Những cảm xúc tồi tệ là điều mà mỗi người chúng ta sẽ có. Khi tốc độ phát triển xã hội ngày càng tăng nhanh, trong môi trường sống với cường độ cao, nhịp độ nhanh này, mọi người đều phải chịu áp lực ngày càng tăng.

Và các cụm từ như "cuộc sống không dễ dàng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc" trên mạng cũng phản ánh chân thực những gì mọi người đang trải nghiệm.

Cảm giác mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần thường xuất hiện ở mỗi người là khácnhau, bất kể là trẻ em hay người lớn.

Nhưng dưới áp lực nặng nề của cuộc sống, những cảm xúc tồi tệ không có chỗ nghỉ ngơi như lo lắng, trầm cảm, tức giận, v.v.

Tuy nhiên, trong áp lực của cuộc sống, những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, trầm cảm và tức giận, thường làm khó chịu và gây phiền nhiễu cho nhiều người và họ phải đối diện với những cảm xúc đó hàng ngày.

Tuy nhiên, với những cảm xúc tiêu cực này, bạn có thực sự hiểu về chúng không? Và chúng ta nên làm gì để "hòa hợp" với những cảm xúc tiêu cực này?

Lo lắng

Trên thực tế, lý do mọi người sợ cảm xúc lo lắng có thể liên quan đến lời nhắc nhở rủi ro được biểu hiện bằng sự lo lắng.

Ảnh: Aboluowang

Đối với nhiều người trẻ thời hiện đại, cảm giác lo lắng thường đi kèm với họ mọi lúc, mặc dù cảm xúc này sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái sợ hãi nhưng thực chất nó là biểu hiện của việc kích hoạt cơ chế phòng vệ của cơ thể.

Nó nhắc nhở bạn rằng bạn phải luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ và đề phòng những rủi ro chưa biết trước.

Do đó, lo lắng thường là tín hiệu cảnh báo sớm trong hầu hết các trường hợp và tín hiệu này có thể liên quan đến sức khỏe, sự an toàn, sự giàu có, danh tiếng và các yếu tố khác của chính một người.

Trước loại tín hiệu này, thay vì đấu tranh với nó, chúng ta nên suy nghĩ khác đi, mặc dù lo lắng luôn khiến con người đau khổ và bồn chồn, nhưng nếu chúng ta có thể nghiêm túc đối phó với nguồn gốc của lo lắng, liệu nó có thể trở thành tác nhân kích thích bạn hay không. Đâu là nguồn động lực? Do đó, đừng sợ hãi hay bác bỏ sự lo lắng một cách mù quáng, sự lo lắng vừa phải thực sự có lợi cho sự phát triển lâu dài của con người.

Nhưng điều đáng chú ý là nếu bạn thường xuyên có những phản ứng thể chất rõ ràng do lo lắng thì đây có thể là một căn bệnh, cần đi khám và điều trị ngay lập tức.

Trầm cảm

Ảnh: Aboluowang

Trầm cảm có thể là cảm xúc tiêu cực mà con người đương đại sợ hãi nhất, bởi trầm cảm quá mức lâu ngày không chỉ khiến con người luôn trong trạng thái mất mát, buồn bã và cô đơn, mà nghiêm trọng hơn là tâm trạng chán nản dai dẳng này còn có thể dẫn đến trầm cảm .

Trầm cảm, là một căn bệnh tâm thần hiện nay y học lâm sàng chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, rất có hại cho cơ thể con người.

Tuy nhiên, trầm cảm thường là một lời nhắc nhở về sức khỏe tinh thần của chính mình.

Sự xuất hiện của trầm cảm thường là để mọi người chú ý hơn, biết và hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Nếu chúng ta có thể đối mặt với cảm giác trầm cảm một cách chính xác, chúng ta không chỉ tránh được những tác động tiêu cực của nó, mà còn có thể tự chữa lành bản thân và hiểu rõ hơn về chính mình.

Chúng ta có thể vượt ra khỏi các giới hạn mà bản thân đặt ra và trở thành một phiên bản mới của chính mình trong quá trình tự chữa lành.

Tức giận

Ảnh: Aboluowang

Tức giận thực chất là một trong những cảm xúc khó kiểm soát nhất của bản thân.

Nói chung, khi chúng ta bị người khác hành động sai trái, bị xúc phạm bằng lời nói hoặc bị tổn thương, loại cảm xúc này sẽ bộc phát và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mặc dù những cảm xúc tức giận có thể làm tổn thương người khác cũng như chính chúng ta, nhưng năng lượng chứa trong sự thanh tẩy của những cảm xúc như vậy thường đặc biệt cao.

Không chỉ vậy, đôi khi, sự tức giận cũng có thể là biểu hiện của năng lượng và điểm mấu chốt của một người.

Nó chứng tỏ rằng bạn có khả năng thay đổi những hiện tượng và tình huống mà bạn không thể chấp nhận vào lúc này và khi bạn cảm thấy bị xâm phạm hoặc bị tổn thương, sự tức giận cũng sẽ giúp bạn bảo vệ lợi ích cuối cùng và phẩm giá của mình.