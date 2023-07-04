Tiết lộ 4 loại thực phẩm không sợ hết hạn, càng để lâu càng có giá

Thông thường khi đi mua sắm, sau khi chọn được sản phẩm ưng ý, chúng ta sẽ có thói quen xem ngày sản xuất, đặc biệt là thực phẩm mình ăn, những cái tươi hơn với ngày sản xuất mới hơn.

Với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm .

Và nếu mua thực phẩm về nhà, lâu ngày chưa ăn hết mà thấy đã hết hạn sử dụng, bạn cũng sẽ chọn cách bỏ đi. Nhưng 6 loại thực phẩm này không có hạn sử dụng, dù có hết hạn sử dụng ghi trên bao bì cũng không sao, có những loại càng để lâu càng có giá trị.

Thông thường chúng ta hay dùng nước tương khi nấu ăn, là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của chúng ta nhưng thực tế nước tương không có hạn sử dụng mà loại nước tương này không phải là nước tương thông thường chúng ta mua ở siêu thị mà là loại nguyên chất làm thủ công.

Ảnh minh họa: Internet

Loại nước tương chế biến thủ công này không bao giờ bị hỏng, và không cần lo lắng về việc nó có thể hỏng sau một khoảng thời gian dài lưu trữ, thậm chí càng để lâu thì độ tinh khiết của nước tương càng cao và hương vị cũng càng thơm ngon.

Thường thì, nhiều loại nước tương mà chúng ta mua có chứa phụ gia, vì vậy chúng ta nên sử dụng hết trong thời gian có hạn để tránh tình trạng nó bị hỏng sau một thời gian dài lưu trữ.

Mật ong

Mật ong cũng không có hạn sử dụng, để lâu cũng không bị hư nhưng chúng ta phải phân biệt được khi mua, chỉ có mật ong nguyên chất không pha tạp chất mới bảo quản được lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì hàm lượng đường trong mật ong nguyên chất rất cao, trong đó có rất ít nước và về cơ bản không có vi khuẩn nào có thể phát triển nên không có vấn đề hết hạn và hư hỏng.

Vào mùa đông, mật ong cũng sẽ bị kết tinh do nhiệt độ thấp, đây là hiện tượng biến đổi vật lý bình thường, không có nghĩa là mật ong đã biến chất hay có vấn đề gì, chúng ta không cần quá lo lắng.

Giấm

Giấm là một trong những loại gia vị chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, quá trình chế biến giấm rất tinh tế. Nó sẽ càng thơm ngon hơn nếu để lâu hơn. Giấm nguyên chất ít nước, vị chua đúng chuẩn.

Nếu được bảo quản đúng cách, giấm có thể lưu trữ được 3 năm hoặc hơn mà không gặp vấn đề gì.

Võ quýt khô

Trần bì là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc, được làm từ vỏ cam và sấy khô để loại bỏ tạp chất.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt càng để lâu càng tốt, Trung Quốc xưa có câu: một lạng vỏ quýt là một lạng vàng, trăm năm vỏ quýt quý hơn vàng.

Qua đây ta có thể thấy được giá trị của vỏ quýt, vỏ quýt càng để lâu thì giá trị của nó càng cao.

Vậy tại sao lại như vậy? Trên thực tế, vỏ quýt càng được giải phóng thì càng thơm, sau một thời gian, tác dụng dược lý và mùi vị của vỏ quýt cũng sẽ tăng lên. Vỏ quýt nếu để được trên 10 năm thì tác dụng trong điều trị bệnh bằng thuốc bắc sẽ tốt hơn.