Người đàn ông chóng mặt, buồn nôn và xuất hiện ảo giác sau khi ăn phải nấm nổi tiếng trên mạng

Vì tò mò, một người đàn ông đã mua loại nấm độc "Jianshouqing" trên mạng và muốn ăn thử nhưng không ngờ nó thực sự khiến anh chóng mặt buồn nôn thậm chí gặp cả ảo giác.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông ở Chu Châu, An Huy, Trung Quốc đã phải nhập viện do ngộ độc vào ngày 16/7.

Nạn nhân được xác định tên Xin Nan cho biết trong khoảng thời gian này, anh đã thấy nhiều người ăn nấm “Jianshouqing” và anh muốn thử nên lên mạng để mua.

Vào chiều hôm đó, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu ở dạ dày, thậm chí bị chóng mặt, buồn nôn và thấy mọi thứ bị lặp lại.

Người đàn ông gặp ảo giác sau khi ăn phải nấm "Jianshouqing". Ảnh: China Press

Mặt khác, anh còn gặp “ảo giác” cứu cả vũ trụ như thể mình đã trở thành “Ultraman Tiga”

May mắn là sau khi được cấp cứu kịp thời, ông chỉ bị ngộ độc nhẹ và đã hồi phục vào tối cùng ngày.

Jianshouqing được biết đến là loại nấm mọc hoang dã ở Vân Nam, có đặc trưng là khi chịu áp lực, bao gồm cả cắt, thái để chế biến, phần thịt của cây nấm sẽ chuyển màu xanh lam.

Hiệp hội Thực vật Vân Nam năm 2022 công bố danh sách các loài nấm độc, trong đó có jianshouqing.

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