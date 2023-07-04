Tiết lộ 4 loại thực phẩm không sợ hết hạn, càng để lâu càng có giá

Sức khỏe 04/07/2023 16:17

Thông thường, các sản phẩm đa số đều có hạn sử dụng nhưng riêng đối với 4 loại thực phẩm này thì để càng lâu nó càng có giá.

Với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Thông thường khi đi mua sắm, sau khi chọn được sản phẩm ưng ý, chúng ta sẽ có thói quen xem ngày sản xuất, đặc biệt là thực phẩm mình ăn, những cái tươi hơn với ngày sản xuất mới hơn.

Và nếu mua thực phẩm về nhà, lâu ngày chưa ăn hết mà thấy đã hết hạn sử dụng, bạn cũng sẽ chọn cách bỏ đi. Nhưng 6 loại thực phẩm này không có hạn sử dụng, dù có hết hạn sử dụng ghi trên bao bì cũng không sao, có những loại càng để lâu càng có giá trị.

Nước tương

Thông thường chúng ta hay dùng nước tương khi nấu ăn, là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của chúng ta nhưng thực tế nước tương không có hạn sử dụng mà loại nước tương này không phải là nước tương thông thường chúng ta mua ở siêu thị mà là loại nguyên chất làm thủ công.

Tiết lộ 4 loại thực phẩm không sợ hết hạn, càng để lâu càng có giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại nước tương chế biến thủ công này không bao giờ bị hỏng, và không cần lo lắng về việc nó có thể hỏng sau một khoảng thời gian dài lưu trữ, thậm chí càng để lâu thì độ tinh khiết của nước tương càng cao và hương vị cũng càng thơm ngon.

Thường thì, nhiều loại nước tương mà chúng ta mua có chứa phụ gia, vì vậy chúng ta nên sử dụng hết trong thời gian có hạn để tránh tình trạng nó bị hỏng sau một thời gian dài lưu trữ.

Mật ong

Mật ong cũng không có hạn sử dụng, để lâu cũng không bị hư nhưng chúng ta phải phân biệt được khi mua, chỉ có mật ong nguyên chất không pha tạp chất mới bảo quản được lâu.

Tiết lộ 4 loại thực phẩm không sợ hết hạn, càng để lâu càng có giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì hàm lượng đường trong mật ong nguyên chất rất cao, trong đó có rất ít nước và về cơ bản không có vi khuẩn nào có thể phát triển nên không có vấn đề hết hạn và hư hỏng.

Vào mùa đông, mật ong cũng sẽ bị kết tinh do nhiệt độ thấp, đây là hiện tượng biến đổi vật lý bình thường, không có nghĩa là mật ong đã biến chất hay có vấn đề gì, chúng ta không cần quá lo lắng.

Giấm

Giấm là một trong những loại gia vị chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, quá trình chế biến giấm rất tinh tế. Nó sẽ càng thơm ngon hơn nếu để lâu hơn. Giấm nguyên chất ít nước, vị chua đúng chuẩn.

Nếu được bảo quản đúng cách, giấm có thể lưu trữ được 3 năm hoặc hơn mà không gặp vấn đề gì.

Võ quýt khô

Trần bì là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc, được làm từ vỏ cam và sấy khô để loại bỏ tạp chất.

Tiết lộ 4 loại thực phẩm không sợ hết hạn, càng để lâu càng có giá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt càng để lâu càng tốt, Trung Quốc xưa có câu: một lạng vỏ quýt là một lạng vàng, trăm năm vỏ quýt quý hơn vàng.

Qua đây ta có thể thấy được giá trị của vỏ quýt, vỏ quýt càng để lâu thì giá trị của nó càng cao.

Vậy tại sao lại như vậy? Trên thực tế, vỏ quýt càng được giải phóng thì càng thơm, sau một thời gian, tác dụng dược lý và mùi vị của vỏ quýt cũng sẽ tăng lên. Vỏ quýt nếu để được trên 10 năm thì tác dụng trong điều trị bệnh bằng thuốc bắc sẽ tốt hơn.

 

Liệu chỉ có chất caffeine trong cà phê mới làm chúng ta tỉnh táo?

Liệu chỉ có chất caffeine trong cà phê mới làm chúng ta tỉnh táo?

Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê và caffein có thể có những tác động khác nhau đối với hoạt động của não.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe thực phẩm giá cả

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 38 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 38 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm