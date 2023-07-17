Đứng nuốt cơm khi xương cá mắc vào họng, chỉ cần một mẹo đơn giản này là có thể đẩy chúng ra ngoài

Không chỉ vậy, cá có thịt mềm và hương vị đậm đà, không chỉ thích hợp để chiên, hầm mà còn có thể chế biến thành nhiều món cá truyền thống.

Một thành phần phổ biến trên bàn ăn tối của chúng ta, cá rất ngon và giàu chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin D, vitamin B12, canxi và phốt pho, rất cần thiết cho sức khỏe của xương và hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch.

Mặc dù ăn cá thường xuyên có nhiều lợi ích nhưng khi ăn cá lại rất phiền toái khi nhổ xương ra. Đặc biệt một số loại cá có rất nhiều xương nên nếu không cẩn thận rất dễ bị hóc xương. Xử lý thế nào khi bị hóc xương cá ?

Theo quan niệm của người xưa, nếu bị hóc xương cá, họ sẽ lập tức chuẩn bị một nắm cơm lớn sau đó nuốt chửng nó một lúc rồi đẩy xương cá vào bụng.

Mặc dù một số người đã thử phương pháp này nhưng họ đã may mắn nuốt được xương cá.

Nhưng trên thực tế, phương pháp này là không nên vì nếu xương cá tương đối lớn và mắc chặt trong cổ họng, phương pháp này sẽ chỉ khiến xương cá càng cắm sâu hơn, thậm chí có thể làm tổn thương thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu chọc qua sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. vì vậy phương pháp này không được khuyến khích.

Ngoài việc nuốt cơm hoặc bánh bao, còn có một phương pháp khác thường được thế hệ cũ sử dụng, đó là uống giấm.

Bởi vì dấm có tác dụng làm mềm xương cá, nhưng nhiều người đã từng thử qua hẳn biết, dấm uống không có tác dụng gì, ngược lại nếu uống quá nhiều dấm sẽ cảm thấy khó chịu trong bụng.

Giấm tuy có tác dụng làm mềm xương cá nhưng cần thời gian, xương cá cần ngâm trong giấm hơn nửa tiếng.

Và nếu chúng ta muốn làm mềm xương cá bằng cách uống giấm, một là chúng ta không thể ngâm chính xác xương cá trong giấm, thứ hai là chúng ta không thể ngâm xương cá trong giấm quá nửa giờ, vì vậy phương pháp này sẽ không đạt được hiệu quả.

Nên làm gì khi bị hóc xương cá?

Nếu đang ăn mà phát hiện mình bị hóc xương cá, lúc này cố gắng không nuốt để không bị hóc xương cá sâu hơn, chúng ta có thể bật đèn pin của điện thoại di động, sau đó há to miệng và hỏi để kiểm tra vị trí của xương cá.

Nếu vị trí xương cá không sâu lắm, há miệng rộng ra là có thể nhìn thấy, chúng ta có thể lấy một chiếc nhíp và để người nhà dùng nhíp gắp xương cá ra, cách này rất đơn giản, tiện lợi và an toàn.

Nhưng nếu chỉ có một mình và không tiện dùng nhíp để gắp xương cá ra, thì chúng ta cũng có thể hắt hơi hoặc ho để gắp xương cá ra.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta cần tìm một số vật dụng dễ gây hắt hơi hoặc ho, chẳng hạn như tỏi ... Bạn có thể ngửi thấy mùi tỏi đã bóc vỏ và đưa lên chóp mũi.

Khi ngửi thấy mùi như vậy, chúng ta sẽ muốn hắt hơi. Vì thế bằng cách hắt hơi thêm vài lần, xương cá mắc trong cổ họng có thể bị văng ra ngoài.

Ngoài tỏi, hành, ớt khô, hạt tiêu … những mùi này gây khó chịu hơn, chúng ta cũng có thể hắt hơi khi ngửi những mùi này.

Nếu xương cá của chúng ta bị kẹt sâu mà không phương pháp nào có thể lấy được xương cá ra ngoài, đồng thời bạn cũng cảm thấy rất khó chịu thì lúc này đừng ngần ngại đến ngay bệnh viện để bác sĩ giúp đỡ.

Và trong giai đoạn này, chúng ta cũng cần hạn chế nuốt để xương cá không bị mắc kẹt ngày càng sâu. Thông thường khi ăn cá chúng ta nên cố gắng nhai kỹ, nhai chậm, tránh bị hóc xương cá.

Nếu có bạn nào gỡ xương cá không giỏi lắm thì cũng có thể chọn một số loại cá ít xương cá như cá đù, cá rô, cá tuyết, cá hồi, cá rồng, cá bơn,… Những loại cá này tương đối ít xương, nhưng bạn vẫn nên chú ý khi ăn.