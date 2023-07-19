Tuy nhiên, khi tế bào ung thư phát triển và lan rộng, các cơ quan xung quanh tổn thương cũng có thể bị tế bào ung thư xâm lấn.

Sau khi phẫu thuật, tái phát hoặc di căn cũng có thể xảy ra. Khi bệnh xuất hiện ở một bộ phận nào đó trong cơ thể con người, khi khối u chưa phát triển, cơ thể con người sẽ không có biểu hiện bất thường rõ ràng.

Khi ung thư quay trở lại, nó có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất. Vì vậy, các triệu chứng trước khi ung thư di căn hoặc tái phát là gì?

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Trước khi ung thư di căn hoặc lây lan, các hạch bạch huyết của bệnh nhân sẽ sưng lên.

Đặc biệt là nổi hạch nông, có thể sờ thấy ở nách, bẹn, vùng dưới hàm cho thấy số lượng tế bào ung thư trong cơ thể không ngừng tăng lên, có xu hướng di căn hoặc tái phát.

Lúc này cần tiến hành điều trị ngay để ngăn chặn tế bào ung thư lây lan thêm.

Đau nhức cơ thể

Đau nhức toàn thân có thể do ung thư di căn hoặc tái phát và một số bệnh nhân ung thư kiểm soát bệnh thông qua điều trị phẫu thuật.

Nếu không cắt bỏ hoàn toàn tổn thương và làm sạch tế bào ung thư thì rất có thể xảy ra hiện tượng di căn hoặc tái phát, lúc này người bệnh sẽ có biểu hiện đau rõ rệt ở phần bị ung thư. Nếu những tình trạng này xảy ra, bạn cần đi khám và điều trị kịp thời.

Giảm cân

Khi ung thư di căn hoặc tái phát, bệnh nhân sẽ sụt cân nhiều hơn. Bởi vì sự gia tăng số lượng tế bào ung thư sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các tế bào bình thường trong cơ thể con người và cạnh tranh chất dinh dưỡng với các tế bào cơ thể bình thường.

Điều này sẽ dễ dẫn đến việc cơ thể bệnh nhân không được cung cấp đủ dinh dưỡng và cân nặng của bệnh nhân sẽ giảm đáng kể trong Một khoảng thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bệnh nhân ung thư sụt cân nhiều trong thời gian mắc bệnh, họ cần cảnh giác với sự di căn hoặc tái phát của ung thư.

Chán ăn

Khi ung thư di căn hoặc tái phát, bệnh nhân có thể gặp triệu chứng chán ăn, đặc biệt là những người có khối u ác tính ở đường tiêu hóa.

Người bệnh thường xuyên có cảm giác nhờn thuốc, chán ăn, giảm cảm giác thèm ăn,… thậm chí có thể buồn nôn và nôn.

Vì vậy, cần hết sức coi trọng tình trạng này sau khi phẫu thuật ung thư, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe kịp thời để xem ung thư có tái phát hay không.

Có thể thấy, khi ung thư di căn hoặc lây lan, người bệnh sẽ gặp phải hàng loạt các triệu chứng bất lợi như hạch bạch huyết sưng to, cơ thể đau nhức, chán ăn, sụt cân. Khi đã phát hiện cần đi khám và điều trị kịp thời, không để chậm trễ trong việc điều trị.