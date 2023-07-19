4 dấu hiệu sẽ xảy ra trước khi ung thư di căn hoặc tái phát cần chú ý nếu không muốn phát hiện bệnh quá trễ

Sức khỏe 19/07/2023 16:32

Sự xuất hiện của bệnh ung thư thường ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến sự an toàn tính mạng, vì thế việc phát hiện ra là một công đoạn rất quan trọng đối với mỗi người.

Sau khi phẫu thuật, tái phát hoặc di căn cũng có thể xảy ra. Khi bệnh xuất hiện ở một bộ phận nào đó trong cơ thể con người, khi khối u chưa phát triển, cơ thể con người sẽ không có biểu hiện bất thường rõ ràng.

Tuy nhiên, khi tế bào ung thư phát triển và lan rộng, các cơ quan xung quanh tổn thương cũng có thể bị tế bào ung thư xâm lấn.

Khi ung thư quay trở lại, nó có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất. Vì vậy, các triệu chứng trước khi ung thư di căn hoặc tái phát là gì?

Sưng hạch bạch huyết

4 dấu hiệu sẽ xảy ra trước khi ung thư di căn hoặc tái phát cần chú ý nếu không muốn phát hiện bệnh quá trễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ung thư di căn hoặc lây lan, các hạch bạch huyết của bệnh nhân sẽ sưng lên.

Đặc biệt là nổi hạch nông, có thể sờ thấy ở nách, bẹn, vùng dưới hàm cho thấy số lượng tế bào ung thư trong cơ thể không ngừng tăng lên, có xu hướng di căn hoặc tái phát.

Lúc này cần tiến hành điều trị ngay để ngăn chặn tế bào ung thư lây lan thêm.

Đau nhức cơ thể

Đau nhức toàn thân có thể do ung thư di căn hoặc tái phát và một số bệnh nhân ung thư kiểm soát bệnh thông qua điều trị phẫu thuật.

Nếu không cắt bỏ hoàn toàn tổn thương và làm sạch tế bào ung thư thì rất có thể xảy ra hiện tượng di căn hoặc tái phát, lúc này người bệnh sẽ có biểu hiện đau rõ rệt ở phần bị ung thư. Nếu những tình trạng này xảy ra, bạn cần đi khám và điều trị kịp thời.

Giảm cân

Khi ung thư di căn hoặc tái phát, bệnh nhân sẽ sụt cân nhiều hơn. Bởi vì sự gia tăng số lượng tế bào ung thư sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các tế bào bình thường trong cơ thể con người và cạnh tranh chất dinh dưỡng với các tế bào cơ thể bình thường.

Điều này sẽ dễ dẫn đến việc cơ thể bệnh nhân không được cung cấp đủ dinh dưỡng và cân nặng của bệnh nhân sẽ giảm đáng kể trong Một khoảng thời gian ngắn.

4 dấu hiệu sẽ xảy ra trước khi ung thư di căn hoặc tái phát cần chú ý nếu không muốn phát hiện bệnh quá trễ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bệnh nhân ung thư sụt cân nhiều trong thời gian mắc bệnh, họ cần cảnh giác với sự di căn hoặc tái phát của ung thư.

Chán ăn

Khi ung thư di căn hoặc tái phát, bệnh nhân có thể gặp triệu chứng chán ăn, đặc biệt là những người có khối u ác tính ở đường tiêu hóa.

Người bệnh thường xuyên có cảm giác nhờn thuốc, chán ăn, giảm cảm giác thèm ăn,… thậm chí có thể buồn nôn và nôn.

Vì vậy, cần hết sức coi trọng tình trạng này sau khi phẫu thuật ung thư, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe kịp thời để xem ung thư có tái phát hay không.

Có thể thấy, khi ung thư di căn hoặc lây lan, người bệnh sẽ gặp phải hàng loạt các triệu chứng bất lợi như hạch bạch huyết sưng to, cơ thể đau nhức, chán ăn, sụt cân. Khi đã phát hiện cần đi khám và điều trị kịp thời, không để chậm trễ trong việc điều trị.

 

 

6 hành vi sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của đàn ông: hút thuốc, uống rượu chỉ đứng thứ 5, vị trí số 1 hầu như ai cũng mắc phải

6 hành vi sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của đàn ông: hút thuốc, uống rượu chỉ đứng thứ 5, vị trí số 1 hầu như ai cũng mắc phải

Lão hóa là điều khó tránh khỏi của mỗi người, tuy nhiên một số thói quen xấu trong cuộc sống sẽ khiến lão hóa diễn ra nhanh hơn, nếu mắc phải những thói quen này bạn nên chú ý để loại bỏ kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe ung thư dấu hiệu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm