Theo y học hiện đại, giác hơi thường xuyên có thể gây vỡ mao mạch dưới da , đồng thời có thể gây viêm nhiễm, nhiễm trùng.

4 điểm cần lưu ý khi giác hơi

Không phải ai cũng phù hợp với giác hơi

Yang Wei, Trưởng khoa Châm cứu của Bệnh viện Tongren Bắc Kinh, chỉ ra rằng không phải ai cũng thích hợp để giác hơi, những người vừa bị mất máu nghiêm trọng, người mắc bệnh phổi tiềm ẩn, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang có kinh nguyệt, người thể chất yếu, người bị dị ứng da, người bị loét đều không thích hợp để giác hơi.

Không đi tắm sau khi rút giác hơi

Ảnh minh họa: Internet

Không nên tắm ngay sau khi giác hơi, lỗ chân lông trên da vừa được giác hơi mở ra, tắm rất dễ gây rạn da, viêm nhiễm, nên tắm sau 1-2 giờ sau khi giác hơi, đồng thời chú ý giữ ấm .

Không phải càng lâu càng tốt

Giác hơi không có nghĩa là càng lâu càng tốt, nếu để giác hơi quá lâu sẽ khiến da bị tổn thương, còn có thể bị phồng rộp, nhiễm trùng,… Thời gian giác hơi thông thường thường là khoảng 10 phút.

Không phải tất cả các bộ phận có thể được giác hơi

Không phải nơi nào bạn cảm thấy không thoải mái là giác hơi mà tốt nhất là không nên đặt cốc vào ngực và bụng.

Trước khi giác hơi phải tìm hiểu nguyên nhân, đối với các triệu chứng như đau tức ngực, đau bụng trước hết phải xem nguyên nhân, thực hiện giác hơi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, không nên giác hơi trực tiếp để tránh xảy ra tai biến.

Vị trí tương tự không thể được làm nhiều lần

Giác hơi nhiều lần ở cùng một vị trí dễ gây mẩn đỏ, sưng tấy, tổn thương và các tổn thương da khác, thậm chí có thể gây nhiễm trùng, từ đó gây bệnh chứ không chữa khỏi.

Mặc dù giác hơi là một phương pháp điều trị truyền thống tốt, nhưng nó phải được thực hiện một cách khoa học. Trước khi giác hơi, bạn phải biết nó có phù hợp với mình hay không, sau đó chọn một nơi thường xuyên để tránh những tổn thất không đáng có.