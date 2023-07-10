Vì vậy nếu đi bộ 6000 bước thì có thể ngăn ngừa 3 loại bệnh nguy hiểm và phổ biến này

Đi bộ, một động tác đơn giản có thể thực hiện bằng chân, đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là “bài tập thể dục tốt nhất trên thế giới”. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho xương, cơ và khớp.

Xuất huyết não , đột tử, nhồi máu cơ tim do huyết áp cao gây ra thật đáng sợ. Đối với bệnh tăng huyết áp, ngoài việc dùng thuốc thường xuyên, kiên trì tập thể dục và đi bộ thường xuyên là cách tốt nhất để điều trị bệnh cao huyết áp.

Bệnh nhân cao huyết áp khi tham gia các bài tập đi bộ cần chú ý những điều sau:

Khi đi bộ, lòng bàn chân phải tiếp đất, ngực ưỡn thẳng, nhịp độ vừa phải.

Phần thân trên khi đi bộ phải thẳng, nếu không sẽ chèn ép lồng ngực, ảnh hưởng đến chức năng tim .

Thực hiện theo nguyên tắc tiến dần dần và có trình tự. Khi đi bộ, huyết áp sẽ tăng nhẹ, vì vậy bạn phải đi bộ chậm lúc đầu và tốc độ khoảng 40% đến 50% thời gian đi bộ. Sẽ thích hợp hơn nếu bạn đi bộ quãng đường từ 2 đến 3 km trong 30 đến 45 phút. Cường độ đi bộ dựa vào tiêu chuẩn đổ mồ hôi.

Mỡ máu cao

Đi bộ là một trong những phương pháp quan trọng để duy trì sức khỏe của quá trình chuyển hóa lipid máu trong cơ thể con người và nó còn hiệu quả hơn cả uống thuốc.

6.000 bước mỗi ngày có tác dụng rất lớn trong việc hạ lipid máu, có thể tăng cường hoạt tính của lipoprotein lipase, đồng thời đẩy nhanh quá trình vận hành, phân hủy và bài tiết lipid.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế người bệnh mỡ máu cao nên duy trì tập thể dục cường độ vừa phải mỗi ngày, tức là đi bộ 3-5 km mỗi ngày, chính xác là khoảng 6000 bước.

Kiên trì mỗi ngày, trong vòng nửa năm, lượng mỡ trong máu của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ngoài ra nên uống nhiều nước hơn vào thời gian bình thường, đặc biệt là khi bạn thức dậy vào buổi sáng và nhấn mạnh vào việc uống 300ml nước lọc khi bụng đói, có thể làm loãng độ nhớt của máu và làm sạch đường tiêu hóa.

Bệnh tiểu đường

Khá nhiều người bị tiểu đường một khi mắc bệnh thì không dám tập bất cứ môn thể thao nào.

Trên thực tế, đi bộ cũng là cách hạ đường huyết tốt nhất , không những có thể hạ đường huyết mà còn giảm liều lượng thuốc người bệnh uống. Nhiều bệnh nhân tiểu đường áp dụng phương pháp "đi bộ" để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường của mình.

Thực tiễn đã chứng minh rằng các bài tập đi bộ thể dục thường xuyên có những lợi ích sau đối với bệnh nhân tiểu đường:

Đi bộ có thể giảm cân. Béo phì là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm xuất hiện và phát triển bệnh tiểu đường, sau khi giảm cân, độ nhạy cảm của nhiều mô tế bào trong cơ thể với insulin tăng lên, làm giảm nhu cầu insulin và kiểm soát bệnh.

Đi bộ thể dục có thể đốt cháy rất nhiều glucose trong máu, tăng cường điều hòa chuyển hóa glucose và cải thiện tỷ lệ sử dụng glucose, do đó làm giảm lượng đường trong máu và đường trong nước tiểu.

Tập thể dục cũng có thể ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của bệnh tiểu đường. Khi thực hiện các bài tập đi bộ thể dục không chỉ có thể hạ đường huyết mà còn duy trì hiệu quả lưu lượng máu ở chi dưới, có tác dụng bảo vệ bàn chân rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ thể dục có thể nâng cao thể lực, cải thiện quá trình trao đổi chất và chức năng tim phổi, giảm biến chứng tim mạch.

Nếu bạn muốn kiểm soát lượng đường trong máu khi tập thể dục, bạn phải nhớ năm điểm sau:

Tăng chiều dài sải chân với mỗi bước. Khi đi, bạn nên thẳng lưng và thắt lưng, cố gắng giữ cho ngực ưỡn và đầu ngẩng cao, mười ngón chân hướng về hướng đi, bạn nên dùng ngón chân để phát huy sức mạnh trong mỗi bước đi, sao cho các cơ của toàn bộ cơ thể có thể được tham gia nhiều nhất có thể.

Phạm vi vung tay nên được tăng lên, cố gắng duỗi thẳng cánh tay trước và sau càng xa càng tốt.

Thực hiện từng bước một cách mạnh mẽ. Sử dụng thường xuyên có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các biến chứng tiểu đường khác nhau.

Nên cố định thời gian đi bộ hàng ngày. Thời gian tập thể dục tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường là từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Tốc độ hàng ngày nên được cố định. Giữ tần suất bước nhất quán nhất có thể mỗi lần và bạn có thể thì thầm "một hai một" để bước đi nhịp nhàng.

Phải kiên trì, nhưng lượng vận động không nên quá lớn, cũng không nên quá mệt mỏi.